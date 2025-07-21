https://sputnik-abkhazia.ru/20250721/ostorozhno-spoyler-daydzhest-literaturnykh-i-kinematograficheskikh-novinok-1056055932.html
"Осторожно, спойлер!": дайджест литературных и кинематографических новинок
"Осторожно, спойлер!": дайджест литературных и кинематографических новинок
Sputnik Абхазия
Дайджест литературных и кинематографических новинок, а также обсуждение самых ожидаемых фильмов 2025 года в очередном эпизоде передачи "Осторожно, спойлер!". 21.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-21T11:29+0300
2025-07-21T11:29+0300
2025-07-21T11:29+0300
осторожно, спойлер!
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осторожно, спойлер
кино
литература
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«Осторожно, спойлер!»: дайджест литературных и кинематографических новинок
Sputnik Абхазия
«Осторожно, спойлер!»: дайджест литературных и кинематографических новинок
Дайджест литературных и кинематографических новинок, а также обсуждение самых ожидаемых фильмов 2025 года в очередном эпизоде передачи "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
Дайджест литературных и кинематографических новинок, а также обсуждение самых ожидаемых фильмов 2025 года в очередном эпизоде передачи "Осторожно, спойлер!".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.