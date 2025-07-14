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Градкодекс: какие поправки принял Парламент

Градкодекс: какие поправки принял Парламент

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Парламент Абхазии в третьем и окончательном чтении принял поправки к Градостроительному кодексу 14.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-14T20:09+0300

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Депутаты дополнили перечень полномочий местных органов госуправления, соответствующий другим главам кодекса.Внесено положение, по которому эскизный проект и внешний облик зданий должен быть согласован с местными властями."На разработку данного законопроекта ушло около полутора лет без его принятия и обсуждения. Мы его писали, пересматривали, брали хорошие примеры из других развитых стран и наконец-то мы смогли его вынести на комитетское заседание, где несколько раз обсуждался законопроект, затем приняли в первом, во втором и в третьем окончательном чтении", - подчеркнул депутат. Кодекс предусматривает проведение государственной и негосударственной экспертиз. В действующей редакции негосударственную экспертизу могли проводить только по лицензии. Согласно поправкам, теперь достаточно пройти аттестацию центрального органа по градостроительной деятельности. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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