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VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде
VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде
Sputnik Абхазия
VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде 14 и 15 июля, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия. 14.07.2025, Sputnik Абхазия
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VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде
Sputnik Абхазия
VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде
VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде 14 и 15 июля, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия. "Это фестиваль молодых оперных исполнителей. Он приурочен к 50-летию Государственного Пицундского концертного зала. Думаю, фестиваль в этом году удивит", – добавил он. По словам Гобечия, в рамках GRAND OPERA GALA пройдут четыре концерта с участием солистов Ростовского симфонического оркестра, хора "Лик" и приглашенных исполнителей из России и Абхазии. Он также сообщил, что уже четвертый год в Пицунде проводят благотворительный концерт для сбора средств в поддержку музыкальной школы.Подробности слушайте в подкасте.
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VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде

13:10 14.07.2025 (обновлено: 13:43 14.07.2025)
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VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде
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VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде 14 и 15 июля, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия.
"Это фестиваль молодых оперных исполнителей. Он приурочен к 50-летию Государственного Пицундского концертного зала. Думаю, фестиваль в этом году удивит", – добавил он.
По словам Гобечия, в рамках GRAND OPERA GALA пройдут четыре концерта с участием солистов Ростовского симфонического оркестра, хора "Лик" и приглашенных исполнителей из России и Абхазии. Он также сообщил, что уже четвертый год в Пицунде проводят благотворительный концерт для сбора средств в поддержку музыкальной школы.
Подробности слушайте в подкасте.
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