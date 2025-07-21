https://sputnik-abkhazia.ru/20250721/ostorozhno-spoyler-daydzhest-literaturnykh-i-kinematograficheskikh-novinok-1056055932.html

"Осторожно, спойлер!": дайджест литературных и кинематографических новинок

"Осторожно, спойлер!": дайджест литературных и кинематографических новинок

Sputnik Абхазия

Дайджест литературных и кинематографических новинок, а также обсуждение самых ожидаемых фильмов 2025 года в очередном эпизоде передачи "Осторожно, спойлер!". 21.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-21T11:29+0300

2025-07-21T11:29+0300

2025-07-21T11:29+0300

осторожно, спойлер!

подкасты

осторожно, спойлер

кино

литература

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«Осторожно, спойлер!»: дайджест литературных и кинематографических новинок Sputnik Абхазия «Осторожно, спойлер!»: дайджест литературных и кинематографических новинок

Дайджест литературных и кинематографических новинок, а также обсуждение самых ожидаемых фильмов 2025 года в очередном эпизоде передачи "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио