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На плаву: республиканский турнир по плаванию в Сухуме
На плаву: республиканский турнир по плаванию в Сухуме
Sputnik Абхазия
Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме в пятницу, 18 июля. 19.07.2025, Sputnik Абхазия
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Соревнования собрали более 70 юных пловцов из городов и районов Абхазии, а также Москвы и Краснодара. Участники в возрасте от 7 до 17 лет соревновались на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров в различных стилях: вольном, на спине, брассе, баттерфляе и в комплексном плавании.
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На плаву: республиканский турнир по плаванию в Сухуме

12:52 19.07.2025
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Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме в пятницу, 18 июля.
Соревнования собрали более 70 юных пловцов из городов и районов Абхазии, а также Москвы и Краснодара.
Участники в возрасте от 7 до 17 лет соревновались на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров в различных стилях: вольном, на спине, брассе, баттерфляе и в комплексном плавании.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме

Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он был приурочен к 80-летию Победы в ВОВ

Он был приурочен к 80-летию Победы в ВОВ - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он был приурочен к 80-летию Победы в ВОВ

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования собрали более 70 юных пловцов

Соревнования собрали более 70 юных пловцов - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования собрали более 70 юных пловцов

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены были не только из Абхазии, но и Москвы и Краснодара

Спортсмены были не только из Абхазии, но и Москвы и Краснодара - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены были не только из Абхазии, но и Москвы и Краснодара

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники в возрасте от 7 до 17 лет соревновались на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров

Участники в возрасте от 7 до 17 лет соревновались на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники в возрасте от 7 до 17 лет соревновались на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров

© Sputnik / Томас Тхайцук

На турнире были представлены такие стили, как вольный, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание

На турнире были представлены такие стили, как вольный, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

На турнире были представлены такие стили, как вольный, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одним из ключевых этапов соревнований стала смешанная комбинированная эстафета 4×50 метров вольным стилем

Одним из ключевых этапов соревнований стала смешанная комбинированная эстафета 4×50 метров вольным стилем - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одним из ключевых этапов соревнований стала смешанная комбинированная эстафета 4×50 метров вольным стилем

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве

Сухумский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он пострадал во время войны, работы его по реконструкции завершились в 2022 году

Он пострадал во время войны, работы его по реконструкции завершились в 2022 году - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он пострадал во время войны, работы его по реконструкции завершились в 2022 году

© Sputnik / Томас Тхайцук

Официальное открытие объекта состоялось в июле 2022 года.

Официальное открытие объекта состоялось в июле 2022 года. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Официальное открытие объекта состоялось в июле 2022 года.

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