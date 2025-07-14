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Первые группы учащихся "Академии гостеприимства" в Сухуме уже набраны
Первые группы учащихся "Академии гостеприимства" в Сухуме уже набраны
Sputnik Абхазия
"Академию гостеприимства" откроют на базе пансионата "Айтар" в Сухуме, проект направлен на повышение качества услуг в республике. 14.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-14T09:00+0300
2025-07-14T09:00+0300
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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Первые группы учащихся "Академии гостеприимства" в Сухуме уже набраны, заявила в интервью радио Sputnik завкафедрой туризма и гостиничного дела Российского университета спорта Светлана Дусенко.Она подчеркнула, что проект направлен на улучшение качества туристических и ресторанных услуг в республике. Дусенко выразила надежду на то, что результаты работы "Академии гостеприимства" станут видны уже в ближайшее время, что скажется на турпотоке."Академию гостеприимства" откроют на базе пансионата "Айтар" в Сухуме. Помимо теории, для учащихся организуют практические занятия на лучших мировых курортах за счет российских туркомпаний, работающих в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/1055936748.html
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абхазия, новости, туризм, отдых в абхазии
Первые группы учащихся "Академии гостеприимства" в Сухуме уже набраны
09:00 14.07.2025 (обновлено: 10:00 14.07.2025)
"Академию гостеприимства" откроют на базе пансионата "Айтар" в Сухуме, проект направлен на повышение качества услуг в республике.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Первые группы учащихся "Академии гостеприимства" в Сухуме уже набраны, заявила в интервью радио Sputnik завкафедрой туризма и гостиничного дела Российского университета спорта Светлана Дусенко.
Она подчеркнула, что проект направлен на улучшение качества туристических и ресторанных услуг в республике.
"Мы надеемся, что в сентябре у нас будет первый выпуск, после этого лучшие поедут на стажировку в Турцию", — добавила она.
Дусенко выразила надежду на то, что результаты работы "Академии гостеприимства" станут видны уже в ближайшее время, что скажется на турпотоке.
"Академию гостеприимства" откроют на базе пансионата "Айтар" в Сухуме. Помимо теории, для учащихся организуют практические занятия на лучших мировых курортах за счет российских туркомпаний, работающих в Абхазии.