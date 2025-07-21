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Российские войска уничтожили три украинские ЗРК Patriot
Российские войска уничтожили три украинские ЗРК Patriot
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Российские войска за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65... 21.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-21T15:41+0300
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Российские войска за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки БпЛА, территориальному центру комплектования, пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО за сутки сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 397 беспилотников самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 БпЛА, 622 ЗРК, 24 287 танков и других боевых бронированных машин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Российские войска уничтожили три украинские ЗРК Patriot

15:41 21.07.2025 (обновлено: 15:47 21.07.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПосты воздушного наблюдения группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Посты воздушного наблюдения группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 21.07.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Российские войска за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве также сообщили, что ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал" и ударными БпЛА, по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Цель удара достигнута.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки БпЛА, территориальному центру комплектования, пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО за сутки сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 397 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала СВО уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 БпЛА, 622 ЗРК, 24 287 танков и других боевых бронированных машин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единицы специальной военной автомобильной техники.
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