https://sputnik-abkhazia.ru/20250712/1055966751.html

Праздник Очамчыры: городу мира исполнилось 2525 лет

Праздник Очамчыры: городу мира исполнилось 2525 лет

Sputnik Абхазия

В Очамчыре отметили День города. В этом году одному из старейших городов мира исполнилось 2525 лет. 12.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-12T16:59+0300

2025-07-12T16:59+0300

2025-07-12T16:59+0300

в абхазии

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абхазия

день города

очамчыра

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"День рождения" Очамчыры отметили в субботу, 12 июля.В честь 2525-летия города было организовано множество мероприятий, которые посетили и взрослые и дети.Местные мастера могли представить свои изделия на ярмарке, фермеры — реализовать свою продукцию. А для детей приготовили бесплатные сахарную вату, сладкие напитки и фрукты. Аниматоры также подготовили развлекательную программу.

абхазия

очамчыра

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