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Аҟәа иаатит абылра иацәынхаз асахьақәа рцәыргақәҵа
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Аԥсшәа аиқәырхареи аҿиареи: Ауаажәларратә палатаҿы абызшәа апроблема иалацәажәеит
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Диузџье имҩаԥгахо Кавказ ажәларқәа рфестиваль Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәхоит
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Изакәанымкәа аекскурсиақәа мҩаԥызго рызҵаара иалацәажәеит атуризм аминистрраҿы
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Диузџье имҩаԥгахо Кавказ ажәларқәа рфестиваль Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәхоит
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Изакәанымкәа аекскурсиақәа мҩаԥызго рызҵаара иалацәажәеит атуризм аминистрраҿы
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Как избежать встречи с кишечными инфекциями? Советы санитарного врача
Как избежать встречи с кишечными инфекциями? Советы санитарного врача
Sputnik Абхазия
Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба в эфире радио Sputnik рассказала, как безопасно провести отдых у моря, какие правила питания и пребывания... 25.07.2025, Sputnik Абхазия
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Как избежать встречи с кишечными инфекциями? Советы санитарного врача
Sputnik Абхазия
Как избежать встречи с кишечными инфекциями? Советы санитарного врача
Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба в эфире радио Sputnik рассказала, как безопасно провести отдых у моря, какие правила питания и пребывания на пляже нужно соблюдать в жару.Слушайте подкаст.
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подкасты, sputnik абхазия, здоровье, вирусы, черное море, купание, отдых у моря, аудио
подкасты, sputnik абхазия, здоровье, вирусы, черное море, купание, отдых у моря, аудио

Как избежать встречи с кишечными инфекциями? Советы санитарного врача

10:33 25.07.2025 (обновлено: 11:00 25.07.2025)
Радио
Как избежать встречи с кишечными инфекциями? Советы санитарного врача
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Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба в эфире радио Sputnik рассказала, как безопасно провести отдых у моря, какие правила питания и пребывания на пляже нужно соблюдать в жару.
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