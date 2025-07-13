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Музыка в храме: чем абхазские и российские артисты удивят зрителей в Пицунде
Музыка в храме: чем абхазские и российские артисты удивят зрителей в Пицунде
Sputnik Абхазия
Музыкальный фестиваль будет проходить в Пицундском храме с 15 по 21 июля. 13.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-13T13:50+0300
2025-07-13T13:50+0300
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VII фестиваль GRAND OPERA GALA в этом году посвящен 50-летию органа, установленного в Пицундском храме. Традиционно в фестивале примут участие абхазские и российские оперные исполнители, среди них солисты Академического оркестра Ростовской филармонии. По словам художественного руководителя GRAND OPERA GALA Саида Гобечия, в будущем планируется привлечь к фестивалю учащихся музыкальных школ Абхазии и России. Он также сообщил, что уже четвертый год в Пицунде проводят благотворительный концерт для сбора средств в поддержку музыкальной школы. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, новости, видео, мультимедиа, культура, искусство, музыка, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, культура, искусство, музыка, видео
Музыка в храме: чем абхазские и российские артисты удивят зрителей в Пицунде
Музыкальный фестиваль будет проходить в Пицундском храме с 15 по 21 июля.
VII фестиваль GRAND OPERA GALA в этом году посвящен 50-летию органа, установленного в Пицундском храме.
Традиционно в фестивале примут участие абхазские и российские оперные исполнители, среди них солисты Академического оркестра Ростовской филармонии.
По словам художественного руководителя GRAND OPERA GALA Саида Гобечия, в будущем планируется привлечь к фестивалю учащихся музыкальных школ Абхазии и России.
Он также сообщил, что уже четвертый год в Пицунде проводят благотворительный концерт для сбора средств в поддержку музыкальной школы.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.