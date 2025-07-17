Потсдамской конференция 1945

Потсдамская конференция, 17 июля – 2 августа 1945 года. "Малая тройка" (министры иностранных дел) встречается в том же зале, что и главы государств, в Потсдаме, Германия. Министр иностранных дел Энтони Иден (слева вверху), государственный секретарь Джеймс Ф. Бирнс, спиной к камере, комиссар иностранных дел В. Молотов (крайний справа). Фотография опубликована 24 июля 1945 года. Фотография ВМС США, в настоящее время находится в коллекции Национального архива. (23.02.2016).
Потсдамская конференция, 17 июля – 2 августа 1945 года. "Малая тройка" (министры иностранных дел) встречается в том же зале, что и главы государств, в Потсдаме, Германия. Министр иностранных дел Энтони Иден (слева вверху), государственный секретарь Джеймс Ф. Бирнс, спиной к камере, комиссар иностранных дел В. Молотов (крайний справа). Фотография опубликована 24 июля 1945 года. Фотография ВМС США, в настоящее время находится в коллекции Национального архива. (23.02.2016).
Президент США Гарри Трумэн и его государственный секретарь Джеймс Бирнс на палубе авианосца "Аугуста" по пути на Потсдамскую конференцию в Германии, июнь 1945 года. (Фото © CORBIS/Corbis via Getty Images)
Президент США Гарри Трумэн и его государственный секретарь Джеймс Бирнс на палубе авианосца "Аугуста" по пути на Потсдамскую конференцию в Германии, июнь 1945 года. (Фото © CORBIS/Corbis via Getty Images)
Потсдамская конференция, 17 июля – 2 августа 1945 года. В перерывах между заседаниями конференции президент Гарри С. Трумэн совершает краткую поездку по Берлину, Германия. На снимке: на окраине города он инспектирует Вторую бронетанковую дивизию. Вскоре после этой инспекции он вручил дивизии Президентскую благодарность. Фотография сделана членом-корреспондентом CPhoM Уильямом Белкнапом и получена 16 июля 1945 года.
Потсдамская конференция, 17 июля – 2 августа 1945 года. В перерывах между заседаниями конференции президент Гарри С. Трумэн совершает краткую поездку по Берлину, Германия. На снимке: на окраине города он инспектирует Вторую бронетанковую дивизию. Вскоре после этой инспекции он вручил дивизии Президентскую благодарность. Фотография сделана членом-корреспондентом CPhoM Уильямом Белкнапом и получена 16 июля 1945 года.
(Оригинальная подпись) 20 июля 1945 г. За день до открытия конференции "Большой тройки" в Потсдаме Уинстон Черчилль и его жена позируют журналистам, наслаждаясь солнцем на пляже Хондай. Черчилль, без своей большой чёрной сигары, снял обувь и носки, чтобы пройтись босиком по песку. BPA2# 3705
(Оригинальная подпись) 20 июля 1945 г. За день до открытия конференции "Большой тройки" в Потсдаме Уинстон Черчилль и его жена позируют журналистам, наслаждаясь солнцем на пляже Хондай. Черчилль, без своей большой чёрной сигары, снял обувь и носки, чтобы пройтись босиком по песку. BPA2# 3705
На Потсдамской конференции, в английском отряде Крыс пустыни, находится гигантское изображение Трех Великих: Черчилля, Трумэна и Сталина в Аллемане 17 июля 1945 года. (Фото Keystone-France\Gamma-Rapho через Getty Images)
На Потсдамской конференции, в английском отряде Крыс пустыни, находится гигантское изображение Трех Великих: Черчилля, Трумэна и Сталина в Аллемане 17 июля 1945 года. (Фото Keystone-France\Gamma-Rapho через Getty Images)
Слева направо, первый ряд: Генеральный секретарь Иосиф Сталин; президент Гарри Трумэн, посол СССР в США Андрей Громыко, государственный секретарь Джеймс Ф. Бирнс и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Второй ряд: бригадный генерал Гарри Х. Воган, доверенное лицо и военный помощник Трумэна, переводчик с русского языка Чарльз Болен, военно-морской помощник Трумэна Джеймс К. Вардаман-младший и (частично не виден) Чарльз Гриффит Росс.
Слева направо, первый ряд: Генеральный секретарь Иосиф Сталин; президент Гарри Трумэн, посол СССР в США Андрей Громыко, государственный секретарь Джеймс Ф. Бирнс и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Второй ряд: бригадный генерал Гарри Х. Воган, доверенное лицо и военный помощник Трумэна, переводчик с русского языка Чарльз Болен, военно-морской помощник Трумэна Джеймс К. Вардаман-младший и (частично не виден) Чарльз Гриффит Росс.
Черчилль, Трумэн и Сталин на Потсдамской конференции. (Фото © CORBIS/Corbis via Getty Images)
Черчилль, Трумэн и Сталин на Потсдамской конференции. (Фото © CORBIS/Corbis via Getty Images)