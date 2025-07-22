ПСБ предупредил о росте случаев телефонного мошенничества в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Изеиԥшроузеи сынтәа арасазы аҽаҩра: ақыҭанхамҩа аминистрраҿы еилаҳкаауеит
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәдоуҭатәи 4-тәи ашкол аҿы шьаҭанкылатәи арҽеиратә усурақәа цоит
13:34
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Владислав Арӡынба изку аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа аатит
13:46
11 мин
Исахьарку ажәа
Дырмит Гәлиа."Ашкол сышҭалаз"
13:57
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Проекты в сфере образования Абхазии поддержит Россия
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Возможности для абхазских некоммерческих организаций
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥхын аамҭазы амҩадуқәа рҟны: аҳәынҭавтоинспекциа аиҳабы иҿцәажәара
18:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Grand Opera Gala: ҵакыс иамоузеи ари афестиваль аԥсуа культуразы
18:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсыуажәак аҵакы
18:29
0 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Актуальный комментарий
Проект программы социально-экономического развития Абхазии до 2030 года
18:33
3 мин
Актуальный комментарий
Гастрономический фестиваль в Пицунде. Интервью с организатором
18:37
12 мин
Радио
Проекты в сфере образования Абхазии поддержит Россия
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥхын аамҭазы амҩадуқәа рҟны: аҳәынҭавтоинспекциа аиҳабы иҿцәажәара
21:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Grand Opera Gala: ҵакыс иамоузеи ари афестиваль аԥсуа культуразы
21:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсыуажәак аҵакы
21:29
0 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Актуальный комментарий
Проект программы социально-экономического развития Абхазии до 2030 года
21:33
3 мин
Актуальный комментарий
Гастрономический фестиваль в Пицунде. Интервью с организатором
21:37
12 мин
Радио
Проекты в сфере образования Абхазии поддержит Россия
21:49
11 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥхын аамҭазы амҩадуқәа рҟны: аҳәынҭавтоинспекциа аиҳабы иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аицәажәара
Аҩныҵҟатәи атуризм аҿиашьа, иаҳа изызҿлымҳау аҭыԥқәа
13:19
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа драматә театр аҭааҩцәа рзы азнеишьа ҿыцқәа
13:33
13 мин
Аицәажәара
Аҟәа аџьармыкьа хада асанитартә ҭагылазаашьа, аԥхын аусушьа
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Такие обстоятельства
Педагогические кадры, абхазский язык в школах, ситуация с учебниками. Интервью с министром просвещения
14:33
15 мин
Актуальный комментарий
Гастрономический фестиваль в Пицунде. Интервью с организатором
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
12 мин
Адомино азы Мексика аицлабраҿы араӡны медалқәа згаз ҳаспортсменцәа аҩныҟа игьежьит
18:19
3 мин
Аицәажәара
Аҟәа аџьармыкьа хада асанитартә ҭагылазаашьа, аԥхын аусушьа
18:22
9 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Турбаза
Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии
18:50
11 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250722/psb-predupredil-o-roste-telefonnykh-moshennikov-v-abkhazii-1056287470.html
ПСБ предупредил о росте случаев телефонного мошенничества в Абхазии
ПСБ предупредил о росте случаев телефонного мошенничества в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. ПСБ фиксирует рост активности телефонных мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковских счетов жителей Абхазии, сообщила... 22.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-22T12:35+0300
2025-07-22T16:22+0300
в абхазии
абхазия
новости
мошенники
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/10/1056062805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd8babb48b6051eab2b0160756aaede6.jpg
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. ПСБ фиксирует рост активности телефонных мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковских счетов жителей Абхазии, сообщила пресс-служба банка. Преступники представляются сотрудниками банка, правоохранителей или социальных служб. Иногда даже звонят по видеосвязи — в бейджах и с фальшивыми удостоверениями. Распространенные сценарии обмана мошенников:Сначала приходит СМС, потом звонок с просьбой установить приложение или перейти по ссылке "для отмены операции". Уговаривают назвать CVV-код, пароль от личного кабинета, коды из СМС.Вторая схема – взлом мессенджеров.Злоумышленники получают доступ к аккаунту, а потом от имени жертвы просят деньги у знакомых. Чаще всего взлом происходит после того как пользователь перешел по ссылке с вредоносным кодом. Например, отреагировал на СМС "проголосуй за моего племянника в конкурсе".ПСБ напоминает, что сотрудники банка никогда не запрашивают коды и личные данные клиентов. Все реальные звонки осуществляются только для предоставления информации. Горячая линия банка ПСБ в Абхазии — 4444 (звонки круглосуточные и бесплатные).
https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/1055913994.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/10/1056062805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_257467149d1bbf5afaa8449235ec04c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, мошенники
абхазия, новости, мошенники

ПСБ предупредил о росте случаев телефонного мошенничества в Абхазии

12:35 22.07.2025 (обновлено: 16:22 22.07.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукБанк ПСБ в Абхазии
Банк ПСБ в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. ПСБ фиксирует рост активности телефонных мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковских счетов жителей Абхазии, сообщила пресс-служба банка.

Преступники представляются сотрудниками банка, правоохранителей или социальных служб. Иногда даже звонят по видеосвязи — в бейджах и с фальшивыми удостоверениями.

Распространенные сценарии обмана мошенников:
"Ваша карта заблокирована"
"На вас оформлен кредит"
"С вашего счета пытаются снять деньги"
"Изменился ваш финансовый номер"
Сначала приходит СМС, потом звонок с просьбой установить приложение или перейти по ссылке "для отмены операции". Уговаривают назвать CVV-код, пароль от личного кабинета, коды из СМС.
Если человек сомневается — отвлекают параллельными звонками, мешая набрать горячую линию.
Вторая схема – взлом мессенджеров.
Злоумышленники получают доступ к аккаунту, а потом от имени жертвы просят деньги у знакомых. Чаще всего взлом происходит после того как пользователь перешел по ссылке с вредоносным кодом. Например, отреагировал на СМС "проголосуй за моего племянника в конкурсе".
Представительство ПСБ открыли в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 10.07.2025
В Абхазии
Представительство ПСБ открыли в Сухуме
10 июля, 20:20
ПСБ напоминает, что сотрудники банка никогда не запрашивают коды и личные данные клиентов. Все реальные звонки осуществляются только для предоставления информации.

Горячая линия банка ПСБ в Абхазии — 4444 (звонки круглосуточные и бесплатные).
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0