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На плаву: республиканский турнир по плаванию в Сухуме
На плаву: республиканский турнир по плаванию в Сухуме
Sputnik Абхазия
Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме в пятницу, 18 июля. 19.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-19T12:52+0300
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Соревнования собрали более 70 юных пловцов из городов и районов Абхазии, а также Москвы и Краснодара. Участники в возрасте от 7 до 17 лет соревновались на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров в различных стилях: вольном, на спине, брассе, баттерфляе и в комплексном плавании.
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фото , фото, абхазия, мультимедиа
фото , фото, абхазия, мультимедиа
На плаву: республиканский турнир по плаванию в Сухуме
Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме в пятницу, 18 июля.
Соревнования собрали более 70 юных пловцов из городов и районов Абхазии, а также Москвы и Краснодара.
Участники в возрасте от 7 до 17 лет соревновались на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров в различных стилях: вольном, на спине, брассе, баттерфляе и в комплексном плавании.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме
Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Он был приурочен к 80-летию Победы в ВОВ
Он был приурочен к 80-летию Победы в ВОВ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования собрали более 70 юных пловцов
Соревнования собрали более 70 юных пловцов
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спортсмены были не только из Абхазии, но и Москвы и Краснодара
Спортсмены были не только из Абхазии, но и Москвы и Краснодара
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники в возрасте от 7 до 17 лет соревновались на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров
Участники в возрасте от 7 до 17 лет соревновались на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров
© Sputnik / Томас Тхайцук
На турнире были представлены такие стили, как вольный, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание
На турнире были представлены такие стили, как вольный, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание
© Sputnik / Томас Тхайцук
Одним из ключевых этапов соревнований стала смешанная комбинированная эстафета 4×50 метров вольным стилем
Одним из ключевых этапов соревнований стала смешанная комбинированная эстафета 4×50 метров вольным стилем
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве
Сухумский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве
© Sputnik / Томас Тхайцук
Он пострадал во время войны, работы его по реконструкции завершились в 2022 году
Он пострадал во время войны, работы его по реконструкции завершились в 2022 году
© Sputnik / Томас Тхайцук
Официальное открытие объекта состоялось в июле 2022 года.
Официальное открытие объекта состоялось в июле 2022 года.