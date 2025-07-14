СВО: близится падение "покровской фортеции" ВСУ

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Утро на Sputnik
08:00
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥснытәи ашколхәыҷқәа "Сириус" аҿы: алԥшаарақәа шыҟало
13:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Сергеи Кириенко Аҟәатәи аусхкырацәатә коллеџь аҿы: аиԥылара алҵшәақәа
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥснытәи акурсантцәа арра-патриоттә хәмарра "Зарница 2.0" аҿы еицлабуан
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Градостроительный кодекс Абхазии изменился
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Работа российских врачей в Абхазии
14:33
12 мин
Актуальный комментарий
Участники "Летней школы дипломатии" при Посольстве РА в РФ получили сертификаты
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Иуа Коӷониа ибаҟа апроект аҟаҵаразы аицлабра мҩаԥгахоит
18:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Сергеи Кириенко Аҟәатәи аусхкырацәатә коллеџь аҿы: аиԥылара алҵшәақәа
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Кино в Сухуме. О российско-абхазском проекте рассказал министр культуры
18:34
12 мин
Актуальный комментарий
Участники "Летней школы дипломатии" при Посольстве РА в РФ получили сертификаты
18:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Иуа Коӷониа ибаҟа апроект аҟаҵаразы аицлабра мҩаԥгахоит
21:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Сергеи Кириенко Аҟәатәи аусхкырацәатә коллеџь аҿы: аиԥылара алҵшәақәа
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Кино в Сухуме. О российско-абхазском проекте рассказал министр культуры
21:34
12 мин
Актуальный комментарий
Участники "Летней школы дипломатии" при Посольстве РА в РФ получили сертификаты
21:46
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250714/svo-blizitsya-padenie-pokrovskoy-fortetsii-vsu-1056010240.html
СВО: близится падение "покровской фортеции" ВСУ
СВО: близится падение "покровской фортеции" ВСУ
Sputnik Абхазия
Вооруженные силы РФ активно продвигаются на покровском направлении в Донбассе. Окружение и освобождение от бандеровской оккупации города Покровска – объективно... 14.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-14T18:31+0300
2025-07-14T20:32+0300
военная спецоперация рф в донбассе
колумнисты
авторы
мнение
россия
украина
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/08/1055815784_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_296269409620fd9cacf88651eacb9ca2.jpg
Вооруженные силы РФ активно продвигаются на покровском направлении в Донбассе. Окружение и освобождение от бандеровской оккупации города Покровска – объективно предопределенный результат российского наступления.Группировка войск "Центр" блокировала Покровско-Мирноградскую агломерацию и основные логистические маршруты противника, под контролем автотрасса Т0515 на Краматорск. Здесь обороняются восемь бригад и штурмовой полк ВСУ. На спутниковых снимках западные специалисты с ужасом насчитали на украинских позициях в этом районе около 1700 воронок от прилетов российских крупнокалиберных авиабомб с УМПК – просто "лунный пейзаж". Между тем, российские штурмовые подразделения 13 июля с боями вошли в город Родинское, который находится в трех километрах севернее Покровска.Охват Покровска – Красноармейска продолжается. Действия российских войск вызывают ассоциации с освобождением Авдеевки, Красногоровки, Курахово, Угледара и других городов. Южнее Покровска открыт путь к границе Днепропетровской области, на территорию которой российские подразделения вклинились уже на несколько километров.