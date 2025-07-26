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https://sputnik-abkhazia.ru/20250726/nachalis-povtornye-parlamentskie-vybory-po-izbiratelnomu-okrugu-26-1056430464.html
Начались повторные парламентские выборы по избирательному округу №26
Начались повторные парламентские выборы по избирательному округу №26
Sputnik Абхазия
Депутатом Народного Собрания от округа был Адгур Харазия, подозреваемый в стрельбе, в результате которой один депутат был убит, еще один - ранен. 26.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-26T08:00+0300
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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Начались повторные парламентские выборы по избирательному округу №26. Шесть избирательных участков открылись ровно в 08:00. В округе около 4 тысяч избирателей, четверть из них должна принять участие в выборах, чтобы их признали состоявшимся. Если Джопуа будет избран, он станет депутатом Народного Собрания до окончания полномочий VII созыва — марта 2027 года. Депутатом от округа № 26 был Адгур Харазия, подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. 21 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий. 14 июня сотрудниками МВД и СГБ Адгур Харазия был задержан.
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Начались повторные парламентские выборы по избирательному округу №26

08:00 26.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы президента Абхазии 2025
Выборы президента Абхазии 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2025
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Депутатом Народного Собрания от округа был Адгур Харазия, подозреваемый в стрельбе, в результате которой один депутат был убит, еще один - ранен.
СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Начались повторные парламентские выборы по избирательному округу №26.
Шесть избирательных участков открылись ровно в 08:00.
Эти выборы — безальтернативные, в них участвует только один кандидат, Астамур Джопуа.
В округе около 4 тысяч избирателей, четверть из них должна принять участие в выборах, чтобы их признали состоявшимся. Если Джопуа будет избран, он станет депутатом Народного Собрания до окончания полномочий VII созыва — марта 2027 года.
Депутатом от округа № 26 был Адгур Харазия, подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия.
21 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий. 14 июня сотрудниками МВД и СГБ Адгур Харазия был задержан.
Как и когда пройдут выборы в Парламент Абхазии по Драндскому округу - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2025
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Как и когда пройдут выборы в Парламент Абхазии по Драндскому округу
1 июля, 18:37
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