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Более 20 тысяч российских пенсионеров в Абхазии оформили карточки ПСБ
Более 20 тысяч российских пенсионеров в Абхазии оформили карточки ПСБ
Sputnik Абхазия
Всего в Абхазии проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих российскими паспортами. 10.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-10T20:11+0300
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Более 20 тысяч российских пенсионеров, постоянно проживающих в Абхазии, оформили банковские карты ПСБ, рассказал зампредседателя банка Михаил Дорофеев. Оформление пенсионных карт ПСБ на территории республики стало возможным благодаря договоренностям президентов Бадры Гунба и Владимира Путина.Дорофеев уточнил, что дебетовые пенсионные карты, выпущенные в Абхазии, обладают тем же функционалом, что и карты, российские. Ими можно оплачивать покупки, переводить с них деньги, получать кэшбек.В середине апреля ПСБ, исполняя поручение президента России, начал выдачу пенсионных карт. Работа была налажена на базе Сбербанка Абхазии в десяти населенных пунктах страны. С 1 августа российская пенсия для граждан, проживающих в Абхазии, будет начисляться только на карты ПСБ. Сегодня вопрос выдачи банковских карт обсудили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко. Кириенко подчеркнул, что картами должны быть обеспечены все россияне пенсионного возраста, живущие в Абхазии.
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абхазия, новости

Более 20 тысяч российских пенсионеров в Абхазии оформили карточки ПСБ

20:11 10.07.2025 (обновлено: 20:12 10.07.2025)
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие банка "ПСБ"
Открытие банка ПСБ - Sputnik Абхазия, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Леон Адлейба
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Всего в Абхазии проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих российскими паспортами.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Более 20 тысяч российских пенсионеров, постоянно проживающих в Абхазии, оформили банковские карты ПСБ, рассказал зампредседателя банка Михаил Дорофеев.
Оформление пенсионных карт ПСБ на территории республики стало возможным благодаря договоренностям президентов Бадры Гунба и Владимира Путина.
Дорофеев уточнил, что дебетовые пенсионные карты, выпущенные в Абхазии, обладают тем же функционалом, что и карты, российские. Ими можно оплачивать покупки, переводить с них деньги, получать кэшбек.
В середине апреля ПСБ, исполняя поручение президента России, начал выдачу пенсионных карт. Работа была налажена на базе Сбербанка Абхазии в десяти населенных пунктах страны. С 1 августа российская пенсия для граждан, проживающих в Абхазии, будет начисляться только на карты ПСБ.
Сегодня вопрос выдачи банковских карт обсудили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко. Кириенко подчеркнул, что картами должны быть обеспечены все россияне пенсионного возраста, живущие в Абхазии.
Реализацию программы выдачи банковских карт российским пенсионерам, живущим в Абхазии, обсудили Бадра Гунба и Сергей Кириенко с зампредседателя ПСБ Михаилом Дорофеевым - Sputnik Абхазия, 1920, 10.07.2025
Выдачу карт российским пенсионерам в Абхазии обсудили Гунба, Кириенко и Дорофеев
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