https://sputnik-abkhazia.ru/20250714/1056004719.html

Замки, наскальные рисунки и тюрьмы: новые объекты списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Замки, наскальные рисунки и тюрьмы: новые объекты списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Sputnik Абхазия

У Абхазии — богатейшее историко-культурное наследие: крепости, храмы, археологические памятники. Однако ни один из них до сих пор не включен в список ЮНЕСКО... 14.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-14T11:23+0300

2025-07-14T11:23+0300

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ЮНЕСКО опубликовал новый список объектов. В него вошли памятники из разных регионов мира — от древних замков до наскальных изображений и бывших тюрем. Подробнее о некоторых из них – в фотогалерее Sputnik.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, юнеско, в мире, сокровища, мультимедиа, фото