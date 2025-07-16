https://sputnik-abkhazia.ru/20250716/tsik-vyvesil-spiski-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-v-parlament-na-uchastke-26-1056086717.html

ЦИК вывесил списки для голосования на выборах в Парламент на участке №26

ЦИК вывесил списки для голосования на выборах в Парламент на участке №26

Sputnik Абхазия

Депутатом от округа был Адгур Харазия, подозреваемый в стрельбе в Парламенте, в результате которой депутат Вахтанги Голандзия был убит, а депутат Кан Кварчия ... 16.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-16T20:10+0300

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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. ЦИК вывесил списки на участках для голосования на парламентских выборах по округу №26, сообщил корреспонденту Sputnik член комиссии Алиас Брандзия. Всего в округе 6 участков, и около четырех тысяч избирателей. Выборы в Парламент Абхазии по округу №26 будут безальтернативными. ЦИКом зарегистрирован только один кандидат, Астамур Джопуа. Чтобы выборы считались состоявшимися, необходимо участие 25% избирателей. Если явка окажется ниже, ЦИК назначит повторные выборы, которые пройдут в течение двух месяцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/1055659481.html

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