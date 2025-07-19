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Вокруг городов Абхазии: Гагра

Вокруг городов Абхазии: Гагра

Sputnik Абхазия

Гагра – один из самых известных городов Абхазии. Гагрская колоннада, замок принца Ольденбургского и ресторан Гагрипш пользуются широкой популярностью как среди... 19.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-19T18:47+0300

2025-07-19T18:47+0300

2025-07-19T18:47+0300

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Sputnik предлагает отправиться в окрестности города, где можно найти не менее живописные уголки и памятники с древней историей.Пляж "Белые скалы"Это один из красивейших пляжей Абхазии. Из моря на берег выходят белоснежные скалы, которые тянутся на расстоянии 200 метров по самому краю воды. Скальные породы тянутся вдоль берега, вода очень чистая, что способствует подводному плаванию.Как доехать: дикий пляж находится примерно в 16 километрах от границы с Россией и в шести километрах от Гагры. Нужно доехать до пансионата "Солнечный", в 300 метрах от которого начинается пляж.МамзышхаПо дороге на Мамзышху три смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид на Гагру и Сочи. С обратной стороны к ней примыкает хребет Мамзышха, по которому можно спуститься к знаменитому Голубому озеру.Как доехать: в конце старой Гагры есть достаточно заметный поворот в сторону гор. Поворот продублирован указателями с двух сторон "гора Мамзышха". Сразу за поворотом начинается подъем. Дорога проходит сначала под железнодорожными путями, резко уходит направо и превращается в классический горный серпантин с участками интенсивного подъема и резкими поворотами.Хашупская крепостьЗдесь вы можете полюбоваться средневековой военной архитектурой. На вершине высокой горы стоят руины одной из самых масштабных и грандиозных крепостей Абхазии времен раннего средневековья. Крепостной комплекс разделен на две части. Ровные ряды тесаных плит составляют стены верхнего яруса. Эти неприступные стены замыкаются в кольцо, опоясывающее верхнюю часть комплекса. К массивным и высоким воротам ведет мощная каменная лестница с широкими ступенями. Немного правее внимательный посетитель без труда различит небольшое, аккуратно выложенное камнем углубление в скале – его использовали для сбора дождевой воды.Как добраться: нужно ехать в сторону границы с Россией. Приблизительно через 20 километров свернуть у моста по указателю "Ачмарду". Проехать деревню Хашупсе. Здесь вам придется припарковать машину. Несколько сотен метров по тропе, ведущей в горы, и вы на месте.ХашупсеКаньон небольшой, длиной около километра. У северного конца каньона, на горе, находится крепость, известная как "Турецкая крепость". Как добраться: нужно доехать до Цандрипша. Здесь вы увидите мост через Хашупсе. Отсюда начинается дорога к каньону. Нужно ехать прямо около пяти километров до подвесного моста. Вот, вы на месте.Цандрыпшская базиликаХрам был построен в V-VI веках и хорошо сохранился и по сей день. Храм был выложен из грубо тесаного камня. Архитектура, а также некогда превосходная акустика его указывают на высокое мастерство зодчих. Прекрасные акустические данные были связаны с кувшинами, замурованными в стены. Как добраться: Цандрыпшская базилика находится в поселке Цандрыпш, около реки Махадыр. Со стороны Сухума развилка в Цандрыпш. Отсюда нужно проехать полтора километра. Возле местного кладбища вы увидите храм.Историко-архитектурный заповедник "Великий Питиунт"Музей-заповедник "Великий Питиунт" включает в себя: руины античного города Питиунт, Пицундский собор (храм Андрея Первозванного), фрагменты крепостной стены, акведук Римской империи, древние дольмены.Древний храм был построен в IV веке, затем в VI и X веках его перестраивали. Внутри собора можно увидеть уникальные фрески и мозаики, а также мощи святых Симона Кананита и Андрея Первозванного.В музее можно увидеть экспонаты, рассказывающие об истории города с древнейших времен, уникальные фрески, древние иконы, римские и древнегреческие мозаики, артефакты, найденные при археологических раскопках.Рядом с собором находятся руины древнего города Питиунт, что позволяет окунуться в историю этого места.Как добраться: Заповедник расположен в самом центре Пицунды. От Гагры нужно ехать в сторону Сухума. Через 25 километров на перекрестке увидите указатель в Пицунду. Едете прямо, никуда не сворачивая. Доезжаете до самого центра города — и вы на месте.Дача Сталина на Холодной речкеДача расположена в селе Багрипш. Это самая любимая из абхазских резиденции у Сталина. Она была построена в 1933 году. Архитектурная задумка дачи — корабль, устремленный в море. Автор проекта, Мирон Мержанов, стилизовал под эту идею всю территорию абхазской резиденции - кинозал в виде корабельной палубы, часть окон имела вид иллюминаторов, Чайный домик играл роль капитанского мостика.Как добраться: Чтобы добраться из Гагры до дачи Сталина на Холодной речке (в селе Багрипш), можно воспользоваться несколькими вариантами: на такси, на маршрутке или автобусе. Время в пути составит около 40 минут.

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абхазия, гагрский район, курорты абхазии, достопримечательности, туризм, отдых в абхазии