https://sputnik-abkhazia.ru/20250718/vrediteli-pogoda-i-khimikaty-geriya-o-gryaduschem-tsitrusovom-sezone-v-abkhazii-1056129943.html

Вредители, погода и химикаты: Герия о грядущем цитрусовом сезоне в Абхазии

Вредители, погода и химикаты: Герия о грядущем цитрусовом сезоне в Абхазии

Sputnik Абхазия

Нестабильная погода негативно повлияла на цитрусовые деревья, но не нанесла ущерб фундуку, заявил начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир... 18.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-18T09:55+0300

2025-07-18T09:55+0300

2025-07-18T10:42+0300

в абхазии

абхазия

новости

растения

минсельхоз

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/12/1056131054_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a7be3971a662d6e32ab19884a38c0eb3.jpg

Аномальных природных явлений в этом году зафиксировано не было, но весна все же выдалась нестабильной: март оказался необычно теплым, а май – прохладным, рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.Значительные температурные перепады повлияли на флору и фауну республики. В этом есть и положительные, и отрицательные стороны. К примеру, в период потепления произошло несколько этапов пробуждения мраморного клопа, но с наступлением очередных холодов насекомые снова впали в спячку. При этом Герия отметил, что в стране наблюдается снижение масштабов наносимого клопом ущерба.Кроме того, несколько раз в год в Абхазии проводятся работы по борьбе с вредителями. Для этого ведомство бесплатно обеспечивает крестьян необходимым количеством химикатов. Погода внесла свои коррективы в текущем сезоне. По словам Герия, перепады температуры негативно отразились на цитрусовых насаждениях, вероятно, урожай будет не таким большим, как ожидается. Что касается фундука, он не пострадал. Ожидается около 50 тысяч тонн орехов высокого качества.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, растения, минсельхоз, видео, мультимедиа, видео