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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250713/bolee-30-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-regionami-rossii-1055976574.html
Более 30 украинских дронов сбили за ночь над регионами России
Более 30 украинских дронов сбили за ночь над регионами России
Sputnik Абхазия
Киев регулярно пытается нанести удары по объектам на российской территории с помощью дронов, большинство из них перехватывают системы ПВО. 13.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-13T09:41+0300
2025-07-13T09:41+0300
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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. За ночь средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 36 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.Еще четыре дрона сбили в небе над Воронежской областью, по три – над Липецкой и Нижегородской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/svo-rossiya-rubit-logistiku-zapada-1055928131.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более 30 украинских дронов сбили за ночь над регионами России

09:41 13.07.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета БПЛА Суперкам группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Киев регулярно пытается нанести удары по объектам на российской территории с помощью дронов, большинство из них перехватывают системы ПВО.
СУХУМ, 13 июл - Sputnik. За ночь средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 36 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.
Основная часть атаки пришлась на Белгородскую область, там уничтожили 26 БпЛА.
Еще четыре дрона сбили в небе над Воронежской областью, по три – над Липецкой и Нижегородской областями.
Боевая работа гаубицы Гиацинт-Б группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: Россия рубит логистику Запада
11 июля, 11:11
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