Покровск – считается одной из главных "фортеций" ВСУ в Донбассе.Это крупнейший центр добычи коксующегося угля. Население города по данным 2024 года – более 77 тысяч человек. Контроль над этим городом позволит нам быстрее освободить оккупированную бандеровцами часть Запорожской области.Данные Минобороны РФ отражают масштаб и ожесточенный характер боевых действий: за минувшие сутки российские войска нанесли поражение формированиям 21 бригады и двух штурмовых полков ВСУ близ Покровска, Удачного, Новопавловки, Родинского, Владимировки, Муравки, Петровского, Степановки, Димитровв – в ДНР, а также в районах населенных пунктов Новоподгородное и Филия Днепропетровской области. ВС России ежесуточно наносят массированные удары высокоточным оружием на всю глубину оперативного тыла противника, включая аэродромы, объекты логистики и предприятия ВПК на территории Западной Украины."Огневой мешок" массового уничтоженияГруппировку войск "Центр" на покровском направлении 14 июля проинспектировал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Подобная рекогносцировка на передовых пунктах управления совершенно неслучайна, и предвещает важные события на передовой.С другой стороны, украинское командование понимает: без логистической поддержки покровско-мирноградский укрепрайон долго не продержится. Главком ВСУ Александр Сырский на заседании ставки в Киеве рассказал о сложной для украинских войск ситуации, и попросил главного "пианиста" ускорить достижение перемирия – для стабилизации фронта. Польский еженедельник Myśl Polska констатировал абсолютное боевое превосходство ВС России: "Генерал Валерий Герасимов, следуя принципам военного искусства, постоянно наращивает задействованные в наступательных операциях силы и средства, а также расширяет активные участки фронта… Российская группировка "Центр" наступает на Красноармейск тремя общевойсковыми армиями… Здесь действуют российские спецназовцы из элитной 24-й гвардейской бригады".Поражение и отступление ВСУ в Днепропетровскую область – практически неизбежны. И это не единственный "огневой мешок" массового уничтожения, организованный для украинской армии в Донбассе. Аналогичные события динамично и необратимо развиваются в Константиновке и Часовом Яре.На этом удручающем для Запада фоне Вашингтон и Брюссель еще пытаются спасти "украинский проект" – машут "кувалдой" антироссийских санкций, обещают новые оружейные поставки киевским марионеткам. Сегодня президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсуждают план "довооружения" Киева за европейский счет. Все это выглядит актом отчаяния или политического слабоумия. Неслучайно авторитетная немецкая газета Berliner Zeitung отметила высокую эффективность стратегического взаимодействие Москвы и Пекина в противостоянии с коллективным Западом. И резюмировала: Собственно, об этом РФ честно предупредила еще в декабре 2022 года. Не послушали – получили, но худшее для Запада впереди.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/svo-rossiya-rubit-logistiku-zapada-1055928131.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/svo-nachalo-blokady-i-okruzheniya-kupyanska-1055855978.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/svo--putinrossiya-budet-dobivatsya-postavlennykh-tseley-1055799949.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/zapad-razgadal-sekret-uspekha-vs-rossii-bronepoezd-v-donbasse-1055679173.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/08/1055815784_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2eda5c6064711246c0a185c7924aad1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
колумнисты, авторы, мнение, россия, украина
колумнисты, авторы, мнение, россия, украина

