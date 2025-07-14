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Садзба: В войне в Абхазии на стороне Грузии воевали украинские ультранационалисты
Садзба: В войне в Абхазии на стороне Грузии воевали украинские ультранационалисты
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов на стороне Грузии воевали крайне правые ультра-националистические отряды из... 14.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-14T20:43+0300
2025-07-14T20:43+0300
абхазия
новости
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов на стороне Грузии воевали крайне правые ультра-националистические отряды из Украины, отметил в интервью Дмитрию Goblin Пучкову абхазский депутат Инар Садзба. "Что интересно, как они заявляли сами, что они пришли воевать против России, в Абхазии против России. Да, да. Хотя при этом Ельцин нас вообще не поддерживал, но народ-то поддерживал, ну и понятна связь, то есть воевали-то они против народа России, чтобы уколоть через нас. Тоже самое предлагали делать буквально совсем недавно, открывать второй фронт. Все это из одной оперы, на самом деле, попытаться нанести максимальный ущерб, всячески задействовать всю периферию и отжать побольше ресурсов, сил, времени (у России - прим.)", — рассказал депутат.Он подчеркнул, что это еще раз говорит о необходимости проработки стратегических вопросов сотрудничества в области безопасности.
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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)

Садзба: В войне в Абхазии на стороне Грузии воевали украинские ультранационалисты

20:43 14.07.2025
© Foto / предоставил Инар СадзбаИнар Садзба
Инар Садзба - Sputnik Абхазия, 1920, 14.07.2025
© Foto / предоставил Инар Садзба
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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов на стороне Грузии воевали крайне правые ультра-националистические отряды из Украины, отметил в интервью Дмитрию Goblin Пучкову абхазский депутат Инар Садзба.
"Что интересно, как они заявляли сами, что они пришли воевать против России, в Абхазии против России. Да, да. Хотя при этом Ельцин нас вообще не поддерживал, но народ-то поддерживал, ну и понятна связь, то есть воевали-то они против народа России, чтобы уколоть через нас. Тоже самое предлагали делать буквально совсем недавно, открывать второй фронт. Все это из одной оперы, на самом деле, попытаться нанести максимальный ущерб, всячески задействовать всю периферию и отжать побольше ресурсов, сил, времени (у России - прим.)", — рассказал депутат.
Он подчеркнул, что это еще раз говорит о необходимости проработки стратегических вопросов сотрудничества в области безопасности.
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