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Градкодекс: какие поправки принял Парламент
Градкодекс: какие поправки принял Парламент
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Парламент Абхазии в третьем и окончательном чтении принял поправки к Градостроительному кодексу 14.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-14T20:09+0300
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Депутаты дополнили перечень полномочий местных органов госуправления, соответствующий другим главам кодекса.Внесено положение, по которому эскизный проект и внешний облик зданий должен быть согласован с местными властями."На разработку данного законопроекта ушло около полутора лет без его принятия и обсуждения. Мы его писали, пересматривали, брали хорошие примеры из других развитых стран и наконец-то мы смогли его вынести на комитетское заседание, где несколько раз обсуждался законопроект, затем приняли в первом, во втором и в третьем окончательном чтении", - подчеркнул депутат. Кодекс предусматривает проведение государственной и негосударственной экспертиз. В действующей редакции негосударственную экспертизу могли проводить только по лицензии. Согласно поправкам, теперь достаточно пройти аттестацию центрального органа по градостроительной деятельности. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, новости, видео, мультимедиа, парламент абхазии, кодексы, видео
Градкодекс: какие поправки принял Парламент
Парламент Абхазии в третьем и окончательном чтении принял поправки к Градостроительному кодексу
Депутаты дополнили перечень полномочий местных органов госуправления, соответствующий другим главам кодекса.
Внесено положение, по которому эскизный проект и внешний облик зданий должен быть согласован с местными властями.
"На разработку данного законопроекта ушло около полутора лет без его принятия и обсуждения. Мы его писали, пересматривали, брали хорошие примеры из других развитых стран и наконец-то мы смогли его вынести на комитетское заседание, где несколько раз обсуждался законопроект, затем приняли в первом, во втором и в третьем окончательном чтении", - подчеркнул депутат.
Кодекс предусматривает проведение государственной и негосударственной экспертиз. В действующей редакции негосударственную экспертизу могли проводить только по лицензии. Согласно поправкам, теперь достаточно пройти аттестацию центрального органа по градостроительной деятельности.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.