https://sputnik-abkhazia.ru/20250725/kak-izbezhat-vstrechi-s--kishechnymi-infektsiyami--sovety-sanitarnogo-vracha-1056394871.html

Как избежать встречи с кишечными инфекциями? Советы санитарного врача

Как избежать встречи с кишечными инфекциями? Советы санитарного врача

Sputnik Абхазия

Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба в эфире радио Sputnik рассказала, как безопасно провести отдых у моря, какие правила питания и пребывания... 25.07.2025, Sputnik Абхазия

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Как избежать встречи с кишечными инфекциями? Советы санитарного врача Sputnik Абхазия Как избежать встречи с кишечными инфекциями? Советы санитарного врача

Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба в эфире радио Sputnik рассказала, как безопасно провести отдых у моря, какие правила питания и пребывания на пляже нужно соблюдать в жару.Слушайте подкаст.

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