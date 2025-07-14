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"Академия гостеприимства" в Абхазии: как будет работать нововведение
"Академия гостеприимства" в Абхазии: как будет работать нововведение
Sputnik Абхазия
"Академию гостеприимства" создали на базе сухумского пансионата "Айтар". 14.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-14T10:30+0300
2025-07-14T10:30+0300
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Проект "Академии гостеприимства" на этой неделе обсуждали в Министерстве туризма Абхазии. По словам заведующей кафедрой туризма и гостиничного дела Российского университета спорта Светланы Дусенко Академия будет заниматься подготовкой и переподготовкой кадров для гостинично-ресторанного бизнеса. Решение направлено на улучшение качества услуг в республике.Преподавателями в академии выступают ведущие специалисты в сфере гостеприимства, имеющие международный опыт.Благодаря достигнутым договоренностям, будут организованы практические занятия на лучших мировых курортах за счет российских туристических компаний, работающих на территории Абхазии.
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абхазия, новости, туризм, видео
"Академия гостеприимства" в Абхазии: как будет работать нововведение
10:30 14.07.2025 (обновлено: 20:16 14.07.2025)
"Академию гостеприимства" создали на базе сухумского пансионата "Айтар".
Проект "Академии гостеприимства" на этой неделе обсуждали в Министерстве туризма Абхазии.
По словам заведующей кафедрой туризма и гостиничного дела Российского университета спорта Светланы Дусенко Академия будет заниматься подготовкой и переподготовкой кадров для гостинично-ресторанного бизнеса. Решение направлено на улучшение качества услуг в республике.
Преподавателями в академии выступают ведущие специалисты в сфере гостеприимства, имеющие международный опыт.
Благодаря достигнутым договоренностям, будут организованы практические занятия на лучших мировых курортах за счет российских туристических компаний, работающих на территории Абхазии.