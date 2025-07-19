Вокруг городов Абхазии: Гагра
© Sputnik / Акоп Кущян Колесо обозрения в Гагре
© Sputnik / Акоп Кущян
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Гагра – один из самых известных городов Абхазии. Гагрская колоннада, замок принца Ольденбургского и ресторан Гагрипш пользуются широкой популярностью как среди местного населения, так и среди туристов.
Sputnik предлагает отправиться в окрестности города, где можно найти не менее живописные уголки и памятники с древней историей.
Пляж "Белые скалы"
© SputnikБелые скалы в районе поселка Цандрипш
Белые скалы в районе поселка Цандрипш
© Sputnik
Это один из красивейших пляжей Абхазии. Из моря на берег выходят белоснежные скалы, которые тянутся на расстоянии 200 метров по самому краю воды.
С 1981 года белые скалы в Абхазии признали памятником природы государственного значения.
Скальные породы тянутся вдоль берега, вода очень чистая, что способствует подводному плаванию.
Как доехать: дикий пляж находится примерно в 16 километрах от границы с Россией и в шести километрах от Гагры. Нужно доехать до пансионата "Солнечный", в 300 метрах от которого начинается пляж.
Мамзышха
© Foto / из соцсетей Гора Мамзыщха
Гора Мамзыщха
© Foto / из соцсетей
По дороге на Мамзышху три смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид на Гагру и Сочи.
Высота горы 1873 метра над уровнем моря.
С обратной стороны к ней примыкает хребет Мамзышха, по которому можно спуститься к знаменитому Голубому озеру.
Как доехать: в конце старой Гагры есть достаточно заметный поворот в сторону гор. Поворот продублирован указателями с двух сторон "гора Мамзышха". Сразу за поворотом начинается подъем. Дорога проходит сначала под железнодорожными путями, резко уходит направо и превращается в классический горный серпантин с участками интенсивного подъема и резкими поворотами.
Хашупская крепость
© Foto / из соцсетей Хашупская крепость
Хашупская крепость
© Foto / из соцсетей
Здесь вы можете полюбоваться средневековой военной архитектурой. На вершине высокой горы стоят руины одной из самых масштабных и грандиозных крепостей Абхазии времен раннего средневековья.
Крепостной комплекс разделен на две части. Ровные ряды тесаных плит составляют стены верхнего яруса. Эти неприступные стены замыкаются в кольцо, опоясывающее верхнюю часть комплекса. К массивным и высоким воротам ведет мощная каменная лестница с широкими ступенями. Немного правее внимательный посетитель без труда различит небольшое, аккуратно выложенное камнем углубление в скале – его использовали для сбора дождевой воды.
Отсюда можно насладиться потрясающим видом на пихтовые леса и белоснежные шапки гор Гагрского хребта.
Как добраться: нужно ехать в сторону границы с Россией. Приблизительно через 20 километров свернуть у моста по указателю "Ачмарду". Проехать деревню Хашупсе. Здесь вам придется припарковать машину. Несколько сотен метров по тропе, ведущей в горы, и вы на месте.
Хашупсе
Каньон небольшой, длиной около километра. У северного конца каньона, на горе, находится крепость, известная как "Турецкая крепость".
Крепость была построена в I — II веках нашей эры.
Как добраться: нужно доехать до Цандрипша. Здесь вы увидите мост через Хашупсе. Отсюда начинается дорога к каньону. Нужно ехать прямо около пяти километров до подвесного моста. Вот, вы на месте.
Цандрыпшская базилика
Храм был построен в V-VI веках и хорошо сохранился и по сей день. Храм был выложен из грубо тесаного камня. Архитектура, а также некогда превосходная акустика его указывают на высокое мастерство зодчих. Прекрасные акустические данные были связаны с кувшинами, замурованными в стены.
Несмотря на то, что со времен постройки храма прошло более 1500 лет, здание в основном сохранилось в своем первозданном виде.
Как добраться: Цандрыпшская базилика находится в поселке Цандрыпш, около реки Махадыр. Со стороны Сухума развилка в Цандрыпш. Отсюда нужно проехать полтора километра. Возле местного кладбища вы увидите храм.
Историко-архитектурный заповедник "Великий Питиунт"
© Sputnik / Томас ТхайцукПицундский храм
Пицундский храм
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музей-заповедник "Великий Питиунт" включает в себя: руины античного города Питиунт, Пицундский собор (храм Андрея Первозванного), фрагменты крепостной стены, акведук Римской империи, древние дольмены.
Древний храм был построен в IV веке, затем в VI и X веках его перестраивали. Внутри собора можно увидеть уникальные фрески и мозаики, а также мощи святых Симона Кананита и Андрея Первозванного.
В соборе проводятся концерты органной музыки, благодаря великолепной акустике.
В музее можно увидеть экспонаты, рассказывающие об истории города с древнейших времен, уникальные фрески, древние иконы, римские и древнегреческие мозаики, артефакты, найденные при археологических раскопках.
Рядом с собором находятся руины древнего города Питиунт, что позволяет окунуться в историю этого места.
Как добраться: Заповедник расположен в самом центре Пицунды. От Гагры нужно ехать в сторону Сухума. Через 25 километров на перекрестке увидите указатель в Пицунду. Едете прямо, никуда не сворачивая. Доезжаете до самого центра города — и вы на месте.
Дача Сталина на Холодной речке
© Sputnik Томас ТхайцукДача Сталина.
Дача Сталина.
© Sputnik Томас Тхайцук
Дача расположена в селе Багрипш. Это самая любимая из абхазских резиденции у Сталина. Она была построена в 1933 году. Архитектурная задумка дачи — корабль, устремленный в море. Автор проекта, Мирон Мержанов, стилизовал под эту идею всю территорию абхазской резиденции - кинозал в виде корабельной палубы, часть окон имела вид иллюминаторов, Чайный домик играл роль капитанского мостика.
Площадь территории — 4 гектара.
Как добраться: Чтобы добраться из Гагры до дачи Сталина на Холодной речке (в селе Багрипш), можно воспользоваться несколькими вариантами: на такси, на маршрутке или автобусе. Время в пути составит около 40 минут.