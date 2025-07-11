https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/gunba-i-kirienko-osmotreli-pansionat-litfond-1055932896.html

Гунба и Кириенко осмотрели пансионат "Литфонд"

Гунба и Кириенко осмотрели пансионат "Литфонд"

Sputnik Абхазия

Строительство восьмиэтажного комплекса началось летом 2022 года финансируется "Росатомом" в рамках Инвестпрограммы. 11.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-11T13:36+0300

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2025-07-11T13:36+0300

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бадра гунба

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили пансионат "Литфонд" в Пицунде. С главой Минздрава Эдуардом Бутба и первым замгендиректора "Концерна Росатом" Джумбером Ткебучава они обсудили модернизацию пансионата, развитие инфраструктуры, осмотрели строительство восьмиэтажного оздоровительного комплекса. С июня 2022 года проект реализуется "Росатомом" в рамках Инвестпрограммы. Центр оснастят современным медоборудованием, бальнеологическими и термальными ваннами. В день он сможет принимать до 250 пациентов, как жителей Абхазии, так и гостей страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/1055924148.html

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