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Абхазская делегация примет участие в Летней школе ДВФМ
Абхазская делегация примет участие в Летней школе ДВФМ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Абхазская делегация примет участие в Летней школе для госуправленцев ДВФМ, сообщили в Госкомспорта.В течение пяти дней участники... 22.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Абхазская делегация примет участие в Летней школе для госуправленцев ДВФМ, сообщили в Госкомспорта.В течение пяти дней участники прослушают лекции экспертов, проведут встречи с руководителями разных уровней.Тема мероприятия — развитие молодежной политики, цифровизация госуправления, взаимодействие власти и общества, формирование бренда территории, ценности и культурный код.В этом году в нем участвуют более 100 специалистов, парламентариев и экспертов из 40 стран.
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абхазия, новости, молодежь, государственный комитет по молодежной политике
абхазия, новости, молодежь, государственный комитет по молодежной политике

Абхазская делегация примет участие в Летней школе ДВФМ

21:41 22.07.2025
© Госкомспорта / Перейти в фотобанкАбхазская делегация примет участие в Летней школе для госуправленцев ДВФМ
Абхазская делегация примет участие в Летней школе для госуправленцев ДВФМ - Sputnik Абхазия, 1920, 22.07.2025
© Госкомспорта
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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Абхазская делегация примет участие в Летней школе для госуправленцев ДВФМ, сообщили в Госкомспорта.

В течение пяти дней участники прослушают лекции экспертов, проведут встречи с руководителями разных уровней.
Тема мероприятия — развитие молодежной политики, цифровизация госуправления, взаимодействие власти и общества, формирование бренда территории, ценности и культурный код.
В этом году в нем участвуют более 100 специалистов, парламентариев и экспертов из 40 стран.
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