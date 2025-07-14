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Замки, наскальные рисунки и тюрьмы: новые объекты списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
Замки, наскальные рисунки и тюрьмы: новые объекты списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
Sputnik Абхазия
У Абхазии — богатейшее историко-культурное наследие: крепости, храмы, археологические памятники. Однако ни один из них до сих пор не включен в список ЮНЕСКО... 14.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-14T11:23+0300
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ЮНЕСКО опубликовал новый список объектов. В него вошли памятники из разных регионов мира — от древних замков до наскальных изображений и бывших тюрем. Подробнее о некоторых из них – в фотогалерее Sputnik.
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Замки, наскальные рисунки и тюрьмы: новые объекты списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

11:23 14.07.2025 (обновлено: 19:01 14.07.2025)
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У Абхазии — богатейшее историко-культурное наследие: крепости, храмы, археологические памятники. Однако ни один из них до сих пор не включен в список ЮНЕСКО, несмотря на то, что еще во времена СССР предлагалось рассмотреть их для международной охраны.
ЮНЕСКО опубликовал новый список объектов.
В него вошли памятники из разных регионов мира — от древних замков до наскальных изображений и бывших тюрем.
Подробнее о некоторых из них – в фотогалерее Sputnik.
CC BY-SA 3.0 / Edgar Corrêa Kanaykõ / Parque Nacional Cavernas do Peruaçú/Minas Gerais

Национальный парк Пещеры Перуасу / Минас-Жерайс.

Национальный парк Пещеры Перуасу / Минас-Жерайс. - Sputnik Абхазия
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CC BY-SA 3.0 / Edgar Corrêa Kanaykõ / Parque Nacional Cavernas do Peruaçú/Minas Gerais

Национальный парк Пещеры Перуасу / Минас-Жерайс.

© Foto / VCKG/Pham Minh Hai

Панорама пагоды Лан во Вьетнаме.

Панорама пагоды Лан во Вьетнаме. - Sputnik Абхазия
2/12
© Foto / VCKG/Pham Minh Hai

Панорама пагоды Лан во Вьетнаме.

© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанк

Наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш в Башкортостане, Россия.

Наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш в Башкортостане, Россия. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Sergey Pyatakov
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Наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш в Башкортостане, Россия.

© Foto / Ministère des Arts et de la Culture/Alice Biada

Вид с воздуха на хижины перевала Дий-Гид-Бий.

Вид с воздуха на хижины перевала Дий-Гид-Бий. - Sputnik Абхазия
4/12
© Foto / Ministère des Arts et de la Culture/Alice Biada

Вид с воздуха на хижины перевала Дий-Гид-Бий.

© Getty Images / ZambeziShark

Вади Аль-Фая, в эмирате Шарджа, ОАЭ.

Вади Аль-Фая, в эмирате Шарджа, ОАЭ. - Sputnik Абхазия
5/12
© Getty Images / ZambeziShark

Вади Аль-Фая, в эмирате Шарджа, ОАЭ.

CC BY-SA 4.0 / Neeraj Rane / One of the bastion('buruj') of Pratapgad (cropped image)

Вид на один из бастионов Пратапгада, Индия.

Вид на один из бастионов Пратапгада, Индия. - Sputnik Абхазия
6/12
CC BY-SA 4.0 / Neeraj Rane / One of the bastion('buruj') of Pratapgad (cropped image)

Вид на один из бастионов Пратапгада, Индия.

© Getty Images / Tim Graham

Cкульптура мифологического персонажа в замке Херренкимзее в Баварии, Германия.

Cкульптура мифологического персонажа в замке Херренкимзее в Баварии, Германия. - Sputnik Абхазия
7/12
© Getty Images / Tim Graham

Cкульптура мифологического персонажа в замке Херренкимзее в Баварии, Германия.

CC BY-SA 3.0 / Mikenorton / Rain forest canopy at the Forestry Research Institute Malaysia, showing the effects of "crown shyness" in the Kapur trees (Dryobalanops aromatica)

Лесной парк Селангор Лесного научно-исследовательского института Малайзии.

Лесной парк Селангор Лесного научно-исследовательского института Малайзии. - Sputnik Абхазия
8/12
CC BY-SA 3.0 / Mikenorton / Rain forest canopy at the Forestry Research Institute Malaysia, showing the effects of "crown shyness" in the Kapur trees (Dryobalanops aromatica)

Лесной парк Селангор Лесного научно-исследовательского института Малайзии.

© Foto / IMCHTH/Mohammadreza Mahmoodi

Пещера Гхамари.

Пещера Гхамари. - Sputnik Абхазия
9/12
© Foto / IMCHTH/Mohammadreza Mahmoodi

Пещера Гхамари.

© Getty Images / Jingle Chen

Национальный археологический парк в городском округе Иньчуань в Китае.

Национальный археологический парк в городском округе Иньчуань в Китае. - Sputnik Абхазия
10/12
© Getty Images / Jingle Chen

Национальный археологический парк в городском округе Иньчуань в Китае.

© AP Photo Heng Sinith

Вид на камеры в музее геноцида Туол Сленг – бывшей тюрьме S-21 в Пномпене, Камбоджа.

Вид на камеры в музее геноцида Туол Сленг – бывшей тюрьме S-21 в Пномпене, Камбоджа. - Sputnik Абхазия
11/12
© AP Photo Heng Sinith

Вид на камеры в музее геноцида Туол Сленг – бывшей тюрьме S-21 в Пномпене, Камбоджа.

© Foto / IICAS

Археологический комплекс Калай Хулбук в Таджикистане.

Археологический комплекс Калай Хулбук в Таджикистане. - Sputnik Абхазия
12/12
© Foto / IICAS

Археологический комплекс Калай Хулбук в Таджикистане.

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