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Воспитание, ответственность и новшества: Гунба о том, что ждет систему образования Абхазии
Воспитание, ответственность и новшества: Гунба о том, что ждет систему образования Абхазии
Sputnik Абхазия
Министр просвещения Абхазии Хана Гунба дала свое первое интервью радио Sputnik после назначения на этот пост. 21.07.2025, Sputnik Абхазия
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В своем первом расширенном интервью радио Sputnik на посту министра просвещения Хана Гунба уделила особое внимание воспитанию молодежи. По ее мнению, эта задача лежит не только на школах, но и на родителях. При этом она подчеркнула, что учитель – это главный человек в государстве, и педагогическое сообщество формирует будущее страны. Приоритетным Гунба назвала привлечение молодых педагогов, которые смогли на своем примере воспитать в молодежи апсуара и сделать атрибуты абхазской культуры и традиций модными и современными.Она также рассказала, что в Абхазии создадут Центр идейно-нравственного воспитания и введут аналог российской "Электронной школы".Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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Воспитание, ответственность и новшества: Гунба о том, что ждет систему образования Абхазии

20:49 21.07.2025 (обновлено: 20:50 21.07.2025)
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Министр просвещения Абхазии Хана Гунба дала свое первое интервью радио Sputnik после назначения на этот пост.
В своем первом расширенном интервью радио Sputnik на посту министра просвещения Хана Гунба уделила особое внимание воспитанию молодежи. По ее мнению, эта задача лежит не только на школах, но и на родителях.
При этом она подчеркнула, что учитель – это главный человек в государстве, и педагогическое сообщество формирует будущее страны.
Приоритетным Гунба назвала привлечение молодых педагогов, которые смогли на своем примере воспитать в молодежи апсуара и сделать атрибуты абхазской культуры и традиций модными и современными.
Она также рассказала, что в Абхазии создадут Центр идейно-нравственного воспитания и введут аналог российской "Электронной школы".
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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