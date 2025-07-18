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Абхазия и Россия укрепляют молодежное сотрудничество
Абхазия и Россия укрепляют молодежное сотрудничество
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Пресс-конференция по итогам визита Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Сухум в пресс-центре Sputnik Абхазия. 18.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-18T19:40+0300
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Абхазия будет укреплять контакты с молодежными организациями России, рассказал начальник отдела молодежи Госкомспорта Беслан Аршба в пресс-центре Sputnik."Мы стараемся интегрировать абхазскую молодежь в глобальную повестку, чтобы у нее была возможность заявить о себе, показать свои таланты. У нас много талантливых ребят, которые нуждаются в этом социальном лифте", - добавил он. По словам Аршба, в республике будет выстроена системная работа с российскими молодежными организациями. Ключевым партнером является Дирекция Всемирного фестиваля молодежи, которая объединила более 190 стран на одной площадке.В пресс-конференции приняли участие – зампредседателя Госкомспорта Роман Цкуа, гендиректор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов и начальник отдела молодежи Госкомспорта Беслан Аршба.
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абхазия, новости, видео из пресс-центра, мультимедиа, видео
абхазия, новости, видео из пресс-центра, мультимедиа, видео
Абхазия и Россия укрепляют молодежное сотрудничество
Пресс-конференция по итогам визита Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Сухум в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Абхазия будет укреплять контакты с молодежными организациями России, рассказал начальник отдела молодежи Госкомспорта Беслан Аршба в пресс-центре Sputnik.
"Мы стараемся интегрировать абхазскую молодежь в глобальную повестку, чтобы у нее была возможность заявить о себе, показать свои таланты. У нас много талантливых ребят, которые нуждаются в этом социальном лифте", - добавил он.
По словам Аршба, в республике будет выстроена системная работа с российскими молодежными организациями. Ключевым партнером является Дирекция Всемирного фестиваля молодежи, которая объединила более 190 стран на одной площадке.
В пресс-конференции приняли участие – зампредседателя Госкомспорта Роман Цкуа, гендиректор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов и начальник отдела молодежи Госкомспорта Беслан Аршба.