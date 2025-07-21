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Гәдоуҭатәи 4-тәи ашкол аҿы шьаҭанкылатәи арҽеиратә усурақәа цоит
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Владислав Арӡынба изку аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа аатит
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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250721/ostorozhno-spoyler-daydzhest-literaturnykh-i-kinematograficheskikh-novinok-1056055932.html
"Осторожно, спойлер!": дайджест литературных и кинематографических новинок
"Осторожно, спойлер!": дайджест литературных и кинематографических новинок
Sputnik Абхазия
Дайджест литературных и кинематографических новинок, а также обсуждение самых ожидаемых фильмов 2025 года в очередном эпизоде передачи "Осторожно, спойлер!". 21.07.2025, Sputnik Абхазия
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осторожно, спойлер!
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«Осторожно, спойлер!»: дайджест литературных и кинематографических новинок
Sputnik Абхазия
«Осторожно, спойлер!»: дайджест литературных и кинематографических новинок
Дайджест литературных и кинематографических новинок, а также обсуждение самых ожидаемых фильмов 2025 года в очередном эпизоде передачи "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио

"Осторожно, спойлер!": дайджест литературных и кинематографических новинок

11:29 21.07.2025
Осторожно, спойлер!
«Осторожно, спойлер!»: дайджест литературных и кинематографических новинок
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Дайджест литературных и кинематографических новинок, а также обсуждение самых ожидаемых фильмов 2025 года в очередном эпизоде передачи "Осторожно, спойлер!".
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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