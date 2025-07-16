https://sputnik-abkhazia.ru/20250716/zakharova-nato-mesto-pusto-ne-byvaet--1056068472.html
Захарова: НАТО место пусто не бывает
Захарова: НАТО место пусто не бывает
Sputnik Абхазия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что до некоторых на Западе начинает доходить схема Трампа по поставке оружия Украине. 16.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-16T14:03+0300
2025-07-16T14:03+0300
2025-07-16T14:10+0300
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Захарова: НАТО место пусто не бывает
Sputnik Абхазия
Захарова: НАТО место пусто не бывает
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что до некоторых на Западе начинает доходить схема Трампа по поставке оружия Украине."Представляете, выступала эта Кая Каллас, которая пришла на замену Борреля, и сказала: "Это же надо же, — сказала Кая Каллас, — ведь получается, если платят за вооружение, которое поставляется по указке Трампа, европейцы, это же значит, не американцы поставляют". Но она еще более обтекаемо это назвала, что "это же как бы не ваши же поставки, верно же". Получается, что как бы что-то начинает доходить, что ли? Неужели у Каи Каллас появилось предчувствие того, что заказ сделан другими, оплачивают его они как ЕСовцы, а поставляться он будет третьим, третьей стороне, которая от него же, от этого ими оплаченного заказа, и будет умирать", – сказала Захарова.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, нато, украина, в мире, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, нато, украина, в мире, спецоперация, аудио
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что до некоторых на Западе начинает доходить схема Трампа по поставке оружия Украине.
"Представляете, выступала эта Кая Каллас, которая пришла на замену Борреля, и сказала: "Это же надо же, — сказала Кая Каллас, — ведь получается, если платят за вооружение, которое поставляется по указке Трампа, европейцы, это же значит, не американцы поставляют". Но она еще более обтекаемо это назвала, что "это же как бы не ваши же поставки, верно же". Получается, что как бы что-то начинает доходить, что ли? Неужели у Каи Каллас появилось предчувствие того, что заказ сделан другими, оплачивают его они как ЕСовцы, а поставляться он будет третьим, третьей стороне, которая от него же, от этого ими оплаченного заказа, и будет умирать", – сказала Захарова.