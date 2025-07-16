https://sputnik-abkhazia.ru/20250716/remont-ulitsy-basariya-nachnetsya-v-blizhayshee-vremya-1056086305.html

Ремонт улицы Басария в Сухуме начнется в ближайшее время

Ремонт улицы Басария в Сухуме начнется в ближайшее время

Sputnik Абхазия

Ранее сообщалось, что часть средств на ремонт улицы Басария будет покрыта за счет Инвестпрограммы. 16.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-16T20:05+0300

2025-07-16T20:05+0300

2025-07-16T20:07+0300

абхазия

в абхазии

новости

сухум

абхазия: благоустройство районов и городов

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103012/58/1030125855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_42bf53266542a3b632e87b411e4e2562.jpg

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Ремонт улицы Басария в Сухуме начнется в ближайшее время, заявил в интервью радио Sputnik заместитель главы администрации Автандил Сурманизде. Сейчас проект проходит экспертизу в России. Предполагается замена водопроводных труб и ливневых канализаций, затем укладка асфальта, тротуарной плитки, установка бордюров. Завершат работы в 2026 году. Кроме того, администрация планирует отремонтировать улицу Ардзинба. На всей ее протяженности уложат новый асфальт и тротуарную плитку. Работы проведут и на других улицах столицы, в том числе на Лакоба и 30 Сентября. Автандил Сурманизде добавил, что уже проведены работы на улице Искандера – там заменили все подземные коммуникации и уложили асфальт. Ремонт столичных улиц проходит за счет собственных средств города, финансовую поддержку оказывает и государство.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250713/1055983731.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сухум, абхазия: благоустройство районов и городов