https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/ataku-ukrainskikh-bpla-na-sochi-obsudili-na-sovete-bezopasnosti-abkhazii-1056359263.html

Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии

Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии

Sputnik Абхазия

Массированную атаку украинских дронов на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии. Президент Бадра Гунба выслушал доклады глав силовых структур о... 24.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-24T18:34+0300

2025-07-24T18:34+0300

2025-07-24T19:05+0300

радио

абхазия

сочи

безопасность

атака

летательные аппараты

подкасты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/18/1056359115_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_31ce9a19a306730c2dd9307ae5391a68.jpg

Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии Sputnik Абхазия Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии

Массированную атаку украинских дронов на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии. Президент Бадра Гунба выслушал доклады глав силовых структур о происшествии. Они также сообщили о нарушении воздушного пространства республики несколькими дронами.Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа рассказал в эфире радио Sputnik о поручениях президента силовым структурам относительно безопасности республики после ночной атаки беспилотников на Сочи.Слушайте подкаст.

абхазия

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сочи, безопасность, атака, летательные аппараты, подкасты, аудио