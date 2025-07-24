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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аиҿкаара "Кьараз" ашьаҭала Аԥсны иаартхоит ахатәгәаԥхаралатә платформа "Добро.рф" ацентр
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ААУ аҿы ихыркәшоуп абитуриентцәа рҟынтә арзаҳалқәа рыдкылара: алкаақәа
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Ӷәадатәи абжьаратә школ аҿы аремонттә усурақәа цоит
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Борис Гәыргәлиа диижьҭеи иҵит 90 шықәса. Владимир Занҭариа ашәҟәыҩҩы изкны
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Аҟәа иаатит абылра иацәынхаз асахьақәа рцәыргақәҵа
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Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
Sputnik Абхазия
Массированную атаку украинских дронов на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии. Президент Бадра Гунба выслушал доклады глав силовых структур о... 24.07.2025, Sputnik Абхазия
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Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
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Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
Массированную атаку украинских дронов на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии. Президент Бадра Гунба выслушал доклады глав силовых структур о происшествии. Они также сообщили о нарушении воздушного пространства республики несколькими дронами.Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа рассказал в эфире радио Sputnik о поручениях президента силовым структурам относительно безопасности республики после ночной атаки беспилотников на Сочи.Слушайте подкаст.
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Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии

18:34 24.07.2025 (обновлено: 19:05 24.07.2025)
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Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
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Массированную атаку украинских дронов на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии. Президент Бадра Гунба выслушал доклады глав силовых структур о происшествии. Они также сообщили о нарушении воздушного пространства республики несколькими дронами.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа рассказал в эфире радио Sputnik о поручениях президента силовым структурам относительно безопасности республики после ночной атаки беспилотников на Сочи.
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