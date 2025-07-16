https://sputnik-abkhazia.ru/20250716/tsik-vyvesil-spiski-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-v-parlament-na-uchastke-26-1056086717.html
ЦИК вывесил списки для голосования на выборах в Парламент на участке №26
ЦИК вывесил списки для голосования на выборах в Парламент на участке №26
Sputnik Абхазия
Депутатом от округа был Адгур Харазия, подозреваемый в стрельбе в Парламенте, в результате которой депутат Вахтанги Голандзия был убит, а депутат Кан Кварчия ... 16.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-16T20:10+0300
2025-07-16T20:10+0300
2025-07-16T20:10+0300
в абхазии
абхазия
парламент абхазии
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/01/1053981887_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cf43326d5d6ee1b526c8e3dfa89eb686.jpg
СУХУМ, 16 июл - Sputnik. ЦИК вывесил списки на участках для голосования на парламентских выборах по округу №26, сообщил корреспонденту Sputnik член комиссии Алиас Брандзия. Всего в округе 6 участков, и около четырех тысяч избирателей. Выборы в Парламент Абхазии по округу №26 будут безальтернативными. ЦИКом зарегистрирован только один кандидат, Астамур Джопуа. Чтобы выборы считались состоявшимися, необходимо участие 25% избирателей. Если явка окажется ниже, ЦИК назначит повторные выборы, которые пройдут в течение двух месяцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/1055659481.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/01/1053981887_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c81a97b1b169ee1276d1f96a86073792.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, парламент абхазии, новости
абхазия, парламент абхазии, новости
ЦИК вывесил списки для голосования на выборах в Парламент на участке №26
Депутатом от округа был Адгур Харазия, подозреваемый в стрельбе в Парламенте, в результате которой депутат Вахтанги Голандзия был убит, а депутат Кан Кварчия - ранен.
СУХУМ, 16 июл - Sputnik. ЦИК вывесил списки на участках для голосования на парламентских выборах по округу №26, сообщил корреспонденту Sputnik член комиссии Алиас Брандзия.
"Уже подаются заявления на голосование вне участков по состоянию здоровья", — добавил Брандзия.
Всего в округе 6 участков, и около четырех тысяч избирателей.
Выборы в Парламент Абхазии по округу №26 будут безальтернативными. ЦИКом зарегистрирован только один кандидат, Астамур Джопуа.
Чтобы выборы считались состоявшимися, необходимо участие 25% избирателей. Если явка окажется ниже, ЦИК назначит повторные выборы, которые пройдут в течение двух месяцев.