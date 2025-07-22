https://sputnik-abkhazia.ru/20250722/psb-predupredil-o-roste-telefonnykh-moshennikov-v-abkhazii-1056287470.html

ПСБ предупредил о росте случаев телефонного мошенничества в Абхазии

ПСБ предупредил о росте случаев телефонного мошенничества в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. ПСБ фиксирует рост активности телефонных мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковских счетов жителей Абхазии, сообщила... 22.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-22T12:35+0300

2025-07-22T12:35+0300

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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. ПСБ фиксирует рост активности телефонных мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковских счетов жителей Абхазии, сообщила пресс-служба банка. Преступники представляются сотрудниками банка, правоохранителей или социальных служб. Иногда даже звонят по видеосвязи — в бейджах и с фальшивыми удостоверениями. Распространенные сценарии обмана мошенников:Сначала приходит СМС, потом звонок с просьбой установить приложение или перейти по ссылке "для отмены операции". Уговаривают назвать CVV-код, пароль от личного кабинета, коды из СМС.Вторая схема – взлом мессенджеров.Злоумышленники получают доступ к аккаунту, а потом от имени жертвы просят деньги у знакомых. Чаще всего взлом происходит после того как пользователь перешел по ссылке с вредоносным кодом. Например, отреагировал на СМС "проголосуй за моего племянника в конкурсе".ПСБ напоминает, что сотрудники банка никогда не запрашивают коды и личные данные клиентов. Все реальные звонки осуществляются только для предоставления информации. Горячая линия банка ПСБ в Абхазии — 4444 (звонки круглосуточные и бесплатные).

https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/1055913994.html

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