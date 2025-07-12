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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Праздник Очамчыры: городу мира исполнилось 2525 лет
Праздник Очамчыры: городу мира исполнилось 2525 лет
Sputnik Абхазия
В Очамчыре отметили День города. В этом году одному из старейших городов мира исполнилось 2525 лет. 12.07.2025, Sputnik Абхазия
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"День рождения" Очамчыры отметили в субботу, 12 июля.В честь 2525-летия города было организовано множество мероприятий, которые посетили и взрослые и дети.Местные мастера могли представить свои изделия на ярмарке, фермеры — реализовать свою продукцию. А для детей приготовили бесплатные сахарную вату, сладкие напитки и фрукты. Аниматоры также подготовили развлекательную программу.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, день города, очамчыра
фото, фото , мультимедиа, абхазия, день города, очамчыра

Праздник Очамчыры: городу мира исполнилось 2525 лет

16:59 12.07.2025
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В Очамчыре отметили День города. В этом году одному из старейших городов мира исполнилось 2525 лет.
"День рождения" Очамчыры отметили в субботу, 12 июля.
В честь 2525-летия города было организовано множество мероприятий, которые посетили и взрослые и дети.
Местные мастера могли представить свои изделия на ярмарке, фермеры — реализовать свою продукцию. А для детей приготовили бесплатные сахарную вату, сладкие напитки и фрукты. Аниматоры также подготовили развлекательную программу.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В субботу 12 июля в Очамчыре отмечают День города

В субботу 12 июля в Очамчыре отмечают День города - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В субботу 12 июля в Очамчыре отмечают День города

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник собрал множество горожан и гостей одного из древнейших городов

Праздник собрал множество горожан и гостей одного из древнейших городов - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник собрал множество горожан и гостей одного из древнейших городов

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году городу мира исполнилось 2525 лет

В этом году городу мира исполнилось 2525 лет - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году городу мира исполнилось 2525 лет

© Sputnik / Томас Тхайцук

Администрация города подготовила большую праздничную программу

Администрация города подготовила большую праздничную программу - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Администрация города подготовила большую праздничную программу

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Очамчыры открылась сельскохозяйственная ярмарка

На набережной Очамчыры открылась сельскохозяйственная ярмарка - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Очамчыры открылась сельскохозяйственная ярмарка

© Sputnik / Томас Тхайцук

Она собрала около 30 местных фермеров и мастеров.

Она собрала около 30 местных фермеров и мастеров. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Она собрала около 30 местных фермеров и мастеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По городу проехались наездники на лошадях с флагами

По городу проехались наездники на лошадях с флагами - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

По городу проехались наездники на лошадях с флагами

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гости и жители Очамчыры на ярмарке могли попробовать абхазские традиционные угощения

Гости и жители Очамчыры на ярмарке могли попробовать абхазские традиционные угощения - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гости и жители Очамчыры на ярмарке могли попробовать абхазские традиционные угощения

© Sputnik / Томас Тхайцук

А также ознакомиться с изделиями местных мастеров

А также ознакомиться с изделиями местных мастеров - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

А также ознакомиться с изделиями местных мастеров

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной царила настоящая праздничная атмосфера. Гости ярмарки исполняли абхазские народные песни и танцы

На набережной царила настоящая праздничная атмосфера. Гости ярмарки исполняли абхазские народные песни и танцы - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной царила настоящая праздничная атмосфера. Гости ярмарки исполняли абхазские народные песни и танцы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие участники ярмарки на месте готовили еду

Многие участники ярмарки на месте готовили еду - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие участники ярмарки на месте готовили еду

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гости могли угоститься и необычными десертами

Гости могли угоститься и необычными десертами - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гости могли угоститься и необычными десертами

© Sputnik / Томас Тхайцук

День города в Очамчыре стал праздником для всех - и взрослых, и детей

День города в Очамчыре стал праздником для всех - и взрослых, и детей - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

День города в Очамчыре стал праздником для всех - и взрослых, и детей

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