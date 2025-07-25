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Женский баскетбольный турнир "Дружба народов Кавказа": отзывы участниц

Женский баскетбольный турнир "Дружба народов Кавказа": отзывы участниц

Sputnik Абхазия

В Сухуме прошли баскетбольные соревнования среди женских команд. Шесть команд боролись за золото турнира "Дружба народов Кавказа". Игроки команды "Искра"... 25.07.2025, Sputnik Абхазия

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Женский баскетбольный турнир "Дружба народов Кавказа": отзывы участниц Sputnik Абхазия Женский баскетбольный турнир "Дружба народов Кавказа": отзывы участниц

В Сухуме прошли баскетбольные соревнования среди женских команд. Шесть команд боролись за золото турнира "Дружба народов Кавказа". Игроки команды "Искра" Оксана Дубко и Дина Жукова в интервью радио Sputnik поделились своими впечатлениями о состязании в Абхазии.Слушайте подкаст.

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