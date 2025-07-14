https://sputnik-abkhazia.ru/20250714/akademiya-gostepriimstva-v-abkhazii-kak-budet-rabotat-novovvedenie--1056009589.html

"Академия гостеприимства" в Абхазии: как будет работать нововведение

"Академия гостеприимства" в Абхазии: как будет работать нововведение

Sputnik Абхазия

"Академию гостеприимства" создали на базе сухумского пансионата "Айтар". 14.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-14T10:30+0300

2025-07-14T10:30+0300

2025-07-14T20:16+0300

в абхазии

абхазия

новости

туризм

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/0e/1056009420_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7d390f9fca9d1d0324fe02a911ac1fa1.jpg

Проект "Академии гостеприимства" на этой неделе обсуждали в Министерстве туризма Абхазии. По словам заведующей кафедрой туризма и гостиничного дела Российского университета спорта Светланы Дусенко Академия будет заниматься подготовкой и переподготовкой кадров для гостинично-ресторанного бизнеса. Решение направлено на улучшение качества услуг в республике.Преподавателями в академии выступают ведущие специалисты в сфере гостеприимства, имеющие международный опыт.Благодаря достигнутым договоренностям, будут организованы практические занятия на лучших мировых курортах за счет российских туристических компаний, работающих на территории Абхазии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, туризм, видео