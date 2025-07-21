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Российские войска уничтожили три украинские ЗРК Patriot

Российские войска уничтожили три украинские ЗРК Patriot

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Российские войска за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65... 21.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-21T15:41+0300

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Российские войска за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки БпЛА, территориальному центру комплектования, пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО за сутки сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 397 беспилотников самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 БпЛА, 622 ЗРК, 24 287 танков и других боевых бронированных машин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250721/1056238052.html

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