https://sputnik-abkhazia.ru/20250713/bolee-30-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-regionami-rossii-1055976574.html

Более 30 украинских дронов сбили за ночь над регионами России

Более 30 украинских дронов сбили за ночь над регионами России

Sputnik Абхазия

Киев регулярно пытается нанести удары по объектам на российской территории с помощью дронов, большинство из них перехватывают системы ПВО. 13.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-13T09:41+0300

2025-07-13T09:41+0300

2025-07-13T09:41+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053451596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ad81be0f64c1853f0389c890220fe25.jpg

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. За ночь средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 36 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.Еще четыре дрона сбили в небе над Воронежской областью, по три – над Липецкой и Нижегородской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/svo-rossiya-rubit-logistiku-zapada-1055928131.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, министерство обороны рф