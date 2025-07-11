https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/gunba-i-kirienko-osmotreli-pansionat-litfond-1055932896.html
Гунба и Кириенко осмотрели пансионат "Литфонд"
Гунба и Кириенко осмотрели пансионат "Литфонд"
Sputnik Абхазия
Строительство восьмиэтажного комплекса началось летом 2022 года финансируется "Росатомом" в рамках Инвестпрограммы. 11.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-11T13:36+0300
2025-07-11T13:36+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили пансионат "Литфонд" в Пицунде. С главой Минздрава Эдуардом Бутба и первым замгендиректора "Концерна Росатом" Джумбером Ткебучава они обсудили модернизацию пансионата, развитие инфраструктуры, осмотрели строительство восьмиэтажного оздоровительного комплекса. С июня 2022 года проект реализуется "Росатомом" в рамках Инвестпрограммы. Центр оснастят современным медоборудованием, бальнеологическими и термальными ваннами. В день он сможет принимать до 250 пациентов, как жителей Абхазии, так и гостей страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/1055924148.html
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абхазия, новости, сергей кириенко, бадра гунба
абхазия, новости, сергей кириенко, бадра гунба
Гунба и Кириенко осмотрели пансионат "Литфонд"
Строительство восьмиэтажного комплекса началось летом 2022 года финансируется "Росатомом" в рамках Инвестпрограммы.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили пансионат "Литфонд" в Пицунде.
С главой Минздрава Эдуардом Бутба и первым замгендиректора "Концерна Росатом" Джумбером Ткебучава они обсудили модернизацию пансионата, развитие инфраструктуры, осмотрели строительство восьмиэтажного оздоровительного комплекса.
С июня 2022 года проект реализуется "Росатомом" в рамках Инвестпрограммы. Центр оснастят современным медоборудованием, бальнеологическими и термальными ваннами.
В день он сможет принимать до 250 пациентов, как жителей Абхазии, так и гостей страны.