https://sputnik-abkhazia.ru/20250713/tri-shkoly-i-kolledzha-v-abkhazii-smogut-stat-partnerami-siriusa-1055976842.html

Три школы и колледжа в Абхазии смогут стать партнерами "Сириуса"

Три школы и колледжа в Абхазии смогут стать партнерами "Сириуса"

Sputnik Абхазия

В конкурсе могут принять участие все школы и колледжи республики. 13.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-13T10:55+0300

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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Три школы и колледжа в Абхазии смогут стать партнерскими площадками "Сириуса", рассказал во время пресс-подхода в Нацгалерее в Сухуме Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.Отбор будет проходить на конкурсной основе. Кириенко уточнил, что педагоги этих школ или колледжей смогут проходить обучение в "Сириусе", учреждениям также помогут с оснащением лабораторий. Кириенко также напомнил, что до 400 школьников, 200 студентов колледжей и 100 учителей смогут поучаствовать в профильных программах "Сириуса" в следующем учебном году. Конкурс уже идет, первые победители поедут образовательный центр в сентябре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/1055945457.html

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