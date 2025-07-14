https://sputnik-abkhazia.ru/20250714/sadzba-v-voyne-v-abkhazii-na-storone-gruzii-voevali-ukrainskie-ultranatsionalisty-1056010737.html

Садзба: В войне в Абхазии на стороне Грузии воевали украинские ультранационалисты

Садзба: В войне в Абхазии на стороне Грузии воевали украинские ультранационалисты

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов на стороне Грузии воевали крайне правые ультра-националистические отряды из... 14.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-14T20:43+0300

2025-07-14T20:43+0300

2025-07-14T20:43+0300

абхазия

новости

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/13/1055420702_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_327e9b43bbbd7c73cab78e06bd2d64d3.jpg

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов на стороне Грузии воевали крайне правые ультра-националистические отряды из Украины, отметил в интервью Дмитрию Goblin Пучкову абхазский депутат Инар Садзба. "Что интересно, как они заявляли сами, что они пришли воевать против России, в Абхазии против России. Да, да. Хотя при этом Ельцин нас вообще не поддерживал, но народ-то поддерживал, ну и понятна связь, то есть воевали-то они против народа России, чтобы уколоть через нас. Тоже самое предлагали делать буквально совсем недавно, открывать второй фронт. Все это из одной оперы, на самом деле, попытаться нанести максимальный ущерб, всячески задействовать всю периферию и отжать побольше ресурсов, сил, времени (у России - прим.)", — рассказал депутат.Он подчеркнул, что это еще раз говорит о необходимости проработки стратегических вопросов сотрудничества в области безопасности.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)