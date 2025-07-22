https://sputnik-abkhazia.ru/20250722/abkhazskaya-delegatsiya-primet-uchastie-v-letney-shkole-dvfm-1056305844.html
Абхазская делегация примет участие в Летней школе ДВФМ
Абхазская делегация примет участие в Летней школе ДВФМ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Абхазская делегация примет участие в Летней школе для госуправленцев ДВФМ, сообщили в Госкомспорта.В течение пяти дней участники... 22.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-22T21:41+0300
2025-07-22T21:41+0300
2025-07-22T21:41+0300
в абхазии
абхазия
новости
молодежь
государственный комитет по молодежной политике
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/16/1056305613_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_63e72fe0034adce8e9e5db20e1134f68.jpg
СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Абхазская делегация примет участие в Летней школе для госуправленцев ДВФМ, сообщили в Госкомспорта.В течение пяти дней участники прослушают лекции экспертов, проведут встречи с руководителями разных уровней.Тема мероприятия — развитие молодежной политики, цифровизация госуправления, взаимодействие власти и общества, формирование бренда территории, ценности и культурный код.В этом году в нем участвуют более 100 специалистов, парламентариев и экспертов из 40 стран.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/16/1056305613_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1af2129a98c66116f7924e1feb0516db.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, молодежь, государственный комитет по молодежной политике
абхазия, новости, молодежь, государственный комитет по молодежной политике
Абхазская делегация примет участие в Летней школе ДВФМ
СУХУМ, 22 июл - Sputnik.
Абхазская делегация примет участие в Летней школе для госуправленцев ДВФМ, сообщили
в Госкомспорта.
В течение пяти дней участники прослушают лекции экспертов, проведут встречи с руководителями разных уровней.
Тема мероприятия — развитие молодежной политики, цифровизация госуправления, взаимодействие власти и общества, формирование бренда территории, ценности и культурный код.
В этом году в нем участвуют более 100 специалистов, парламентариев и экспертов из 40 стран.