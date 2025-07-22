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Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии
Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии
Sputnik Абхазия
Исполняющий обязанности ректора Российского университета спорта "ГЦОЛИФК", заведующий кафедрой рекреации и спортивно-оздоровительного туризма Евгений Павлов в... 22.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-22T14:51+0300
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Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии
Sputnik Абхазия
Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии
Исполняющий обязанности ректора Российского университета спорта "ГЦОЛИФК", заведующий кафедрой рекреации и спортивно-оздоровительного туризма Евгений Павлов в эфире радио Sputnik рассказал, как использовать возможности Абхазии для развития оздоровительного туризма.Слушайте подкаст.
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Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии
14:51 22.07.2025 (обновлено: 14:56 22.07.2025)
Исполняющий обязанности ректора Российского университета спорта "ГЦОЛИФК", заведующий кафедрой рекреации и спортивно-оздоровительного туризма Евгений Павлов в эфире радио Sputnik рассказал, как использовать возможности Абхазии для развития оздоровительного туризма.