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Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии

Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии

Sputnik Абхазия

Исполняющий обязанности ректора Российского университета спорта "ГЦОЛИФК", заведующий кафедрой рекреации и спортивно-оздоровительного туризма Евгений Павлов в... 22.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-22T14:51+0300

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Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии Sputnik Абхазия Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии

Исполняющий обязанности ректора Российского университета спорта "ГЦОЛИФК", заведующий кафедрой рекреации и спортивно-оздоровительного туризма Евгений Павлов в эфире радио Sputnik рассказал, как использовать возможности Абхазии для развития оздоровительного туризма.Слушайте подкаст.

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