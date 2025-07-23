https://sputnik-abkhazia.ru/20250723/podzemnyy-perekhod-na-ulitse-kabardinskaya-v-sukhume-raschistili-1056316514.html

Подземный переход на улице Кабардинская в Сухуме расчистили

Подземный переход на улице Кабардинская в Сухуме расчистили

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Подземный переход на улице Кабардинская в Сухуме расчистили от грязи и мусора, сообщили в администрации города. 23.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Подземный переход на улице Кабардинская в Сухуме расчистили от грязи и мусора, сообщили в администрации города. В мэрии отметили, что ни один из подземных переходов юридически не находится в ведении города, однако по просьбе жителей их регулярно приводят в порядок.По поручению главы Сухума Тимура Агрба прорабатываются правовые механизмы передачи объектов на баланс города.

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