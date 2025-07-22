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ПСБ предупредил о росте случаев телефонного мошенничества в Абхазии
ПСБ предупредил о росте случаев телефонного мошенничества в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. ПСБ фиксирует рост активности телефонных мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковских счетов жителей Абхазии, сообщила... 22.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. ПСБ фиксирует рост активности телефонных мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковских счетов жителей Абхазии, сообщила пресс-служба банка. Преступники представляются сотрудниками банка, правоохранителей или социальных служб. Иногда даже звонят по видеосвязи — в бейджах и с фальшивыми удостоверениями. Распространенные сценарии обмана мошенников:Сначала приходит СМС, потом звонок с просьбой установить приложение или перейти по ссылке "для отмены операции". Уговаривают назвать CVV-код, пароль от личного кабинета, коды из СМС.Вторая схема – взлом мессенджеров.Злоумышленники получают доступ к аккаунту, а потом от имени жертвы просят деньги у знакомых. Чаще всего взлом происходит после того как пользователь перешел по ссылке с вредоносным кодом. Например, отреагировал на СМС "проголосуй за моего племянника в конкурсе".ПСБ напоминает, что сотрудники банка никогда не запрашивают коды и личные данные клиентов. Все реальные звонки осуществляются только для предоставления информации. Горячая линия банка ПСБ в Абхазии — 4444 (звонки круглосуточные и бесплатные).
https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/1055913994.html
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абхазия, новости, мошенники
абхазия, новости, мошенники
ПСБ предупредил о росте случаев телефонного мошенничества в Абхазии
12:35 22.07.2025 (обновлено: 16:22 22.07.2025)
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. ПСБ фиксирует рост активности телефонных мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковских счетов жителей Абхазии, сообщила пресс-служба банка.
Преступники представляются сотрудниками банка, правоохранителей или социальных служб. Иногда даже звонят по видеосвязи — в бейджах и с фальшивыми удостоверениями.
Распространенные сценарии обмана мошенников:
"Ваша карта заблокирована"
"С вашего счета пытаются снять деньги"
"Изменился ваш финансовый номер"
Сначала приходит СМС, потом звонок с просьбой установить приложение или перейти по ссылке "для отмены операции". Уговаривают назвать CVV-код, пароль от личного кабинета, коды из СМС.
Если человек сомневается — отвлекают параллельными звонками, мешая набрать горячую линию.
Вторая схема – взлом мессенджеров.
Злоумышленники получают доступ к аккаунту, а потом от имени жертвы просят деньги у знакомых. Чаще всего взлом происходит после того как пользователь перешел по ссылке с вредоносным кодом. Например, отреагировал на СМС "проголосуй за моего племянника в конкурсе".
ПСБ напоминает, что сотрудники банка никогда не запрашивают коды и личные данные клиентов. Все реальные звонки осуществляются только для предоставления информации.
Горячая линия банка ПСБ в Абхазии — 4444 (звонки круглосуточные и бесплатные).