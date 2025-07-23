https://sputnik-abkhazia.ru/20250723/simvol-svobody-i-nezavisimosti-kak-v-abkhazii-prinimali-flag--1056307464.html
Символ свободы и независимости: как в Абхазии принимали флаг
Символ свободы и независимости: как в Абхазии принимали флаг
Sputnik Абхазия
23 июля в Абхазии отмечается День Государственного флага. Символика республики по эскизам художника Валерия Гамгия была утверждена на сессии Верховного Совета... 23.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-23T09:00+0300
2025-07-23T09:00+0300
2025-07-23T09:00+0300
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день государственного флага абхазии
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Изменение названия страны с Автономной Социалистической Советской Республики Абхазия на Республику Абхазия и утверждение символики стало возможным только после прекращения действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановления Конституции ССР Абхазии 1925 года. Бадрак Авидзба, SputnikУтверждение флага и гербаПринятие постановления о Государственном флаге и гербе республики необходимо рассматривать в контексте противостояния Абхазии и Грузии, отметил доктор исторических наук Аслан Авидзба.Комиссия по разработке Государственного флага и Государственного герба была создана при Верховном Совете, разработкой эскизов занимался известный абхазский художник Валерий Гамгия. Государственный флаг и герб были приняты незадолго до вторжения грузинских войск на территорию Абхазии", – подчеркнул ученый.Рабочие варианты флага художник Валерий Гамгия относил на суд парламентской комиссии, члены которой также вносили свои коррективы. Итоговый вариант флага одобрил председатель Верховного Совета Абхазской АССР Владислав Ардзинба. После этого шелковое полотно размером 1,5 метра на 70 сантиметров представили на Народном сходе в Сухуме.В продолжение Авидзба сказал, что это решение Верховного Совета Абхазии стало одним из основополагающих, которое было принято законодательным органом республики в тот исторический период."Это укрепляло тенденцию становления независимой от Грузии страны. В этот же день было принято постановление Верховного Совета о прекращении действия Конституции 1978 года, и Абхазия перешла к Конституции 1925 года. Одна из статей документа гласила о том, что Абхазская Советская Социалистическая Республика является суверенным государством, которое строит взаимоотношения с другими государствами на договорных отношениях", – говорит Аслан Авидзба."И еще мы должны понимать, что отдельным постановлением Верховный Совет принял решение о том, что Абхазия отныне называется Республика Абхазия. То есть сегодняшнее название нашего государства также было принято 23 июля 1992 года. Эти постановления необходимо рассматривать в одном контексте, один документ без другого, может быть, и не имел такого важного исторического значения и мог бы не оказать такого существенного влияния на исторический процесс", – заявил историк.14 августа 1992 года, спустя всего три недели после утверждения госсимволики Абхазии в республику вошли войска Госсовета Грузии. Была развязана война, которая длилась более года и унесла жизни тысяч людей. Уже с первых дней боевых действий абхазские воины несли бело-зеленое знамя, которое стало символом борьбы за свободу и независимость.Описание Государственного флага АбхазииГосударственный флаг Абхазии представляет собой полотнище, по длине которого располагаются семь чередующихся полос зеленого и белого цветов: четыре зеленых и три белых. Первая полоса сверху — зеленого цвета. В верхнем левом углу, у древка знамени, расположен прямоугольник пурпурного цвета. В центре прямоугольника — вертикальное изображение открытой ладони правой руки человека белого цвета. Над ладонью полукругом расположены семь пятиконечных звезд также белого цвета.Раскрытая белая ладонь на красном фоне — символ Абхазской государственности еще со времен Абхазского царства (VIII — X вв.), то есть ему уже двенадцать столетий. Такое изображение зафиксировано на генуэзских морских картах XIII — XIV веков. Пурпурный флаг с белой ладонью в первых веках нашей эры развевался над городом Себастополисом, на месте которого находится нынешняя столица Абхазии, город Сухум.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/simvol-svobody-kak-u-abkhazii-poyavilsya-svoy-flag-1047069676.html
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абхазия, символика, государственные символы, день государственного флага абхазии
абхазия, символика, государственные символы, день государственного флага абхазии
Символ свободы и независимости: как в Абхазии принимали флаг
23 июля в Абхазии отмечается День Государственного флага. Символика республики по эскизам художника Валерия Гамгия была утверждена на сессии Верховного Совета в условиях жесткого противостояния абхазской и грузинской фракций депутатов.
