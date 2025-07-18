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Абхазия и Россия укрепляют молодежное сотрудничество

Абхазия и Россия укрепляют молодежное сотрудничество

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция по итогам визита Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Сухум в пресс-центре Sputnik Абхазия. 18.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-18T19:40+0300

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2025-07-18T19:40+0300

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Абхазия будет укреплять контакты с молодежными организациями России, рассказал начальник отдела молодежи Госкомспорта Беслан Аршба в пресс-центре Sputnik."Мы стараемся интегрировать абхазскую молодежь в глобальную повестку, чтобы у нее была возможность заявить о себе, показать свои таланты. У нас много талантливых ребят, которые нуждаются в этом социальном лифте", - добавил он. По словам Аршба, в республике будет выстроена системная работа с российскими молодежными организациями. Ключевым партнером является Дирекция Всемирного фестиваля молодежи, которая объединила более 190 стран на одной площадке.В пресс-конференции приняли участие – зампредседателя Госкомспорта Роман Цкуа, гендиректор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов и начальник отдела молодежи Госкомспорта Беслан Аршба.

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