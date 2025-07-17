Потсдамской конференция 1945

Потсдамская конференция, 17 июля – 2 августа 1945 года. "Малая тройка" (министры иностранных дел) встречается в том же зале, что и главы государств, в Потсдаме, Германия. Министр иностранных дел Энтони Иден (слева вверху), государственный секретарь Джеймс Ф. Бирнс, спиной к камере, комиссар иностранных дел В. Молотов (крайний справа). Фотография опубликована 24 июля 1945 года. Фотография ВМС США, в настоящее время находится в коллекции Национального архива. (23.02.2016).