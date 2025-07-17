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Потсдамской конференция 1945
Потсдамской конференция 1945
Sputnik Абхазия
Потсдамская конференция проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года во Дворце Цецилиенхоф в Потсдаме – пригороде Берлина. 17.07.2025, Sputnik Абхазия
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фото, потсдам, россия, сша, вторая мировая война (1939-1945), иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль

Потсдамской конференция 1945

10:05 17.07.2025 (обновлено: 17:04 18.07.2025)
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Потсдамская конференция проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года во Дворце Цецилиенхоф в Потсдаме – пригороде Берлина.
© Sputnik / Yevgeny Khaldei / Перейти в фотобанкУчастники Потсдамской (Берлинской) конференции глав правительств главных держав-победительниц во II Мировой войне (1939-45) (слева направо): премьер-министр Великобритании У.Черчилль, президент США Г.Труман, Председатель ГКО, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б), Председатель СНК (с 1946 г. - СМ) СССР И.В.Сталин. Конференция проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года в Потсдаме, близ Берлина.
Черчилль, Труман и Сталин во время Потсдамской конференции - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Yevgeny Khaldei
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Участники Потсдамской (Берлинской) конференции глав правительств главных держав-победительниц во II Мировой войне (1939-45) (слева направо): премьер-министр Великобритании У.Черчилль, президент США Г.Труман, Председатель ГКО, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б), Председатель СНК (с 1946 г. - СМ) СССР И.В.Сталин. Конференция проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года в Потсдаме, близ Берлина.
© Foto / Public domain/National Museum of the U.S. Navy

Потсдамская конференция, 17 июля – 2 августа 1945 года. "Малая тройка" (министры иностранных дел) встречается в том же зале, что и главы государств, в Потсдаме, Германия. Министр иностранных дел Энтони Иден (слева вверху), государственный секретарь Джеймс Ф. Бирнс, спиной к камере, комиссар иностранных дел В. Молотов (крайний справа). Фотография опубликована 24 июля 1945 года. Фотография ВМС США, в настоящее время находится в коллекции Национального архива. (23.02.2016).

Потсдамская конференция, 17 июля – 2 августа 1945 года. &quot;Малая тройка&quot; (министры иностранных дел) встречается в том же зале, что и главы государств, в Потсдаме, Германия. Министр иностранных дел Энтони Иден (слева вверху), государственный секретарь Джеймс Ф. Бирнс, спиной к камере, комиссар иностранных дел В. Молотов (крайний справа). Фотография опубликована 24 июля 1945 года. Фотография ВМС США, в настоящее время находится в коллекции Национального архива. (23.02.2016). - Sputnik Абхазия
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© Foto / Public domain/National Museum of the U.S. Navy

Потсдамская конференция, 17 июля – 2 августа 1945 года. "Малая тройка" (министры иностранных дел) встречается в том же зале, что и главы государств, в Потсдаме, Германия. Министр иностранных дел Энтони Иден (слева вверху), государственный секретарь Джеймс Ф. Бирнс, спиной к камере, комиссар иностранных дел В. Молотов (крайний справа). Фотография опубликована 24 июля 1945 года. Фотография ВМС США, в настоящее время находится в коллекции Национального архива. (23.02.2016).

© Getty Images / Corbis/Historical

Президент США Гарри Трумэн и его государственный секретарь Джеймс Бирнс на палубе авианосца "Аугуста" по пути на Потсдамскую конференцию в Германии, июнь 1945 года. (Фото © CORBIS/Corbis via Getty Images)

Президент США Гарри Трумэн и его государственный секретарь Джеймс Бирнс на палубе авианосца &quot;Аугуста&quot; по пути на Потсдамскую конференцию в Германии, июнь 1945 года. (Фото © CORBIS/Corbis via Getty Images) - Sputnik Абхазия
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© Getty Images / Corbis/Historical

Президент США Гарри Трумэн и его государственный секретарь Джеймс Бирнс на палубе авианосца "Аугуста" по пути на Потсдамскую конференцию в Германии, июнь 1945 года. (Фото © CORBIS/Corbis via Getty Images)

© Foto / Public domain/National Museum of the U.S. Navy

Потсдамская конференция, 17 июля – 2 августа 1945 года. В перерывах между заседаниями конференции президент Гарри С. Трумэн совершает краткую поездку по Берлину, Германия. На снимке: на окраине города он инспектирует Вторую бронетанковую дивизию. Вскоре после этой инспекции он вручил дивизии Президентскую благодарность. Фотография сделана членом-корреспондентом CPhoM Уильямом Белкнапом и получена 16 июля 1945 года.

