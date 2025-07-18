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Полезные проекты для Абхазии: кто может претендовать на российские гранты
Полезные проекты для Абхазии: кто может претендовать на российские гранты
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В эфире радио Sputnik главный специалист по международным связям Госкомспорта Абхазии Саид Куланба и замдиректора Федерального государственного бюджетного... 18.07.2025, Sputnik Абхазия
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Они рассказали о том, как прошла встреча российских молодежных организаций с представителями Госкомспорта, какие программы открываются для молодежи Абхазии и кто может претендовать на российские гранты.Россия и Абхазия расширяют молодежные связи. Для ребят из республики открывается возможность участвовать во всех молодежных проектах, которые проходят в России. Сейчас планируется запустить и грантовую программу для молодежи Абхазии.Молодые люди из Абхазии смогут участвовать в 18 номинациях на получение грантов. Главное требование - проект должен быть социальной направленности, - отметила замдиректора Федерального государственного бюджетного учреждения “Ресурсный Молодежный Центр” Ирина Рыкова.По ее словам, на встрече с абхазской молодежью были интересные предложения. В частности организация мастер-классов по рисованию для детей из малообеспеченных семей.
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Полезные проекты для Абхазии: кто может претендовать на российские гранты

19:40 18.07.2025
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В эфире радио Sputnik главный специалист по международным связям Госкомспорта Абхазии Саид Куланба и замдиректора Федерального государственного бюджетного учреждения “Ресурсный Молодежный Центр” Ирина Рыкова.
Они рассказали о том, как прошла встреча российских молодежных организаций с представителями Госкомспорта, какие программы открываются для молодежи Абхазии и кто может претендовать на российские гранты.

Россия и Абхазия расширяют молодежные связи. Для ребят из республики открывается возможность участвовать во всех молодежных проектах, которые проходят в России. Сейчас планируется запустить и грантовую программу для молодежи Абхазии.
Молодые люди из Абхазии смогут участвовать в 18 номинациях на получение грантов. Главное требование - проект должен быть социальной направленности, - отметила замдиректора Федерального государственного бюджетного учреждения “Ресурсный Молодежный Центр” Ирина Рыкова.
“У нас 18 номинаций, в которых ребята могут принимать участие. Это именно ребята от 14 до 35 лет. они могут предлагать абсолютно разные идеи, все, что они хотели бы. Нет такого, что есть какие-то ограничения, что мы говорим, вот здесь можно, здесь нельзя. То есть готовы рассмотреть все, что угодно. Единственное, что очень важный момент, на все-таки грантовом конкурсе могут участвовать только проекты, которые имеют определенную социальную направленность. То есть здесь никакого коммерческой подоплеки не должно быть”, - пояснила Рыкова.
По ее словам, на встрече с абхазской молодежью были интересные предложения. В частности организация мастер-классов по рисованию для детей из малообеспеченных семей.
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