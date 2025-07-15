https://sputnik-abkhazia.ru/20250715/arkheolog-arkadiy-dzhopua-otmechaet-70-letniy-yubiley--1056033155.html

Археолог Аркадий Джопуа отметил 70 летний юбилей

Археолог Аркадий Джопуа отметил 70 летний юбилей

Sputnik Абхазия

15 июля юбилей отмечает один из ведущих археологов Абхазии Аркадий Джопуа. Его имя неразрывно связано с изучением древней истории страны и сохранением... 15.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-15T18:24+0300

2025-07-15T18:24+0300

2025-07-15T20:52+0300

в абхазии

абхазия

новости

археология

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101937/75/1019377554_0:0:6016:3385_1920x0_80_0_0_57fb15b8aab370243cbfec8ea11a9af9.jpg

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Известному абхазскому археологу, старшему научному сотруднику отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа, директору Абхазского государственного музея Аркадию Джопуа исполнилось 70 лет. Выпускник Сухумского государственного педагогического института, Джопуа окончил сразу три факультета: исторический, филологический и факультет журналистики. Начав карьеру преподавателем абхазского языка и литературы, он в 1983 году перешел в Абхазский институт гуманитарных исследований, где и по сей день трудится в отделе археологии.В начале 1990-х годов Аркадий Джопуа прошел обучение в аспирантуре Института археологии Российской академии наук, а в 2009 году защитил кандидатскую диссертацию в МГУ на тему: Он является признанным специалистом в области археологии и истории Абхазии, посвятившим десятилетия изучению культурного наследия страны. Член Союза журналистов Абхазии, активно участвует в научной и образовательной жизни республики.С 2007 года он возглавляет Абхазский государственный музей, а с 2012 года ведет курс лекций по музееведению в Абхазском государственном университете.Его научная и просветительская деятельность играет важную роль в сохранении и исследовании историко-культурного наследия Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20151005/1015864012.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, археология, история