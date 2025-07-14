https://sputnik-abkhazia.ru/20250714/vii-festival-grand-opera-gala-proydet-v-pitsunde--1055992081.html

VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде

VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде

Sputnik Абхазия

VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде 14 и 15 июля, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия. 14.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-14T13:10+0300

2025-07-14T13:10+0300

2025-07-14T13:43+0300

радио

подкасты

абхазия

пицунда

фестиваль

музыка

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/0e/1055991907_0:7:2000:1132_1920x0_80_0_0_2391d6e5df8a6d1128a3660a5de237e0.jpg

VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде Sputnik Абхазия VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде

VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде 14 и 15 июля, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия. "Это фестиваль молодых оперных исполнителей. Он приурочен к 50-летию Государственного Пицундского концертного зала. Думаю, фестиваль в этом году удивит", – добавил он. По словам Гобечия, в рамках GRAND OPERA GALA пройдут четыре концерта с участием солистов Ростовского симфонического оркестра, хора "Лик" и приглашенных исполнителей из России и Абхазии. Он также сообщил, что уже четвертый год в Пицунде проводят благотворительный концерт для сбора средств в поддержку музыкальной школы.Подробности слушайте в подкасте.

абхазия

пицунда

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, пицунда, фестиваль, музыка, аудио