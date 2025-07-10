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Гунба обсудил вопросы абхазо-российского сотрудничества с Кириенко
Гунба обсудил вопросы абхазо-российского сотрудничества с Кириенко
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с Первым замруководителя Админстрации Президента России Сергеем Кириенко. Об этом сообщили в... 10.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с Первым замруководителя Админстрации Президента России Сергеем Кириенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. "Вопросы, которые обсуждались на встречах с президентом России, сегодня получают реальное отражение в делах. И, конечно же, мы рады тому, что абхазо-российские отношения набирают оборот", — отметил Бадра Гунба.Во время рабочего визита в Абхазию Кириенко также посетит социальные, инфраструктурные и культурные объекты, реализуемые при поддержке России.
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Гунба обсудил вопросы абхазо-российского сотрудничества с Кириенко
12:34 10.07.2025 (обновлено: 13:14 10.07.2025) СУХУМ, 10 июл - Sputnik.
Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с Первым замруководителя Админстрации Президента России Сергеем Кириенко. Об этом сообщили
в пресс-службе главы государства.
Они обсудили ключевые вопросы абхазо-российского сотрудничества, включая энергетику, налогообложение, образование и гуманитарные проекты.
"Вопросы, которые обсуждались на встречах с президентом России, сегодня получают реальное отражение в делах. И, конечно же, мы рады тому, что абхазо-российские отношения набирают оборот", — отметил Бадра Гунба.
Во время рабочего визита в Абхазию Кириенко также посетит социальные, инфраструктурные и культурные объекты, реализуемые при поддержке России.