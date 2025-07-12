https://sputnik-abkhazia.ru/20250712/ukrainskiy-front-rukhnul-tam-gde-ne-zhdali-1055967417.html

Украинский фронт рухнул там, где не ждали

Украинский фронт рухнул там, где не ждали

Sputnik Абхазия

По соцсетям гуляет страшное видео из Харьковской области: местная жительница, у которой только что на улице схватили сына людоловы из ТЦК, руками пытается... 12.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-12T15:23+0300

2025-07-12T15:23+0300

2025-07-12T15:23+0300

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По соцсетям гуляет страшное видео из Харьковской области: местная жительница, у которой только что на улице схватили сына людоловы из ТЦК, руками пытается остановить машину, увозящую ее ребенка. Автомобиль сдает назад, женщина висит на капоте. Вокруг стоят люди, снимают происходящее. Характерно — мужчин на улице практически нет, они прячутся по домам, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. Мороз по коже от такого видео — а ведь это ежедневная рутина на Украине. Надо, наверное, восставать, но как? На улице одни женщины. Ну бросятся они на этот бусик с голыми руками. А тэцэкашники вооружены — и им разрешено стрелять на поражение. Результат как бы предсказуем. Украина по факту сегодня оккупированная страна, а ее граждане — заложники нацистского киевского режима.Про эту женщину, героиню жуткого видео, говорят, что она умерла в карете скорой помощи. Судьба ее сына точно не известна, но легко предсказуема. В ТЦК его изобьют до полусмерти, прикуют наручниками к батарее, а потом прямо так — неподготовленного, необученного — отправят на фронт.Если родственники пришлют денег, он попытается откупиться, чтобы не посылали на передовую. Если денег нет, его отправят на ноль. Там ему останется только молиться о русском плене — впрочем, если он попытается сдаться, его пристрелит собственный командир.Нетрудно представить, какую ненависть здоровенные бугаи из ТЦК вызывают у местного населения. Они неплохо устроились — берут сумасшедшие взятки от перепуганных людей, чтобы откупить их от фронта, а тех, кто не занес, бросают лицом об асфальт, избивают, пытают и отправляют на верную гибель. У самих при этом от фронта бронь — все по красоте.Даже по официальной лживой статистике, здания ТЦК поджигают и взрывают каждый день. А еще украинцы нападают на самих тэцэкашников, дерутся с ними, сжигают их машины, пытаются толпой отбивать у них своих родных.И тут помощь украинцам пришла откуда не ждали. Несколько дней подряд ВС России наносили удары по зданиям ТЦК. Трудно передать, какой восторг царил при этом в украинских соцсетях. Просто картина маслом "Наши летят".Украинцы надеялись, что в наступившей панике несчастные "мобики" — так называют пойманных тэцэкашниками людей — смогут сбежать. Им желали удачи, а вот попавшим под российский огонь тэцэкашникам — наоборот."Все аплодируют и просят Путина еще" — так описал происходящее украинский журналист, не питающий ни малейших симпатий к России. В соцсетях украинцы говорят спасибо русской армии, напоминают, что есть еще и районные ТЦК, просят не забывать о них. Самые смелые скидывают нашим военным координаты военкоматов. Самые остроумные пишут, что пора донатить ВС России за адресные удары по ТЦК.Результат ударов по военкоматам очевиден. Он позволяет доломать и так рассыпающуюся на части систему украинской мобилизации. За три года СВО она деградировала страшно, необратимо. Если в 2022 году украинцы в очередь выстраивались в военкоматы, а тэцэкашники считались "хероями", то сегодня люди тратят последние деньги, лишь бы откупиться от фронта, рискуют жизнью, чтобы сбежать из страны, и демонстрируют чудеса паркура, спасаясь от ненавистных людоловов из ТЦК.Соответственно, никого не удивляет и чудовищное число дезертиров из ВСУ: только официально за пять месяцев этого года возбудили более ста тысяч дел на "релокантов" с фронта. Понятно, что реальные показатели в разы хуже.Вот эту разрушающуюся систему и предстоит добить нашим "Гераням" и "Искандерам". А заодно напомнить замороченным гражданам Украины, что мы на их стороне. Мы единственные, кто о них думает и заботится. Мы единственные, кому до слез жаль мамочку из Харьковской области, чью "дытиночку" похитили людоловы из ТЦК.Украинцы часто смеются над нами, отмежевываются от общих корней, "никогда мы не будем братьями" — и все такое. Но нет ни одного народа мира, кроме русского, которому сегодня на них не наплевать.Американцы и немцы, англичане и французы льстят им и лгут, толкая их в могилу. Посылают им оружие — с той же целью, чтобы они гибли. Смертоубийства не хотят только русские. Они истинные освободители Украины от тех нацистов-оккупантов, которые мучают их мужчин и женщин. И кажется, что Незалежная начинает это понимать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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