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Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко
Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко
Sputnik Абхазия
Вопросы энергетики обсудили Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Темой встречи, в которой приняли участие представители Администрации президента Абхазии, Кабмина... 10.07.2025, Sputnik Абхазия
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Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко
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Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко
Вопросы энергетики обсудили Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Темой встречи, в которой приняли участие представители Администрации президента Абхазии, Кабмина, Министерств энергетики Абхазии и России, "Черноморэнерго", стали критические потери в электросетях. Как будут решаться проблемы энергетики, о чем шла речь на встрече Бадры Гунба и Сергея Киреенко, в эфире радио Sputnik подробностями поделился участник встречи, глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, электричество, черноморэнерго, счетчик, электросети, учет, оплата, подкасты, аудио
абхазия, электричество, черноморэнерго, счетчик, электросети, учет, оплата, подкасты, аудио

Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко

18:37 10.07.2025 (обновлено: 10:31 11.07.2025)
Радио
Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко
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Вопросы энергетики обсудили Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Темой встречи, в которой приняли участие представители Администрации президента Абхазии, Кабмина, Министерств энергетики Абхазии и России, "Черноморэнерго", стали критические потери в электросетях. Как будут решаться проблемы энергетики, о чем шла речь на встрече Бадры Гунба и Сергея Киреенко, в эфире радио Sputnik подробностями поделился участник встречи, глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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