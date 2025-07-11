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Демография и выплаты: какие программы реализует Фонд репатриации Абхазии

Демография и выплаты: какие программы реализует Фонд репатриации Абхазии

Sputnik Абхазия

В этом году общий объем ожидаемых доходов Фонда репатриации бюджета составляет 385,1 млн рублей. 11.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-11T14:36+0300

2025-07-11T14:36+0300

2025-07-11T14:36+0300

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По результатам шести месяцев 2025 года, в бюджет Фонда репатриации поступило 142,3 млн рублей. За аналогичный период прошлого года объем поступлений составило 109,5 млн. Бюджет Фонда формируется из заработной платы госслужащих и предпринимателей. При этом руководитель Фонда репатриации Михаил Габелия рассказал, что есть предприниматели, которые задолжали фонду. Он отметил, что Фонд репатриации реализует несколько проектов. Один из них направлен на улучшение демографической ситуации в республике. На это с начала года выделено более 55 млн рублей.

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