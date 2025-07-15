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Археолог Аркадий Джопуа отметил 70 летний юбилей
Археолог Аркадий Джопуа отметил 70 летний юбилей
Sputnik Абхазия
15 июля юбилей отмечает один из ведущих археологов Абхазии Аркадий Джопуа. Его имя неразрывно связано с изучением древней истории страны и сохранением... 15.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-15T18:24+0300
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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Известному абхазскому археологу, старшему научному сотруднику отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа, директору Абхазского государственного музея Аркадию Джопуа исполнилось 70 лет. Выпускник Сухумского государственного педагогического института, Джопуа окончил сразу три факультета: исторический, филологический и факультет журналистики. Начав карьеру преподавателем абхазского языка и литературы, он в 1983 году перешел в Абхазский институт гуманитарных исследований, где и по сей день трудится в отделе археологии.В начале 1990-х годов Аркадий Джопуа прошел обучение в аспирантуре Института археологии Российской академии наук, а в 2009 году защитил кандидатскую диссертацию в МГУ на тему: Он является признанным специалистом в области археологии и истории Абхазии, посвятившим десятилетия изучению культурного наследия страны. Член Союза журналистов Абхазии, активно участвует в научной и образовательной жизни республики.С 2007 года он возглавляет Абхазский государственный музей, а с 2012 года ведет курс лекций по музееведению в Абхазском государственном университете.Его научная и просветительская деятельность играет важную роль в сохранении и исследовании историко-культурного наследия Абхазии.
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абхазия, новости, археология, история

Археолог Аркадий Джопуа отметил 70 летний юбилей

18:24 15.07.2025 (обновлено: 20:52 15.07.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукАркадий Джопуа
Аркадий Джопуа - Sputnik Абхазия, 1920, 15.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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15 июля юбилей отмечает один из ведущих археологов Абхазии Аркадий Джопуа. Его имя неразрывно связано с изучением древней истории страны и сохранением культурного наследия.
СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Известному абхазскому археологу, старшему научному сотруднику отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа, директору Абхазского государственного музея Аркадию Джопуа исполнилось 70 лет.

Выпускник Сухумского государственного педагогического института, Джопуа окончил сразу три факультета: исторический, филологический и факультет журналистики. Начав карьеру преподавателем абхазского языка и литературы, он в 1983 году перешел в Абхазский институт гуманитарных исследований, где и по сей день трудится в отделе археологии.
В начале 1990-х годов Аркадий Джопуа прошел обучение в аспирантуре Института археологии Российской академии наук, а в 2009 году защитил кандидатскую диссертацию в МГУ на тему:
"Центральная Абхазия в I тысячелетии до н.э. по археологическим памятникам села Эшера".
Он является признанным специалистом в области археологии и истории Абхазии, посвятившим десятилетия изучению культурного наследия страны. Член Союза журналистов Абхазии, активно участвует в научной и образовательной жизни республики.
С 2007 года он возглавляет Абхазский государственный музей, а с 2012 года ведет курс лекций по музееведению в Абхазском государственном университете.
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