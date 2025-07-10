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Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко
Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко
Sputnik Абхазия
Вопросы энергетики обсудили Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Темой встречи, в которой приняли участие представители Администрации президента Абхазии, Кабмина... 10.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-10T18:37+0300
2025-07-10T18:37+0300
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Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко
Sputnik Абхазия
Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко
Вопросы энергетики обсудили Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Темой встречи, в которой приняли участие представители Администрации президента Абхазии, Кабмина, Министерств энергетики Абхазии и России, "Черноморэнерго", стали критические потери в электросетях. Как будут решаться проблемы энергетики, о чем шла речь на встрече Бадры Гунба и Сергея Киреенко, в эфире радио Sputnik подробностями поделился участник встречи, глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, электричество, черноморэнерго, счетчик, электросети, учет, оплата, подкасты, аудио
абхазия, электричество, черноморэнерго, счетчик, электросети, учет, оплата, подкасты, аудио
Вопросы энергетики обсудили Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Темой встречи, в которой приняли участие представители Администрации президента Абхазии, Кабмина, Министерств энергетики Абхазии и России, "Черноморэнерго", стали критические потери в электросетях. Как будут решаться проблемы энергетики, о чем шла речь на встрече Бадры Гунба и Сергея Киреенко, в эфире радио Sputnik подробностями поделился участник встречи, глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.