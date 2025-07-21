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Новак: Абхазия для России — надежный и дружественный партнер
Новак: Абхазия для России — надежный и дружественный партнер
Sputnik Абхазия
Александр Новак примет участие в двадцатом заседании межправкомиссии, на котором в том числе обсудят программу социально-экономического развития республики на... 21.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Абхазия для России – надежный и дружественный партнер, заявил зампред российского правительства Александр Новак на встрече с президентом Бадрой Гунба.Новак подчеркнул, что у республики есть огромный потенциал для развития, который она может реализовать с помощью России. В числе приоритетов — развитие сельского хозяйства, увеличение поставок абхазской продукции, туризм.Так, благодаря программе социально-экономического развития на 2022-2025 годы, товарооборот между странами вырос на 60%, и, что важнее, вырос не только экспорт из России в Абхазию, но и показатели импорта товаров из республики, добавил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250721/1056238010.html
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Новак: Абхазия для России — надежный и дружественный партнер

12:59 21.07.2025 (обновлено: 13:25 21.07.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Александр Новак
Александр Новак - Sputnik Абхазия, 1920, 21.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Александр Новак примет участие в двадцатом заседании межправкомиссии, на котором в том числе обсудят программу социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы.
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Абхазия для России – надежный и дружественный партнер, заявил зампред российского правительства Александр Новак на встрече с президентом Бадрой Гунба.

"У нас общие идеи, общие инициативы, одинаковый взгляд сегодня на ситуацию в мире, на то, что мир должен быть многополярным. Мы благодарим отдельно Республику Абхазия за поддержку России в рамках специальной военной операции и ценим участие абхазцев в этой операции", – отметил он.

Новак подчеркнул, что у республики есть огромный потенциал для развития, который она может реализовать с помощью России. В числе приоритетов — развитие сельского хозяйства, увеличение поставок абхазской продукции, туризм.
Так, благодаря программе социально-экономического развития на 2022-2025 годы, товарооборот между странами вырос на 60%, и, что важнее, вырос не только экспорт из России в Абхазию, но и показатели импорта товаров из республики, добавил он.
Александр Новак - Sputnik Абхазия, 1920, 21.07.2025
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