Потсдамская конференция, 17 июля – 2 августа 1945 года. В перерывах между заседаниями конференции президент Гарри С. Трумэн совершает краткую поездку по Берлину, Германия. На снимке: на окраине города он инспектирует Вторую бронетанковую дивизию. Вскоре после этой инспекции он вручил дивизии Президентскую благодарность. Фотография сделана членом-корреспондентом CPhoM Уильямом Белкнапом и получена 16 июля 1945 года. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Public domain/National Museum of the U.S. Navy

Потсдамская конференция, 17 июля – 2 августа 1945 года. В перерывах между заседаниями конференции президент Гарри С. Трумэн совершает краткую поездку по Берлину, Германия. На снимке: на окраине города он инспектирует Вторую бронетанковую дивизию. Вскоре после этой инспекции он вручил дивизии Президентскую благодарность. Фотография сделана членом-корреспондентом CPhoM Уильямом Белкнапом и получена 16 июля 1945 года.

© Foto / Public domain/Yevgeny KhaldeiФото "Гарри Трумэн, Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов на балконе. Потсдамская конференция", 17 июля 1945 - 2 августа 1945, Германия, г. Потсдам.
Гарри Трумэн, Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов на балконе. Потсдамская конференция - Sputnik Абхазия
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© Foto / Public domain/Yevgeny Khaldei
Фото "Гарри Трумэн, Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов на балконе. Потсдамская конференция", 17 июля 1945 - 2 августа 1945, Германия, г. Потсдам.
© Getty Images / Bettmann

(Оригинальная подпись) 20 июля 1945 г. За день до открытия конференции "Большой тройки" в Потсдаме Уинстон Черчилль и его жена позируют журналистам, наслаждаясь солнцем на пляже Хондай. Черчилль, без своей большой чёрной сигары, снял обувь и носки, чтобы пройтись босиком по песку. BPA2# 3705

(Оригинальная подпись) 20 июля 1945 г. За день до открытия конференции &quot;Большой тройки&quot; в Потсдаме Уинстон Черчилль и его жена позируют журналистам, наслаждаясь солнцем на пляже Хондай. Черчилль, без своей большой чёрной сигары, снял обувь и носки, чтобы пройтись босиком по песку. BPA2# 3705 - Sputnik Абхазия
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© Getty Images / Bettmann

(Оригинальная подпись) 20 июля 1945 г. За день до открытия конференции "Большой тройки" в Потсдаме Уинстон Черчилль и его жена позируют журналистам, наслаждаясь солнцем на пляже Хондай. Черчилль, без своей большой чёрной сигары, снял обувь и носки, чтобы пройтись босиком по песку. BPA2# 3705

© Sputnik / Viktor / Перейти в фотобанкТрижды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа", Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и Народный комиссар Военно-Морского Флота СССР Николай Герасимович Кузнецов во время Потсдамской конференции в качестве военных советников. Проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме.
Маршал Георгий Жуков и Народный комиссар ВМФ СССР Николай Кузнецов - Sputnik Абхазия
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Трижды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа", Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и Народный комиссар Военно-Морского Флота СССР Николай Герасимович Кузнецов во время Потсдамской конференции в качестве военных советников. Проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме.
© Getty Images / Keystone-France/Gamma-Rapho

На Потсдамской конференции, в английском отряде Крыс пустыни, находится гигантское изображение Трех Великих: Черчилля, Трумэна и Сталина в Аллемане 17 июля 1945 года. (Фото Keystone-France\Gamma-Rapho через Getty Images)

