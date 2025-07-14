https://sputnik-abkhazia.ru/20250714/vii-festival-grand-opera-gala-proydet-v-pitsunde--1055992081.html
VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде
VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде
Sputnik Абхазия
VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде 14 и 15 июля, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия. 14.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-14T13:10+0300
2025-07-14T13:10+0300
2025-07-14T13:43+0300
радио
подкасты
абхазия
пицунда
фестиваль
музыка
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/0e/1055991907_0:7:2000:1132_1920x0_80_0_0_2391d6e5df8a6d1128a3660a5de237e0.jpg
VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде
Sputnik Абхазия
VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде
VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде 14 и 15 июля, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия. "Это фестиваль молодых оперных исполнителей. Он приурочен к 50-летию Государственного Пицундского концертного зала. Думаю, фестиваль в этом году удивит", – добавил он. По словам Гобечия, в рамках GRAND OPERA GALA пройдут четыре концерта с участием солистов Ростовского симфонического оркестра, хора "Лик" и приглашенных исполнителей из России и Абхазии. Он также сообщил, что уже четвертый год в Пицунде проводят благотворительный концерт для сбора средств в поддержку музыкальной школы.Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
пицунда
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/0e/1055991907_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_baabebcf8f0212835b63519a5baae8bc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, пицунда, фестиваль, музыка, аудио
подкасты, абхазия, пицунда, фестиваль, музыка, аудио
VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде
13:10 14.07.2025 (обновлено: 13:43 14.07.2025)
VII фестиваль GRAND OPERA GALA пройдет в Пицунде 14 и 15 июля, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия.
"Это фестиваль молодых оперных исполнителей. Он приурочен к 50-летию Государственного Пицундского концертного зала. Думаю, фестиваль в этом году удивит", – добавил он.
По словам Гобечия, в рамках GRAND OPERA GALA пройдут четыре концерта с участием солистов Ростовского симфонического оркестра, хора "Лик" и приглашенных исполнителей из России и Абхазии. Он также сообщил, что уже четвертый год в Пицунде проводят благотворительный концерт для сбора средств в поддержку музыкальной школы.
Подробности слушайте в подкасте
.