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Помочь юным талантам: Харитон Агрба о поддержке бокса в Абхазии

Помочь юным талантам: Харитон Агрба о поддержке бокса в Абхазии

Sputnik Абхазия

В эфире радио Sputnik известный боксер, чемпион мира IBA Харитон Агрба поделился деталями благотворительной акции в поддержку развития бокса в республике. 15.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-15T17:44+0300

2025-07-15T17:44+0300

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Пять спортивных залов в Абхазии получат тренировочный инвентарь для единоборств в рамках благотворительной акции. "Есть такое выражение "бокс объединяет", и это действительно так. У меня была встреча с Умаром Назаровичем Кремневым. Я рассказал про эту акцию, и он поддержал. Для меня лично это имеет большое значение и ответственность то, что Умар Назарович дал мне возможность проведения этой акции", – пояснил АгрбаОн отметил, что уже привезли нужный спортивный инвентарь: качественные боксерские мешки, гири, гантели, перчатки, шлема, медболы. То есть все необходимое, чтобы боксеры и тренеры Абхазии могли работать в правильных условиях. Инвентарь получат спортивные школы в Гагре, Пицунде, Сухуме, Гулрыпше и Очамчыре.

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