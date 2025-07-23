Абхазия
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Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥхын аамҭазы амҩадуқәа рҟны: аҳәынҭавтоинспекциа аиҳабы иҿцәажәара
13:04
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Аицәажәара
Аҩныҵҟатәи атуризм аҿиашьа, иаҳа изызҿлымҳау аҭыԥқәа
13:19
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа драматә театр аҭааҩцәа рзы азнеишьа ҿыцқәа
13:33
13 мин
Аицәажәара
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13:47
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Новости 14.00
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Турбаза
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Ихадоу атемақәа
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
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18:31
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Турбаза
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Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
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Инструкция по применению
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Иактуалтәу ахҳәаа
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Праздничный концерт ко Дню Государственного флага Абхазии прошел в Сухуме
Праздничный концерт ко Дню Государственного флага Абхазии прошел в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Праздничный концерт ко Дню Государственного флага Абхазии прошел в Сухуме. 23.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Праздничный концерт ко Дню Государственного флага Абхазии прошел в Сухуме. Мероприятие началось с исполнения гимна Республики Абхазия. С поздравлением к гражданам обратился президент Бадра Гунба, отметив значимость одного из главных государственных праздников.На сцене выступили вокальные и хореографические ансамбли, а также артисты абхазской эстрады.Государственный флаг и герб Республики Абхазия были утверждены 23 июля 1992 года. Их автором стал художник Валерий Гамгия. В основе флага — древний символ Абхазского царства. Эскиз был разработан под руководством парламентской комиссии и утвержден первым президентом республики Владиславом Ардзинба.С 2005 года в Абхазии ежегодно отмечается День Государственного флага.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250723/1056325390.html
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абхазия, новости, день государственного флага абхазии
абхазия, новости, день государственного флага абхазии

Праздничный концерт ко Дню Государственного флага Абхазии прошел в Сухуме

21:42 23.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт в честь для флага 23-07-2025
Концерт в честь для флага 23-07-2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Праздничный концерт ко Дню Государственного флага Абхазии прошел в Сухуме.
Мероприятие началось с исполнения гимна Республики Абхазия.
С поздравлением к гражданам обратился президент Бадра Гунба, отметив значимость одного из главных государственных праздников.
Президент Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Днем Государственного флага - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2025
В Абхазии
Президент Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Днем Государственного флага
20:58
На сцене выступили вокальные и хореографические ансамбли, а также артисты абхазской эстрады.
Государственный флаг и герб Республики Абхазия были утверждены 23 июля 1992 года. Их автором стал художник Валерий Гамгия. В основе флага — древний символ Абхазского царства. Эскиз был разработан под руководством парламентской комиссии и утвержден первым президентом республики Владиславом Ардзинба.
С 2005 года в Абхазии ежегодно отмечается День Государственного флага.
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