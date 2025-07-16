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https://sputnik-abkhazia.ru/20250716/tsik-vyvesil-spiski-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-v-parlament-na-uchastke-26-1056086717.html
ЦИК вывесил списки для голосования на выборах в Парламент на участке №26
ЦИК вывесил списки для голосования на выборах в Парламент на участке №26
Sputnik Абхазия
Депутатом от округа был Адгур Харазия, подозреваемый в стрельбе в Парламенте, в результате которой депутат Вахтанги Голандзия был убит, а депутат Кан Кварчия ... 16.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-16T20:10+0300
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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. ЦИК вывесил списки на участках для голосования на парламентских выборах по округу №26, сообщил корреспонденту Sputnik член комиссии Алиас Брандзия. Всего в округе 6 участков, и около четырех тысяч избирателей. Выборы в Парламент Абхазии по округу №26 будут безальтернативными. ЦИКом зарегистрирован только один кандидат, Астамур Джопуа. Чтобы выборы считались состоявшимися, необходимо участие 25% избирателей. Если явка окажется ниже, ЦИК назначит повторные выборы, которые пройдут в течение двух месяцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/1055659481.html
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ЦИК вывесил списки для голосования на выборах в Парламент на участке №26

20:10 16.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукЦИК Абхазии
ЦИК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Депутатом от округа был Адгур Харазия, подозреваемый в стрельбе в Парламенте, в результате которой депутат Вахтанги Голандзия был убит, а депутат Кан Кварчия - ранен.
СУХУМ, 16 июл - Sputnik. ЦИК вывесил списки на участках для голосования на парламентских выборах по округу №26, сообщил корреспонденту Sputnik член комиссии Алиас Брандзия.
"Уже подаются заявления на голосование вне участков по состоянию здоровья", — добавил Брандзия.
Всего в округе 6 участков, и около четырех тысяч избирателей.
Выборы в Парламент Абхазии по округу №26 будут безальтернативными. ЦИКом зарегистрирован только один кандидат, Астамур Джопуа.
Чтобы выборы считались состоявшимися, необходимо участие 25% избирателей. Если явка окажется ниже, ЦИК назначит повторные выборы, которые пройдут в течение двух месяцев.
Как и когда пройдут выборы в Парламент Абхазии по Драндскому округу - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2025
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Как и когда пройдут выборы в Парламент Абхазии по Драндскому округу
1 июля, 18:37
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