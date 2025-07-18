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Вредители, погода и химикаты: Герия о грядущем цитрусовом сезоне в Абхазии
Вредители, погода и химикаты: Герия о грядущем цитрусовом сезоне в Абхазии
Sputnik Абхазия
Нестабильная погода негативно повлияла на цитрусовые деревья, но не нанесла ущерб фундуку, заявил начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир... 18.07.2025, Sputnik Абхазия
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Аномальных природных явлений в этом году зафиксировано не было, но весна все же выдалась нестабильной: март оказался необычно теплым, а май – прохладным, рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.Значительные температурные перепады повлияли на флору и фауну республики. В этом есть и положительные, и отрицательные стороны. К примеру, в период потепления произошло несколько этапов пробуждения мраморного клопа, но с наступлением очередных холодов насекомые снова впали в спячку. При этом Герия отметил, что в стране наблюдается снижение масштабов наносимого клопом ущерба.Кроме того, несколько раз в год в Абхазии проводятся работы по борьбе с вредителями. Для этого ведомство бесплатно обеспечивает крестьян необходимым количеством химикатов. Погода внесла свои коррективы в текущем сезоне. По словам Герия, перепады температуры негативно отразились на цитрусовых насаждениях, вероятно, урожай будет не таким большим, как ожидается. Что касается фундука, он не пострадал. Ожидается около 50 тысяч тонн орехов высокого качества.
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Вредители, погода и химикаты: Герия о грядущем цитрусовом сезоне в Абхазии

09:55 18.07.2025 (обновлено: 10:42 18.07.2025)
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Нестабильная погода негативно повлияла на цитрусовые деревья, но не нанесла ущерб фундуку, заявил начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.
Аномальных природных явлений в этом году зафиксировано не было, но весна все же выдалась нестабильной: март оказался необычно теплым, а май – прохладным, рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.
Значительные температурные перепады повлияли на флору и фауну республики. В этом есть и положительные, и отрицательные стороны. К примеру, в период потепления произошло несколько этапов пробуждения мраморного клопа, но с наступлением очередных холодов насекомые снова впали в спячку.
При этом Герия отметил, что в стране наблюдается снижение масштабов наносимого клопом ущерба.
Кроме того, несколько раз в год в Абхазии проводятся работы по борьбе с вредителями. Для этого ведомство бесплатно обеспечивает крестьян необходимым количеством химикатов.
Погода внесла свои коррективы в текущем сезоне. По словам Герия, перепады температуры негативно отразились на цитрусовых насаждениях, вероятно, урожай будет не таким большим, как ожидается. Что касается фундука, он не пострадал. Ожидается около 50 тысяч тонн орехов высокого качества.
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