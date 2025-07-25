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Уголовные преступления в Абхазии в первом полугодии 2025 года
Уголовные преступления в Абхазии в первом полугодии 2025 года
Sputnik Абхазия
Более 230 уголовных преступлений зафиксировали в Абхазии в первом полугодии 2025 года, следует из данных районных органов прокуратуры. 25.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-25T20:58+0300
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Более 230 уголовных преступлений зафиксировали в Абхазии в первом полугодии 2025 года, следует из данных районных органов прокуратуры. Подавляющее большинство их них, 77, произошло в Сухуме. Всего одно уголовное преступление зафиксировано в Ткуарчалском районе. На сегодняшнем заседании в Генеральной прокуратуре замгенпрокурора Аляс Трапш сообщил, что за отчетный период в республике совершили 95 тяжких и особо тяжких преступлений, 79 из них раскрыты.
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медиа, инфографика, абхазия, инфографика
медиа, инфографика, абхазия, инфографика
Уголовные преступления в Абхазии в первом полугодии 2025 года
20:58 25.07.2025 (обновлено: 20:59 25.07.2025)
Более 230 уголовных преступлений зафиксировали в Абхазии в первом полугодии 2025 года, следует из данных районных органов прокуратуры.
Подавляющее большинство их них, 77, произошло в Сухуме.
Всего одно уголовное преступление зафиксировано в Ткуарчалском районе.
На сегодняшнем заседании в Генеральной прокуратуре замгенпрокурора Аляс Трапш сообщил, что за отчетный период в республике совершили 95 тяжких и особо тяжких преступлений, 79 из них раскрыты.