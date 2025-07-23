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Подземный переход на улице Кабардинская в Сухуме расчистили
Подземный переход на улице Кабардинская в Сухуме расчистили
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Подземный переход на улице Кабардинская в Сухуме расчистили от грязи и мусора, сообщили в администрации города. 23.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Подземный переход на улице Кабардинская в Сухуме расчистили от грязи и мусора, сообщили в администрации города. В мэрии отметили, что ни один из подземных переходов юридически не находится в ведении города, однако по просьбе жителей их регулярно приводят в порядок.По поручению главы Сухума Тимура Агрба прорабатываются правовые механизмы передачи объектов на баланс города.
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абхазия, новости, администрация города сухум
Подземный переход на улице Кабардинская в Сухуме расчистили
14:30 23.07.2025 (обновлено: 14:54 23.07.2025)
СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Подземный переход на улице Кабардинская в Сухуме расчистили от грязи и мусора, сообщили в администрации города.
В мэрии отметили, что ни один из подземных переходов юридически не находится в ведении города, однако по просьбе жителей их регулярно приводят в порядок.
По поручению главы Сухума Тимура Агрба прорабатываются правовые механизмы передачи объектов на баланс города.