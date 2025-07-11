https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/bolee-55-millionov-rubley-vyplatili-po-programme-razvitie-demografii-s-nachala-goda-1055916284.html
Более 55 миллионов рублей выплатили по программе "Развитие демографии" с начала года
Более 55 миллионов рублей выплатили по программе "Развитие демографии" с начала года
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Программу запустили в 2016 году для стимулирования рождаемости в абхазских семьях, в 2025 году на нее выделено 120 миллионов рублей. 11.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 55 млн рублей выплатили абхазским семьям в 2025 году по программе "Развитие демографии", рассказал в эфире радио Sputnik председатель Фонда репатриации Михаил Габелия.Всего с начала года принято 524 заявления, уже рассмотрено 510 из них.Программу запустили в 2016 году для стимулирования рождаемости в семьях абхазов. В первые пять лет на нее выделялось по 50 млн рублей. В 2022 году финансирование выросло до 90 млн, в 2025 году — до 120. С 2024 года выплаты за первого, второго и третьего ребенка составляют 100 тысяч рублей, за четвертого и последующих — 200 тысяч.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/1055859372.html
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абхазия, новости, демография
Более 55 миллионов рублей выплатили по программе "Развитие демографии" с начала года
11:19 11.07.2025 (обновлено: 11:20 11.07.2025)
Программу запустили в 2016 году для стимулирования рождаемости в абхазских семьях, в 2025 году на нее выделено 120 миллионов рублей.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 55 млн рублей выплатили абхазским семьям в 2025 году по программе "Развитие демографии", рассказал в эфире радио Sputnik председатель Фонда репатриации Михаил Габелия.
Всего с начала года принято 524 заявления, уже рассмотрено 510 из них.
Программу запустили в 2016 году для стимулирования рождаемости в семьях абхазов. В первые пять лет на нее выделялось по 50 млн рублей. В 2022 году финансирование выросло до 90 млн, в 2025 году — до 120.
С 2024 года выплаты за первого, второго и третьего ребенка составляют 100 тысяч рублей, за четвертого и последующих — 200 тысяч.