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Замки, наскальные рисунки и тюрьмы: новые объекты списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
Замки, наскальные рисунки и тюрьмы: новые объекты списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
Sputnik Абхазия
У Абхазии — богатейшее историко-культурное наследие: крепости, храмы, археологические памятники. Однако ни один из них до сих пор не включен в список ЮНЕСКО... 14.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-14T11:23+0300
2025-07-14T11:23+0300
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ЮНЕСКО опубликовал новый список объектов. В него вошли памятники из разных регионов мира — от древних замков до наскальных изображений и бывших тюрем. Подробнее о некоторых из них – в фотогалерее Sputnik.
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фото, юнеско, в мире, сокровища, мультимедиа, фото
фото, юнеско, в мире, сокровища, мультимедиа, фото
Замки, наскальные рисунки и тюрьмы: новые объекты списка Всемирного наследия ЮНЕСКО 11:23 14.07.2025 (обновлено: 19:01 14.07.2025)
У Абхазии — богатейшее историко-культурное наследие: крепости, храмы, археологические памятники. Однако ни один из них до сих пор не включен в список ЮНЕСКО, несмотря на то, что еще во времена СССР предлагалось рассмотреть их для международной охраны.
ЮНЕСКО опубликовал новый список объектов.
В него вошли памятники из разных регионов мира — от древних замков до наскальных изображений и бывших тюрем.
Подробнее о некоторых из них – в фотогалерее Sputnik.
Национальный парк Пещеры Перуасу / Минас-Жерайс.
Панорама пагоды Лан во Вьетнаме.
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанк
Наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш в Башкортостане, Россия.
Наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш в Башкортостане, Россия.
Вид с воздуха на хижины перевала Дий-Гид-Бий.
© Getty Images / ZambeziShark
Вади Аль-Фая, в эмирате Шарджа, ОАЭ.
Вади Аль-Фая, в эмирате Шарджа, ОАЭ.
Вид на один из бастионов Пратапгада, Индия.
© Getty Images / Tim Graham
Cкульптура мифологического персонажа в замке Херренкимзее в Баварии, Германия.
Cкульптура мифологического персонажа в замке Херренкимзее в Баварии, Германия.
Лесной парк Селангор Лесного научно-исследовательского института Малайзии.
© Getty Images / Jingle Chen
Национальный археологический парк в городском округе Иньчуань в Китае.
Национальный археологический парк в городском округе Иньчуань в Китае.
© AP Photo Heng Sinith
Вид на камеры в музее геноцида Туол Сленг – бывшей тюрьме S-21 в Пномпене, Камбоджа.
Вид на камеры в музее геноцида Туол Сленг – бывшей тюрьме S-21 в Пномпене, Камбоджа.
© Foto / IICAS
Археологический комплекс Калай Хулбук в Таджикистане.
Археологический комплекс Калай Хулбук в Таджикистане.