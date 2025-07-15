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Помочь юным талантам: Харитон Агрба о поддержке бокса в Абхазии
Помочь юным талантам: Харитон Агрба о поддержке бокса в Абхазии
Sputnik Абхазия
В эфире радио Sputnik известный боксер, чемпион мира IBA Харитон Агрба поделился деталями благотворительной акции в поддержку развития бокса в республике. 15.07.2025, Sputnik Абхазия
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Пять спортивных залов в Абхазии получат тренировочный инвентарь для единоборств в рамках благотворительной акции. "Есть такое выражение "бокс объединяет", и это действительно так. У меня была встреча с Умаром Назаровичем Кремневым. Я рассказал про эту акцию, и он поддержал. Для меня лично это имеет большое значение и ответственность то, что Умар Назарович дал мне возможность проведения этой акции", – пояснил АгрбаОн отметил, что уже привезли нужный спортивный инвентарь: качественные боксерские мешки, гири, гантели, перчатки, шлема, медболы. То есть все необходимое, чтобы боксеры и тренеры Абхазии могли работать в правильных условиях. Инвентарь получат спортивные школы в Гагре, Пицунде, Сухуме, Гулрыпше и Очамчыре.
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Помочь юным талантам: Харитон Агрба о поддержке бокса в Абхазии

17:44 15.07.2025 (обновлено: 20:52 15.07.2025)
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В эфире радио Sputnik известный боксер, чемпион мира IBA Харитон Агрба поделился деталями благотворительной акции в поддержку развития бокса в республике.
Пять спортивных залов в Абхазии получат тренировочный инвентарь для единоборств в рамках благотворительной акции.

"Есть такое выражение "бокс объединяет", и это действительно так. У меня была встреча с Умаром Назаровичем Кремневым. Я рассказал про эту акцию, и он поддержал. Для меня лично это имеет большое значение и ответственность то, что Умар Назарович дал мне возможность проведения этой акции", – пояснил Агрба

Он отметил, что уже привезли нужный спортивный инвентарь: качественные боксерские мешки, гири, гантели, перчатки, шлема, медболы. То есть все необходимое, чтобы боксеры и тренеры Абхазии могли работать в правильных условиях.
Инвентарь получат спортивные школы в Гагре, Пицунде, Сухуме, Гулрыпше и Очамчыре.
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