Изменение названия страны с Автономной Социалистической Советской Республики Абхазия на Республику Абхазия и утверждение символики стало возможным только после прекращения действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановления Конституции ССР Абхазии 1925 года.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Утверждение флага и герба
Принятие постановления о Государственном флаге и гербе республики необходимо рассматривать в контексте противостояния Абхазии и Грузии, отметил доктор исторических наук Аслан Авидзба.
"Фактически это было продолжением борьбы Абхазии за свою независимость и суверенитет, насколько это можно было делать в условиях, когда грузинская "пятая колонна" была в три раза больше абхазов.
Комиссия по разработке Государственного флага и Государственного герба была создана при Верховном Совете, разработкой эскизов занимался известный абхазский художник Валерий Гамгия. Государственный флаг и герб были приняты незадолго до вторжения грузинских войск на территорию Абхазии", – подчеркнул ученый.
Рабочие варианты флага художник Валерий Гамгия относил на суд парламентской комиссии, члены которой также вносили свои коррективы. Итоговый вариант флага одобрил председатель Верховного Совета Абхазской АССР Владислав Ардзинба. После этого шелковое полотно размером 1,5 метра на 70 сантиметров представили на Народном сходе в Сухуме.
В продолжение Авидзба сказал, что это решение Верховного Совета Абхазии стало одним из основополагающих, которое было принято законодательным органом республики в тот исторический период.
"Это укрепляло тенденцию становления независимой от Грузии страны. В этот же день было принято постановление Верховного Совета о прекращении действия Конституции 1978 года, и Абхазия перешла к Конституции 1925 года. Одна из статей документа гласила о том, что Абхазская Советская Социалистическая Республика является суверенным государством, которое строит взаимоотношения с другими государствами на договорных отношениях", – говорит Аслан Авидзба.
Принятие постановления Верховного Совета о прекращении действия Конституции 1978 года и утверждение флага и герба означало объявление о независимости Абхазского государства, заявил он.
"И еще мы должны понимать, что отдельным постановлением Верховный Совет принял решение о том, что Абхазия отныне называется Республика Абхазия. То есть сегодняшнее название нашего государства также было принято 23 июля 1992 года. Эти постановления необходимо рассматривать в одном контексте, один документ без другого, может быть, и не имел такого важного исторического значения и мог бы не оказать такого существенного влияния на исторический процесс", – заявил историк.
14 августа 1992 года, спустя всего три недели после утверждения госсимволики Абхазии в республику вошли войска Госсовета Грузии. Была развязана война, которая длилась более года и унесла жизни тысяч людей. Уже с первых дней боевых действий абхазские воины несли бело-зеленое знамя, которое стало символом борьбы за свободу и независимость.
Описание Государственного флага Абхазии
Государственный флаг Абхазии представляет собой полотнище, по длине которого располагаются семь чередующихся полос зеленого и белого цветов: четыре зеленых и три белых. Первая полоса сверху — зеленого цвета. В верхнем левом углу, у древка знамени, расположен прямоугольник пурпурного цвета. В центре прямоугольника — вертикальное изображение открытой ладони правой руки человека белого цвета. Над ладонью полукругом расположены семь пятиконечных звезд также белого цвета.
Раскрытая белая ладонь на красном фоне — символ Абхазской государственности еще со времен Абхазского царства (VIII — X вв.), то есть ему уже двенадцать столетий. Такое изображение зафиксировано на генуэзских морских картах XIII — XIV веков. Пурпурный флаг с белой ладонью в первых веках нашей эры развевался над городом Себастополисом, на месте которого находится нынешняя столица Абхазии, город Сухум.
Семь пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных областей исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псхуы-Аибга.