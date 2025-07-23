https://sputnik-abkhazia.ru/20250723/prazdnichnyy-kontsert-ko-dnyu-gosudarstvennogo-flaga-abkhazii-proshel-v-sukhume-1056327176.html

Праздничный концерт ко Дню Государственного флага Абхазии прошел в Сухуме

Праздничный концерт ко Дню Государственного флага Абхазии прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Праздничный концерт ко Дню Государственного флага Абхазии прошел в Сухуме. 23.07.2025, Sputnik Абхазия

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2025-07-23T21:42+0300

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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Праздничный концерт ко Дню Государственного флага Абхазии прошел в Сухуме. Мероприятие началось с исполнения гимна Республики Абхазия. С поздравлением к гражданам обратился президент Бадра Гунба, отметив значимость одного из главных государственных праздников.На сцене выступили вокальные и хореографические ансамбли, а также артисты абхазской эстрады.Государственный флаг и герб Республики Абхазия были утверждены 23 июля 1992 года. Их автором стал художник Валерий Гамгия. В основе флага — древний символ Абхазского царства. Эскиз был разработан под руководством парламентской комиссии и утвержден первым президентом республики Владиславом Ардзинба.С 2005 года в Абхазии ежегодно отмечается День Государственного флага.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250723/1056325390.html

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