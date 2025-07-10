https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/voprosy-energetiki-obsudili-na-vstreche-s-sergeem-kirienko-1055926063.html

Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко

Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко

Sputnik Абхазия

Вопросы энергетики обсудили Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Темой встречи, в которой приняли участие представители Администрации президента Абхазии, Кабмина... 10.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-10T18:37+0300

2025-07-10T18:37+0300

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Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко Sputnik Абхазия Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко

Вопросы энергетики обсудили Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Темой встречи, в которой приняли участие представители Администрации президента Абхазии, Кабмина, Министерств энергетики Абхазии и России, "Черноморэнерго", стали критические потери в электросетях. Как будут решаться проблемы энергетики, о чем шла речь на встрече Бадры Гунба и Сергея Киреенко, в эфире радио Sputnik подробностями поделился участник встречи, глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, электричество, черноморэнерго, счетчик, электросети, учет, оплата, подкасты, аудио