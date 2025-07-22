https://sputnik-abkhazia.ru/20250722/takogo-esche-ne-bylo-kak-proydet-gastrofestival-v-pitsunde-1056280808.html

Такого еще не было: как пройдет гастрофестиваль в Пицунде

Такого еще не было: как пройдет гастрофестиваль в Пицунде

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Первый международный гастрономический фестиваль пройдет в Пицунде с 23 по 25 июля, рассказал в эфире радио Sputnik один из... 22.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-22T09:02+0300

2025-07-22T09:02+0300

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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Первый международный гастрономический фестиваль пройдет в Пицунде с 23 по 25 июля, рассказал в эфире радио Sputnik один из организаторов, победитель конкурса "Команда Абхазии" Демид Хагба. Подобные мероприятия в республике еще не проводились, уточнил Хагба, во всех ярмарках раньше участвовали только местные производители.Посетители смогут приобрести угощения, блюда национальной кухни или продукты, а также поучаствовать в бесплатных активностях. Демид Хагба добавил, что желающих поучаствовать в фестивале было больше, чем рассчитывали организаторы. Он выразил надежду на то, что в дальнейшем такие мероприятия получится проводить чаще и в большем масштабе.Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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