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Стабильности и развития: чего ждут жители Абхазии
Стабильности и развития: чего ждут жители Абхазии
Sputnik Абхазия
В эфире радио Sputnik социолог, доцент МГУ Мария Филь поделилась итогами второго соцопроса, который провел АГУ совместно с МГУ на базе лаборатории... 12.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-12T12:45+0300
2025-07-12T12:45+0300
2025-07-12T12:45+0300
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Жители Абхазии отмечают позитивные изменения в социально-экономической сфере, при этом есть запрос на стабильность, рассказала в эфире радио Sputnik социолог, доцент Московского госуниверситета Мария Филь. Такие выводы ученые сделали по итогам второго социологического опроса, который провел Абхазский госуниверситет совместно с МГУ на базе лаборатории социальных исследовании. В опросе приняли участие 600 респондентов из Сухумского, Гагрского и Гудаутского районов. "В целом жители республики, с которыми удалось пообщаться в фокус-группах, отмечают определенные позитивные изменения, общий социальный оптимизм, как это называют социологи. Важно иметь общий, понятный, публично озвученный и обсужденный план развития, который обеспечит социальную уверенность в правильном направлении развития. С одной стороны, жители признают улучшение ситуации, с другой — опасаются возможных негативных изменений”, - поделилась итогами опроса Филь.
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абхазия, образование, социологи, исследования, агу, мгу имени м. в. ломоносова, видео, мультимедиа, видео
абхазия, образование, социологи, исследования, агу, мгу имени м. в. ломоносова, видео, мультимедиа, видео
Стабильности и развития: чего ждут жители Абхазии
В эфире радио Sputnik социолог, доцент МГУ Мария Филь поделилась итогами второго соцопроса, который провел АГУ совместно с МГУ на базе лаборатории социсследовании.
Жители Абхазии отмечают позитивные изменения в социально-экономической сфере, при этом есть запрос на стабильность, рассказала в эфире радио Sputnik социолог, доцент Московского госуниверситета Мария Филь.
Такие выводы ученые сделали по итогам второго социологического опроса, который провел Абхазский госуниверситет совместно с МГУ на базе лаборатории социальных исследовании.
В опросе приняли участие 600 респондентов из Сухумского, Гагрского и Гудаутского районов.
"В целом жители республики, с которыми удалось пообщаться в фокус-группах, отмечают определенные позитивные изменения, общий социальный оптимизм, как это называют социологи. Важно иметь общий, понятный, публично озвученный и обсужденный план развития, который обеспечит социальную уверенность в правильном направлении развития. С одной стороны, жители признают улучшение ситуации, с другой — опасаются возможных негативных изменений”, - поделилась итогами опроса Филь.