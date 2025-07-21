https://sputnik-abkhazia.ru/20250721/novak-abkhaziya-dlya-rossii--nadezhnyy-i-druzhestvennyy-partner-1056246286.html

Новак: Абхазия для России — надежный и дружественный партнер

Новак: Абхазия для России — надежный и дружественный партнер

Sputnik Абхазия

Александр Новак примет участие в двадцатом заседании межправкомиссии, на котором в том числе обсудят программу социально-экономического развития республики на... 21.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-21T12:59+0300

2025-07-21T12:59+0300

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Абхазия для России – надежный и дружественный партнер, заявил зампред российского правительства Александр Новак на встрече с президентом Бадрой Гунба.Новак подчеркнул, что у республики есть огромный потенциал для развития, который она может реализовать с помощью России. В числе приоритетов — развитие сельского хозяйства, увеличение поставок абхазской продукции, туризм.Так, благодаря программе социально-экономического развития на 2022-2025 годы, товарооборот между странами вырос на 60%, и, что важнее, вырос не только экспорт из России в Абхазию, но и показатели импорта товаров из республики, добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250721/1056238010.html

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