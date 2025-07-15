Помочь юным талантам: Харитон Агрба о поддержке бокса в Абхазии
17:44 15.07.2025 (обновлено: 20:52 15.07.2025)
© Видео Sputnik
Подписаться
В эфире радио Sputnik известный боксер, чемпион мира IBA Харитон Агрба поделился деталями благотворительной акции в поддержку развития бокса в республике.
Пять спортивных залов в Абхазии получат тренировочный инвентарь для единоборств в рамках благотворительной акции.
"Есть такое выражение "бокс объединяет", и это действительно так. У меня была встреча с Умаром Назаровичем Кремневым. Я рассказал про эту акцию, и он поддержал. Для меня лично это имеет большое значение и ответственность то, что Умар Назарович дал мне возможность проведения этой акции", – пояснил Агрба
Он отметил, что уже привезли нужный спортивный инвентарь: качественные боксерские мешки, гири, гантели, перчатки, шлема, медболы. То есть все необходимое, чтобы боксеры и тренеры Абхазии могли работать в правильных условиях.
"Есть такое выражение "бокс объединяет", и это действительно так. У меня была встреча с Умаром Назаровичем Кремневым. Я рассказал про эту акцию, и он поддержал. Для меня лично это имеет большое значение и ответственность то, что Умар Назарович дал мне возможность проведения этой акции", – пояснил Агрба
Он отметил, что уже привезли нужный спортивный инвентарь: качественные боксерские мешки, гири, гантели, перчатки, шлема, медболы. То есть все необходимое, чтобы боксеры и тренеры Абхазии могли работать в правильных условиях.
Инвентарь получат спортивные школы в Гагре, Пицунде, Сухуме, Гулрыпше и Очамчыре.