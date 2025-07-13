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Музыка в храме: чем абхазские и российские артисты удивят зрителей в Пицунде

Музыка в храме: чем абхазские и российские артисты удивят зрителей в Пицунде

Sputnik Абхазия

Музыкальный фестиваль будет проходить в Пицундском храме с 15 по 21 июля. 13.07.2025, Sputnik Абхазия

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VII фестиваль GRAND OPERA GALA в этом году посвящен 50-летию органа, установленного в Пицундском храме. Традиционно в фестивале примут участие абхазские и российские оперные исполнители, среди них солисты Академического оркестра Ростовской филармонии. По словам художественного руководителя GRAND OPERA GALA Саида Гобечия, в будущем планируется привлечь к фестивалю учащихся музыкальных школ Абхазии и России. Он также сообщил, что уже четвертый год в Пицунде проводят благотворительный концерт для сбора средств в поддержку музыкальной школы. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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