На Потсдамской конференции, в английском отряде Крыс пустыни, находится гигантское изображение Трех Великих: Черчилля, Трумэна и Сталина в Аллемане 17 июля 1945 года. (Фото Keystone-France\Gamma-Rapho через Getty Images) - Sputnik Абхазия
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© Getty Images / Keystone-France/Gamma-Rapho

На Потсдамской конференции, в английском отряде Крыс пустыни, находится гигантское изображение Трех Великих: Черчилля, Трумэна и Сталина в Аллемане 17 июля 1945 года. (Фото Keystone-France\Gamma-Rapho через Getty Images)

© Sputnik / Yevgeny Khaldei / Перейти в фотобанкИосиф Сталин (в центре), Вячеслав Молотов (второй слева от центра), Андрей Вышинский (третий слева от центра) и другие участники советской делегации во время заседания Потсдамской конференции - встречи глав СССР, США и Великобритании в Потсдаме. Берлин. Июль-август 1945 года.
Иосиф Сталин во время Потсдамской конференции - Sputnik Абхазия
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Иосиф Сталин (в центре), Вячеслав Молотов (второй слева от центра), Андрей Вышинский (третий слева от центра) и другие участники советской делегации во время заседания Потсдамской конференции - встречи глав СССР, США и Великобритании в Потсдаме. Берлин. Июль-август 1945 года.
© Foto / Public domain/National Archives

Слева направо, первый ряд: Генеральный секретарь Иосиф Сталин; президент Гарри Трумэн, посол СССР в США Андрей Громыко, государственный секретарь Джеймс Ф. Бирнс и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Второй ряд: бригадный генерал Гарри Х. Воган, доверенное лицо и военный помощник Трумэна, переводчик с русского языка Чарльз Болен, военно-морской помощник Трумэна Джеймс К. Вардаман-младший и (частично не виден) Чарльз Гриффит Росс.

Слева направо, первый ряд: Генеральный секретарь Иосиф Сталин; президент Гарри Трумэн, посол СССР в США Андрей Громыко, государственный секретарь Джеймс Ф. Бирнс и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Второй ряд: бригадный генерал Гарри Х. Воган, доверенное лицо и военный помощник Трумэна, переводчик с русского языка Чарльз Болен, военно-морской помощник Трумэна Джеймс К. Вардаман-младший и (частично не виден) Чарльз Гриффит Росс. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Public domain/National Archives

Слева направо, первый ряд: Генеральный секретарь Иосиф Сталин; президент Гарри Трумэн, посол СССР в США Андрей Громыко, государственный секретарь Джеймс Ф. Бирнс и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Второй ряд: бригадный генерал Гарри Х. Воган, доверенное лицо и военный помощник Трумэна, переводчик с русского языка Чарльз Болен, военно-морской помощник Трумэна Джеймс К. Вардаман-младший и (частично не виден) Чарльз Гриффит Росс.

© Sputnik / Yevgeny Khaldei / Перейти в фотобанкИосиф Виссарионович Сталин - председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б), на Потсдамской конференции, которая состоялась в Потсдаме во дворце Цецилиенхоф с 17 июля по 2 августа 1945 года с участием руководства трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
Иосиф Сталин во время Потсдамской конференции - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Yevgeny Khaldei
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Иосиф Виссарионович Сталин - председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б), на Потсдамской конференции, которая состоялась в Потсдаме во дворце Цецилиенхоф с 17 июля по 2 августа 1945 года с участием руководства трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
© Getty Images / Corbis/Historical

Черчилль, Трумэн и Сталин на Потсдамской конференции. (Фото © CORBIS/Corbis via Getty Images)

Черчилль, Трумэн и Сталин на Потсдамской конференции. (Фото © CORBIS/Corbis via Getty Images) - Sputnik Абхазия
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© Getty Images / Corbis/Historical

Черчилль, Трумэн и Сталин на Потсдамской конференции. (Фото © CORBIS/Corbis via Getty Images)

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