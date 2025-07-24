https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/ataku-ukrainskikh-bpla-na-sochi-obsudili-na-sovete-bezopasnosti-abkhazii-1056359263.html
Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
Sputnik Абхазия
Массированную атаку украинских дронов на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии. Президент Бадра Гунба выслушал доклады глав силовых структур о... 24.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-24T18:34+0300
2025-07-24T18:34+0300
2025-07-24T19:05+0300
радио
абхазия
сочи
безопасность
атака
летательные аппараты
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/18/1056359115_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_31ce9a19a306730c2dd9307ae5391a68.jpg
Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
Sputnik Абхазия
Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
Массированную атаку украинских дронов на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии. Президент Бадра Гунба выслушал доклады глав силовых структур о происшествии. Они также сообщили о нарушении воздушного пространства республики несколькими дронами.Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа рассказал в эфире радио Sputnik о поручениях президента силовым структурам относительно безопасности республики после ночной атаки беспилотников на Сочи.Слушайте подкаст.
абхазия
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/18/1056359115_285:0:2600:1736_1920x0_80_0_0_167e7893dc4c9182025dd63ad0b57e7e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, сочи, безопасность, атака, летательные аппараты, подкасты, аудио
абхазия, сочи, безопасность, атака, летательные аппараты, подкасты, аудио
Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
18:34 24.07.2025 (обновлено: 19:05 24.07.2025)
Массированную атаку украинских дронов на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии. Президент Бадра Гунба выслушал доклады глав силовых структур о происшествии. Они также сообщили о нарушении воздушного пространства республики несколькими дронами.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа рассказал в эфире радио Sputnik
о поручениях президента силовым структурам относительно безопасности республики после ночной атаки беспилотников на Сочи.