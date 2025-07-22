Абхазия
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Гәдоуҭатәи 4-тәи ашкол аҿы шьаҭанкылатәи арҽеиратә усурақәа цоит
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Аԥсыуажәак аҵакы
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Главные темы
21:31
2 мин
Актуальный комментарий
Проект программы социально-экономического развития Абхазии до 2030 года
21:33
3 мин
Актуальный комментарий
Гастрономический фестиваль в Пицунде. Интервью с организатором
21:37
12 мин
Радио
Проекты в сфере образования Абхазии поддержит Россия
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥхын аамҭазы амҩадуқәа рҟны: аҳәынҭавтоинспекциа аиҳабы иҿцәажәара
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Учет, систематизация и развитие: как "Добро.рф" поможет волонтерскому движению Абхазии
Учет, систематизация и развитие: как "Добро.рф" поможет волонтерскому движению Абхазии
Sputnik Абхазия
"Добро.рф" — крупнейшая в России площадка, на которой волонтеры могут найти возможности для помощи людям, животным или в защите экологии. 22.07.2025, Sputnik Абхазия
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Абхазия станет первой страной, которая присоединится к волонтерской платформе "Добро.рф", что позволит решить проблему систематизации этого направления и учета волонтеров, рассказал в эфире радио Sputnik главный специалист по международным связям Госкомспорта Абхазии Саид Куланба. Он также подчеркнул, что в Абхазии активная молодежь, которая участвовует во всех процессах и событиях.Желающие стать волонтером смогут регистрироваться на сайте "Добро.рф". Они получат личные кабинеты, где заполнят информацию о себе. После этого любая общественная организация или Госкомитет будут размещать на этом сайте анонс о запланированных мероприятиях, и волонтеры смогут присоединиться к ним. Центр волонтерской платформы "Добро.рф" откроется в Абхазии на базе общественной организации "Киараз", рассказала соучредитель "Киараз" Камма Гопия.По словам Гопия, это откроет новые возможности в работе по оказанию помощи населению, защите экологии и животных. "Добро.рф" — крупнейшая в России площадка, на которой волонтеры могут найти возможности для помощи людям, животным или в защите экологии, а организаторы находят тех, кто готов помогать.Присоединение к платформе Абхазии сделает ее международной и получит название "Добро.орг".Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, новости, благотворительность, благотворительная общественная организация киараз, мультимедиа, видео

Учет, систематизация и развитие: как "Добро.рф" поможет волонтерскому движению Абхазии

13:47 22.07.2025 (обновлено: 14:55 22.07.2025)
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"Добро.рф" — крупнейшая в России площадка, на которой волонтеры могут найти возможности для помощи людям, животным или в защите экологии.
Абхазия станет первой страной, которая присоединится к волонтерской платформе "Добро.рф", что позволит решить проблему систематизации этого направления и учета волонтеров, рассказал в эфире радио Sputnik главный специалист по международным связям Госкомспорта Абхазии Саид Куланба.
Он также подчеркнул, что в Абхазии активная молодежь, которая участвовует во всех процессах и событиях.
Желающие стать волонтером смогут регистрироваться на сайте "Добро.рф". Они получат личные кабинеты, где заполнят информацию о себе. После этого любая общественная организация или Госкомитет будут размещать на этом сайте анонс о запланированных мероприятиях, и волонтеры смогут присоединиться к ним.
Центр волонтерской платформы "Добро.рф" откроется в Абхазии на базе общественной организации "Киараз", рассказала соучредитель "Киараз" Камма Гопия.
По словам Гопия, это откроет новые возможности в работе по оказанию помощи населению, защите экологии и животных.
"Добро.рф" — крупнейшая в России площадка, на которой волонтеры могут найти возможности для помощи людям, животным или в защите экологии, а организаторы находят тех, кто готов помогать.
Присоединение к платформе Абхазии сделает ее международной и получит название "Добро.орг".

Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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