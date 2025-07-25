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Уголовные преступления в Абхазии в первом полугодии 2025 года

Уголовные преступления в Абхазии в первом полугодии 2025 года

Sputnik Абхазия

Более 230 уголовных преступлений зафиксировали в Абхазии в первом полугодии 2025 года, следует из данных районных органов прокуратуры. 25.07.2025, Sputnik Абхазия

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Более 230 уголовных преступлений зафиксировали в Абхазии в первом полугодии 2025 года, следует из данных районных органов прокуратуры. Подавляющее большинство их них, 77, произошло в Сухуме. Всего одно уголовное преступление зафиксировано в Ткуарчалском районе. На сегодняшнем заседании в Генеральной прокуратуре замгенпрокурора Аляс Трапш сообщил, что за отчетный период в республике совершили 95 тяжких и особо тяжких преступлений, 79 из них раскрыты.

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