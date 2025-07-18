https://sputnik-abkhazia.ru/20250718/poleznye-proekty-dlya-abkhazii-kto-mozhet-pretendovat-na-rossiyskie-granty-1056149041.html

Полезные проекты для Абхазии: кто может претендовать на российские гранты

Полезные проекты для Абхазии: кто может претендовать на российские гранты

Sputnik Абхазия

В эфире радио Sputnik главный специалист по международным связям Госкомспорта Абхазии Саид Куланба и замдиректора Федерального государственного бюджетного... 18.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-18T19:40+0300

2025-07-18T19:40+0300

2025-07-18T19:40+0300

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Они рассказали о том, как прошла встреча российских молодежных организаций с представителями Госкомспорта, какие программы открываются для молодежи Абхазии и кто может претендовать на российские гранты.Россия и Абхазия расширяют молодежные связи. Для ребят из республики открывается возможность участвовать во всех молодежных проектах, которые проходят в России. Сейчас планируется запустить и грантовую программу для молодежи Абхазии.Молодые люди из Абхазии смогут участвовать в 18 номинациях на получение грантов. Главное требование - проект должен быть социальной направленности, - отметила замдиректора Федерального государственного бюджетного учреждения “Ресурсный Молодежный Центр” Ирина Рыкова.По ее словам, на встрече с абхазской молодежью были интересные предложения. В частности организация мастер-классов по рисованию для детей из малообеспеченных семей.

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