https://sputnik-abkhazia.ru/20250714/pervye-gruppy-uchaschikhsya-akademii-gostepriimstva-v-sukhume-uzhe-nabrany-1055983958.html

Первые группы учащихся "Академии гостеприимства" в Сухуме уже набраны

Первые группы учащихся "Академии гостеприимства" в Сухуме уже набраны

Sputnik Абхазия

"Академию гостеприимства" откроют на базе пансионата "Айтар" в Сухуме, проект направлен на повышение качества услуг в республике. 14.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-14T09:00+0300

2025-07-14T09:00+0300

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Первые группы учащихся "Академии гостеприимства" в Сухуме уже набраны, заявила в интервью радио Sputnik завкафедрой туризма и гостиничного дела Российского университета спорта Светлана Дусенко.Она подчеркнула, что проект направлен на улучшение качества туристических и ресторанных услуг в республике. Дусенко выразила надежду на то, что результаты работы "Академии гостеприимства" станут видны уже в ближайшее время, что скажется на турпотоке."Академию гостеприимства" откроют на базе пансионата "Айтар" в Сухуме. Помимо теории, для учащихся организуют практические занятия на лучших мировых курортах за счет российских туркомпаний, работающих в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/1055936748.html

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