Такого еще не было: как пройдет гастрофестиваль в Пицунде

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Изеиԥшроузеи сынтәа арасазы аҽаҩра: ақыҭанхамҩа аминистрраҿы еилаҳкаауеит
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәдоуҭатәи 4-тәи ашкол аҿы шьаҭанкылатәи арҽеиратә усурақәа цоит
13:34
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Владислав Арӡынба изку аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа аатит
13:46
11 мин
Исахьарку ажәа
Дырмит Гәлиа."Ашкол сышҭалаз"
13:57
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Проекты в сфере образования Абхазии поддержит Россия
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Возможности для абхазских некоммерческих организаций
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥхын аамҭазы амҩадуқәа рҟны: аҳәынҭавтоинспекциа аиҳабы иҿцәажәара
18:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Grand Opera Gala: ҵакыс иамоузеи ари афестиваль аԥсуа культуразы
18:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсыуажәак аҵакы
18:29
0 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Актуальный комментарий
Проект программы социально-экономического развития Абхазии до 2030 года
18:33
3 мин
Актуальный комментарий
Гастрономический фестиваль в Пицунде. Интервью с организатором
18:37
12 мин
Радио
Проекты в сфере образования Абхазии поддержит Россия
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥхын аамҭазы амҩадуқәа рҟны: аҳәынҭавтоинспекциа аиҳабы иҿцәажәара
21:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Grand Opera Gala: ҵакыс иамоузеи ари афестиваль аԥсуа культуразы
21:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсыуажәак аҵакы
21:29
0 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Актуальный комментарий
Проект программы социально-экономического развития Абхазии до 2030 года
21:33
3 мин
Актуальный комментарий
Гастрономический фестиваль в Пицунде. Интервью с организатором
21:37
12 мин
Радио
Проекты в сфере образования Абхазии поддержит Россия
21:49
11 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥхын аамҭазы амҩадуқәа рҟны: аҳәынҭавтоинспекциа аиҳабы иҿцәажәара
13:19
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
12 мин
Аицәажәара
Аҟәа аџьармыкьа хада асанитартә ҭагылазаашьа, аԥхын аусушьа
13:45
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа драматә театр аҭааҩцәа рзы азнеишьа ҿыцқәа
13:48
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Педагогические кадры, абхазский язык в школах, ситуация с учебниками. Интервью с министром просвещения
14:44
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250722/takogo-esche-ne-bylo-kak-proydet-gastrofestival-v-pitsunde-1056280808.html
Такого еще не было: как пройдет гастрофестиваль в Пицунде
Такого еще не было: как пройдет гастрофестиваль в Пицунде
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Первый международный гастрономический фестиваль пройдет в Пицунде с 23 по 25 июля, рассказал в эфире радио Sputnik один из... 22.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-22T09:02+0300
2025-07-22T10:34+0300
в абхазии
абхазия
новости
пицунда
отдых в абхазии
фестиваль
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/15/1056273809_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c4b173b5111b43ae3a36e6fb16fd9fce.jpg
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Первый международный гастрономический фестиваль пройдет в Пицунде с 23 по 25 июля, рассказал в эфире радио Sputnik один из организаторов, победитель конкурса "Команда Абхазии" Демид Хагба. Подобные мероприятия в республике еще не проводились, уточнил Хагба, во всех ярмарках раньше участвовали только местные производители.Посетители смогут приобрести угощения, блюда национальной кухни или продукты, а также поучаствовать в бесплатных активностях. Демид Хагба добавил, что желающих поучаствовать в фестивале было больше, чем рассчитывали организаторы. Он выразил надежду на то, что в дальнейшем такие мероприятия получится проводить чаще и в большем масштабе.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
пицунда
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/15/1056273809_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1a8684ab32d68f47a7bf9332ad1c2555.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, пицунда, отдых в абхазии, фестиваль, мультимедиа, видео
абхазия, новости, пицунда, отдых в абхазии, фестиваль, мультимедиа, видео

Такого еще не было: как пройдет гастрофестиваль в Пицунде

09:02 22.07.2025 (обновлено: 10:34 22.07.2025)
© Видео Sputnik
Подписаться
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Первый международный гастрономический фестиваль пройдет в Пицунде с 23 по 25 июля, рассказал в эфире радио Sputnik один из организаторов, победитель конкурса "Команда Абхазии" Демид Хагба.
Он уточнил, что участников будет 45, более 10 из них приедут в Абхазию из Краснодарского края.
Подобные мероприятия в республике еще не проводились, уточнил Хагба, во всех ярмарках раньше участвовали только местные производители.
Посетители смогут приобрести угощения, блюда национальной кухни или продукты, а также поучаствовать в бесплатных активностях.
Организаторы запланировали концерт, тематические вечеринки, шоу-программу, детские мероприятия и салют.
Демид Хагба добавил, что желающих поучаствовать в фестивале было больше, чем рассчитывали организаторы. Он выразил надежду на то, что в дальнейшем такие мероприятия получится проводить чаще и в большем масштабе.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0