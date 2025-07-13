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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250713/tri-shkoly-i-kolledzha-v-abkhazii-smogut-stat-partnerami-siriusa-1055976842.html
Три школы и колледжа в Абхазии смогут стать партнерами "Сириуса"
Три школы и колледжа в Абхазии смогут стать партнерами "Сириуса"
Sputnik Абхазия
В конкурсе могут принять участие все школы и колледжи республики. 13.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-13T10:55+0300
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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Три школы и колледжа в Абхазии смогут стать партнерскими площадками "Сириуса", рассказал во время пресс-подхода в Нацгалерее в Сухуме Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.Отбор будет проходить на конкурсной основе. Кириенко уточнил, что педагоги этих школ или колледжей смогут проходить обучение в "Сириусе", учреждениям также помогут с оснащением лабораторий. Кириенко также напомнил, что до 400 школьников, 200 студентов колледжей и 100 учителей смогут поучаствовать в профильных программах "Сириуса" в следующем учебном году. Конкурс уже идет, первые победители поедут образовательный центр в сентябре.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/1055945457.html
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абхазия, образование, новости
абхазия, образование, новости

Три школы и колледжа в Абхазии смогут стать партнерами "Сириуса"

10:55 13.07.2025
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГосдума приняла закон о федеральной территории "Сириус"
Госдума приняла закон о федеральной территории Сириус - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2025
© Sputnik / Артур Лебедев
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В конкурсе могут принять участие все школы и колледжи республики.
СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Три школы и колледжа в Абхазии смогут стать партнерскими площадками "Сириуса", рассказал во время пресс-подхода в Нацгалерее в Сухуме Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Отбор будет проходить на конкурсной основе. Кириенко уточнил, что педагоги этих школ или колледжей смогут проходить обучение в "Сириусе", учреждениям также помогут с оснащением лабораторий.

"Это тематическая история. Кто-то станет партнером в физике и математике, кто-то в химии, кто-то в культуре и искусстве", — добавил он.

Кириенко также напомнил, что до 400 школьников, 200 студентов колледжей и 100 учителей смогут поучаствовать в профильных программах "Сириуса" в следующем учебном году. Конкурс уже идет, первые победители поедут образовательный центр в сентябре.
Сергей Кириенко - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2025
В Абхазии
Кириенко назвал образование одной из важнейших сфер сотрудничества России и Абхазии
11 июля, 18:43
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