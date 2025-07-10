https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/bolee-20-tysyach-rossiyskikh-pensionerov-v-abkhazii-oformili-kartochki-psb-1055903202.html

Более 20 тысяч российских пенсионеров в Абхазии оформили карточки ПСБ

Более 20 тысяч российских пенсионеров в Абхазии оформили карточки ПСБ

Sputnik Абхазия

Всего в Абхазии проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих российскими паспортами. 10.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Более 20 тысяч российских пенсионеров, постоянно проживающих в Абхазии, оформили банковские карты ПСБ, рассказал зампредседателя банка Михаил Дорофеев. Оформление пенсионных карт ПСБ на территории республики стало возможным благодаря договоренностям президентов Бадры Гунба и Владимира Путина.Дорофеев уточнил, что дебетовые пенсионные карты, выпущенные в Абхазии, обладают тем же функционалом, что и карты, российские. Ими можно оплачивать покупки, переводить с них деньги, получать кэшбек.В середине апреля ПСБ, исполняя поручение президента России, начал выдачу пенсионных карт. Работа была налажена на базе Сбербанка Абхазии в десяти населенных пунктах страны. С 1 августа российская пенсия для граждан, проживающих в Абхазии, будет начисляться только на карты ПСБ. Сегодня вопрос выдачи банковских карт обсудили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко. Кириенко подчеркнул, что картами должны быть обеспечены все россияне пенсионного возраста, живущие в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/1055913269.html

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