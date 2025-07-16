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Ремонт улицы Басария в Сухуме начнется в ближайшее время
Ремонт улицы Басария в Сухуме начнется в ближайшее время
Sputnik Абхазия
Ранее сообщалось, что часть средств на ремонт улицы Басария будет покрыта за счет Инвестпрограммы. 16.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-16T20:05+0300
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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Ремонт улицы Басария в Сухуме начнется в ближайшее время, заявил в интервью радио Sputnik заместитель главы администрации Автандил Сурманизде. Сейчас проект проходит экспертизу в России. Предполагается замена водопроводных труб и ливневых канализаций, затем укладка асфальта, тротуарной плитки, установка бордюров. Завершат работы в 2026 году. Кроме того, администрация планирует отремонтировать улицу Ардзинба. На всей ее протяженности уложат новый асфальт и тротуарную плитку. Работы проведут и на других улицах столицы, в том числе на Лакоба и 30 Сентября. Автандил Сурманизде добавил, что уже проведены работы на улице Искандера – там заменили все подземные коммуникации и уложили асфальт. Ремонт столичных улиц проходит за счет собственных средств города, финансовую поддержку оказывает и государство.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250713/1055983731.html
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абхазия, новости, сухум, абхазия: благоустройство районов и городов
абхазия, новости, сухум, абхазия: благоустройство районов и городов

Ремонт улицы Басария в Сухуме начнется в ближайшее время

20:05 16.07.2025 (обновлено: 20:07 16.07.2025)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРемонт дорог
Ремонт дорог - Sputnik Абхазия, 1920, 16.07.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
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Ранее сообщалось, что часть средств на ремонт улицы Басария будет покрыта за счет Инвестпрограммы.
СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Ремонт улицы Басария в Сухуме начнется в ближайшее время, заявил в интервью радио Sputnik заместитель главы администрации Автандил Сурманизде.
Сейчас проект проходит экспертизу в России. Предполагается замена водопроводных труб и ливневых канализаций, затем укладка асфальта, тротуарной плитки, установка бордюров. Завершат работы в 2026 году.
Кроме того, администрация планирует отремонтировать улицу Ардзинба. На всей ее протяженности уложат новый асфальт и тротуарную плитку. Работы проведут и на других улицах столицы, в том числе на Лакоба и 30 Сентября.
Автандил Сурманизде добавил, что уже проведены работы на улице Искандера – там заменили все подземные коммуникации и уложили асфальт.
Ремонт столичных улиц проходит за счет собственных средств города, финансовую поддержку оказывает и государство.
Проезд под эстакадой с улицы Эшба на Бейгуа в Сухуме закроют с 14 июля - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2025
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Проезд под эстакадой с улицы Дзидзария на Бейгуа в Сухуме закроют с 14 июля
13 июля, 20:16
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