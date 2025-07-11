https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/demografiya-i-vyplaty-kakie-programmy-realizuet-fond-repatriatsii-abkhazii-1055936988.html
Демография и выплаты: какие программы реализует Фонд репатриации Абхазии
Демография и выплаты: какие программы реализует Фонд репатриации Абхазии
Sputnik Абхазия
В этом году общий объем ожидаемых доходов Фонда репатриации бюджета составляет 385,1 млн рублей. 11.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-11T14:36+0300
2025-07-11T14:36+0300
2025-07-11T14:36+0300
в абхазии
абхазия
демография
репатриация
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/0b/1055929287_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_4b757d385da20b256eadf43965088089.jpg
По результатам шести месяцев 2025 года, в бюджет Фонда репатриации поступило 142,3 млн рублей. За аналогичный период прошлого года объем поступлений составило 109,5 млн. Бюджет Фонда формируется из заработной платы госслужащих и предпринимателей. При этом руководитель Фонда репатриации Михаил Габелия рассказал, что есть предприниматели, которые задолжали фонду. Он отметил, что Фонд репатриации реализует несколько проектов. Один из них направлен на улучшение демографической ситуации в республике. На это с начала года выделено более 55 млн рублей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/0b/1055929287_103:0:1240:853_1920x0_80_0_0_fe4febe19a4c3072c265343b1741d790.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, демография, репатриация, видео, мультимедиа, видео
абхазия, демография, репатриация, видео, мультимедиа, видео
Демография и выплаты: какие программы реализует Фонд репатриации Абхазии
В этом году общий объем ожидаемых доходов Фонда репатриации бюджета составляет 385,1 млн рублей.
По результатам шести месяцев 2025 года, в бюджет Фонда репатриации поступило 142,3 млн рублей. За аналогичный период прошлого года объем поступлений составило 109,5 млн.
Бюджет Фонда формируется из заработной платы госслужащих и предпринимателей. При этом руководитель Фонда репатриации Михаил Габелия рассказал, что есть предприниматели, которые задолжали фонду.
Он отметил, что Фонд репатриации реализует несколько проектов. Один из них направлен на улучшение демографической ситуации в республике. На это с начала года выделено более 55 млн рублей.