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Праздник Очамчыры: городу мира исполнилось 2525 лет
Праздник Очамчыры: городу мира исполнилось 2525 лет
Sputnik Абхазия
В Очамчыре отметили День города. В этом году одному из старейших городов мира исполнилось 2525 лет. 12.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-12T16:59+0300
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"День рождения" Очамчыры отметили в субботу, 12 июля.В честь 2525-летия города было организовано множество мероприятий, которые посетили и взрослые и дети.Местные мастера могли представить свои изделия на ярмарке, фермеры — реализовать свою продукцию. А для детей приготовили бесплатные сахарную вату, сладкие напитки и фрукты. Аниматоры также подготовили развлекательную программу.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, день города, очамчыра
фото, фото , мультимедиа, абхазия, день города, очамчыра
Праздник Очамчыры: городу мира исполнилось 2525 лет
В Очамчыре отметили День города. В этом году одному из старейших городов мира исполнилось 2525 лет.
"День рождения" Очамчыры отметили в субботу, 12 июля.
В честь 2525-летия города было организовано множество мероприятий, которые посетили и взрослые и дети.
Местные мастера могли представить свои изделия на ярмарке, фермеры — реализовать свою продукцию. А для детей приготовили бесплатные сахарную вату, сладкие напитки и фрукты. Аниматоры также подготовили развлекательную программу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В субботу 12 июля в Очамчыре отмечают День города
В субботу 12 июля в Очамчыре отмечают День города
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздник собрал множество горожан и гостей одного из древнейших городов
Праздник собрал множество горожан и гостей одного из древнейших городов
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году городу мира исполнилось 2525 лет
В этом году городу мира исполнилось 2525 лет
© Sputnik / Томас Тхайцук
Администрация города подготовила большую праздничную программу
Администрация города подготовила большую праздничную программу
© Sputnik / Томас Тхайцук
На набережной Очамчыры открылась сельскохозяйственная ярмарка
На набережной Очамчыры открылась сельскохозяйственная ярмарка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Она собрала около 30 местных фермеров и мастеров.
Она собрала около 30 местных фермеров и мастеров.
© Sputnik / Томас Тхайцук
По городу проехались наездники на лошадях с флагами
По городу проехались наездники на лошадях с флагами
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гости и жители Очамчыры на ярмарке могли попробовать абхазские традиционные угощения
Гости и жители Очамчыры на ярмарке могли попробовать абхазские традиционные угощения
© Sputnik / Томас Тхайцук
А также ознакомиться с изделиями местных мастеров
А также ознакомиться с изделиями местных мастеров
© Sputnik / Томас Тхайцук
На набережной царила настоящая праздничная атмосфера. Гости ярмарки исполняли абхазские народные песни и танцы
На набережной царила настоящая праздничная атмосфера. Гости ярмарки исполняли абхазские народные песни и танцы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Многие участники ярмарки на месте готовили еду
Многие участники ярмарки на месте готовили еду
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гости могли угоститься и необычными десертами
Гости могли угоститься и необычными десертами
© Sputnik / Томас Тхайцук
День города в Очамчыре стал праздником для всех - и взрослых, и детей
День города в Очамчыре стал праздником для всех - и взрослых, и детей