https://sputnik-abkhazia.ru/20250719/na-plavu-respublikanskiy-turnir-po-plavaniyu-v-sukhume-1056175037.html

На плаву: республиканский турнир по плаванию в Сухуме

На плаву: республиканский турнир по плаванию в Сухуме

Sputnik Абхазия

Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме в пятницу, 18 июля. 19.07.2025, Sputnik Абхазия

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Соревнования собрали более 70 юных пловцов из городов и районов Абхазии, а также Москвы и Краснодара. Участники в возрасте от 7 до 17 лет соревновались на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров в различных стилях: вольном, на спине, брассе, баттерфляе и в комплексном плавании.

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