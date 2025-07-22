https://sputnik-abkhazia.ru/20250722/uchet-sistematizatsiya-i-razvitie-kak-dobrorf-pomozhet-volonterskomu-dvizheniyu-abkhazii-1056289932.html

Учет, систематизация и развитие: как "Добро.рф" поможет волонтерскому движению Абхазии

Учет, систематизация и развитие: как "Добро.рф" поможет волонтерскому движению Абхазии

Sputnik Абхазия

"Добро.рф" — крупнейшая в России площадка, на которой волонтеры могут найти возможности для помощи людям, животным или в защите экологии. 22.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-22T13:47+0300

2025-07-22T13:47+0300

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Абхазия станет первой страной, которая присоединится к волонтерской платформе "Добро.рф", что позволит решить проблему систематизации этого направления и учета волонтеров, рассказал в эфире радио Sputnik главный специалист по международным связям Госкомспорта Абхазии Саид Куланба. Он также подчеркнул, что в Абхазии активная молодежь, которая участвовует во всех процессах и событиях.Желающие стать волонтером смогут регистрироваться на сайте "Добро.рф". Они получат личные кабинеты, где заполнят информацию о себе. После этого любая общественная организация или Госкомитет будут размещать на этом сайте анонс о запланированных мероприятиях, и волонтеры смогут присоединиться к ним. Центр волонтерской платформы "Добро.рф" откроется в Абхазии на базе общественной организации "Киараз", рассказала соучредитель "Киараз" Камма Гопия.По словам Гопия, это откроет новые возможности в работе по оказанию помощи населению, защите экологии и животных. "Добро.рф" — крупнейшая в России площадка, на которой волонтеры могут найти возможности для помощи людям, животным или в защите экологии, а организаторы находят тех, кто готов помогать.Присоединение к платформе Абхазии сделает ее международной и получит название "Добро.орг".Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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