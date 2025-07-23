https://sputnik-abkhazia.ru/20250723/tury-v-abkhaziyu-dlya-turoperatorov-mogut-stat-deshevle-1056310386.html
Туры в Абхазию для туроператоров могут стать дешевле
Туры в Абхазию для туроператоров могут стать дешевле
Sputnik Абхазия
Абхазия может войти в список стран, туры в которые для туроператоров станут дешевле. Совет Федерации России одобрил закон, снижающий финансовую нагрузку на... 23.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-23T12:06+0300
2025-07-23T12:06+0300
2025-07-23T12:07+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
отдых в абхазии
экономика
туризм
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/17/1056310475_0:0:3631:2043_1920x0_80_0_0_f73aab9c08241b44a57a6fb24ccf9de2.jpg
Туры в Абхазию для туроператоров могут стать дешевле
Sputnik Абхазия
Туры в Абхазию для туроператоров могут стать дешевле
Абхазия может войти в список стран, туры в которые для туроператоров станут дешевле. Совет Федерации России одобрил закон, снижающий финансовую нагрузку на туроператоров, если они работают только с "дружественными сопредельными странами". Первыми в список, по мнению опрошенных, войдут Абхазия и Белоруссия, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Фирмы, продающие туры только в такие страны, будут работать на льготных условиях. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Подробности узнали у вице-президента АТОР Сергея Ромашкина. Слушайте подкаст.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/17/1056310475_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_46c71c9a712b9aa38e6f326263ed4565.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, россия, отдых в абхазии, экономика, туризм, аудио
подкасты, абхазия, россия, отдых в абхазии, экономика, туризм, аудио
Абхазия может войти в список стран, туры в которые для туроператоров станут дешевле. Совет Федерации России одобрил закон, снижающий финансовую нагрузку на туроператоров, если они работают только с "дружественными сопредельными странами". Первыми в список, по мнению опрошенных, войдут Абхазия и Белоруссия, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Фирмы, продающие туры только в такие страны, будут работать на льготных условиях. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Подробности узнали у вице-президента АТОР Сергея Ромашкина.