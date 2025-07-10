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Гунба обсудил вопросы абхазо-российского сотрудничества с Кириенко

Гунба обсудил вопросы абхазо-российского сотрудничества с Кириенко

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с Первым замруководителя Админстрации Президента России Сергеем Кириенко. Об этом сообщили в... 10.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с Первым замруководителя Админстрации Президента России Сергеем Кириенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. "Вопросы, которые обсуждались на встречах с президентом России, сегодня получают реальное отражение в делах. И, конечно же, мы рады тому, что абхазо-российские отношения набирают оборот", — отметил Бадра Гунба.Во время рабочего визита в Абхазию Кириенко также посетит социальные, инфраструктурные и культурные объекты, реализуемые при поддержке России.

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