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Туры в Абхазию для туроператоров могут стать дешевле

Туры в Абхазию для туроператоров могут стать дешевле

Sputnik Абхазия

Абхазия может войти в список стран, туры в которые для туроператоров станут дешевле. Совет Федерации России одобрил закон, снижающий финансовую нагрузку на... 23.07.2025, Sputnik Абхазия

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Туры в Абхазию для туроператоров могут стать дешевле Sputnik Абхазия Туры в Абхазию для туроператоров могут стать дешевле

Абхазия может войти в список стран, туры в которые для туроператоров станут дешевле. Совет Федерации России одобрил закон, снижающий финансовую нагрузку на туроператоров, если они работают только с "дружественными сопредельными странами". Первыми в список, по мнению опрошенных, войдут Абхазия и Белоруссия, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Фирмы, продающие туры только в такие страны, будут работать на льготных условиях. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Подробности узнали у вице-президента АТОР Сергея Ромашкина. Слушайте подкаст.

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