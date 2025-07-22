https://sputnik-abkhazia.ru/20250722/abkhazskaya-delegatsiya-primet-uchastie-v-letney-shkole-dvfm-1056305844.html

Абхазская делегация примет участие в Летней школе ДВФМ

Абхазская делегация примет участие в Летней школе ДВФМ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Абхазская делегация примет участие в Летней школе для госуправленцев ДВФМ, сообщили в Госкомспорта.В течение пяти дней участники... 22.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-22T21:41+0300

2025-07-22T21:41+0300

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Абхазская делегация примет участие в Летней школе для госуправленцев ДВФМ, сообщили в Госкомспорта.В течение пяти дней участники прослушают лекции экспертов, проведут встречи с руководителями разных уровней.Тема мероприятия — развитие молодежной политики, цифровизация госуправления, взаимодействие власти и общества, формирование бренда территории, ценности и культурный код.В этом году в нем участвуют более 100 специалистов, парламентариев и экспертов из 40 стран.

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абхазия, новости, молодежь, государственный комитет по молодежной политике