СВО: близится падение "покровской фортеции" ВСУ

18:31 14.07.2025 (обновлено: 20:32 14.07.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 14.07.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Вооруженные силы РФ активно продвигаются на покровском направлении в Донбассе. Окружение и освобождение от бандеровской оккупации города Покровска – объективно предопределенный результат российского наступления.
Группировка войск "Центр" блокировала Покровско-Мирноградскую агломерацию и основные логистические маршруты противника, под контролем автотрасса Т0515 на Краматорск. Здесь обороняются восемь бригад и штурмовой полк ВСУ.
Противник зажат в "огневом мешке", по укрепрайонам активно работают артиллерия и авиация.
На спутниковых снимках западные специалисты с ужасом насчитали на украинских позициях в этом районе около 1700 воронок от прилетов российских крупнокалиберных авиабомб с УМПК – просто "лунный пейзаж". Между тем, российские штурмовые подразделения 13 июля с боями вошли в город Родинское, который находится в трех километрах севернее Покровска.
Боевая работа гаубицы Гиацинт-Б группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: Россия рубит логистику Запада
11 июля, 11:11
Охват Покровска – Красноармейска продолжается. Действия российских войск вызывают ассоциации с освобождением Авдеевки, Красногоровки, Курахово, Угледара и других городов. Южнее Покровска открыт путь к границе Днепропетровской области, на территорию которой российские подразделения вклинились уже на несколько километров.
Покровск – считается одной из главных "фортеций" ВСУ в Донбассе.Это крупнейший центр добычи коксующегося угля. Население города по данным 2024 года – более 77 тысяч человек. Контроль над этим городом позволит нам быстрее освободить оккупированную бандеровцами часть Запорожской области.
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2025
СВО: начало блокады и окружения Купянска
9 июля, 12:56
Данные Минобороны РФ отражают масштаб и ожесточенный характер боевых действий: за минувшие сутки российские войска нанесли поражение формированиям 21 бригады и двух штурмовых полков ВСУ близ Покровска, Удачного, Новопавловки, Родинского, Владимировки, Муравки, Петровского, Степановки, Димитровв – в ДНР, а также в районах населенных пунктов Новоподгородное и Филия Днепропетровской области. ВС России ежесуточно наносят массированные удары высокоточным оружием на всю глубину оперативного тыла противника, включая аэродромы, объекты логистики и предприятия ВПК на территории Западной Украины.

"Огневой мешок" массового уничтожения

Группировку войск "Центр" на покровском направлении 14 июля проинспектировал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Подобная рекогносцировка на передовых пунктах управления совершенно неслучайна, и предвещает важные события на передовой.
С другой стороны, украинское командование понимает: без логистической поддержки покровско-мирноградский укрепрайон долго не продержится. Главком ВСУ Александр Сырский на заседании ставки в Киеве рассказал о сложной для украинских войск ситуации, и попросил главного "пианиста" ускорить достижение перемирия – для стабилизации фронта.
Европейские партнеры киевского режима осознают "критический момент" военного противостояния с Россией, но в разворачивающейся битве за Покровск изменить статус-кво не могут.
Польский еженедельник Myśl Polska констатировал абсолютное боевое превосходство ВС России: "Генерал Валерий Герасимов, следуя принципам военного искусства, постоянно наращивает задействованные в наступательных операциях силы и средства, а также расширяет активные участки фронта… Российская группировка "Центр" наступает на Красноармейск тремя общевойсковыми армиями… Здесь действуют российские спецназовцы из элитной 24-й гвардейской бригады".
Поражение и отступление ВСУ в Днепропетровскую область – практически неизбежны. И это не единственный "огневой мешок" массового уничтожения, организованный для украинской армии в Донбассе. Аналогичные события динамично и необратимо развиваются в Константиновке и Часовом Яре.
Посты воздушного наблюдения группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2025
СВО–Путин: "Россия будет добиваться поставленных целей"
7 июля, 19:15
На этом удручающем для Запада фоне Вашингтон и Брюссель еще пытаются спасти "украинский проект" – машут "кувалдой" антироссийских санкций, обещают новые оружейные поставки киевским марионеткам. Сегодня президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсуждают план "довооружения" Киева за европейский счет. Все это выглядит актом отчаяния или политического слабоумия.
Беспристрастным наблюдателям ясно: за минувшие три года американский ВПК и НАТО на украинском ТВД сделали максимум возможного, и находятся не в лучшей форме для продолжения прокси-войны с Россией.
Неслучайно авторитетная немецкая газета Berliner Zeitung отметила высокую эффективность стратегического взаимодействие Москвы и Пекина в противостоянии с коллективным Западом. И резюмировала:
"Повышение военных расходов стран НАТО до 5% ВВП – это катастрофа", "историческая ошибка в отношениях с Россией", и путь к социальному краху.
Собственно, об этом РФ честно предупредила еще в декабре 2022 года. Не послушали – получили, но худшее для Запада впереди.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Посты воздушного наблюдения группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Запад разгадал секрет успеха ВС России: бронепоезд в Донбассе
3 июля, 10:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0