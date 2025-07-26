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Начались повторные парламентские выборы по избирательному округу №26

Начались повторные парламентские выборы по избирательному округу №26

Sputnik Абхазия

Депутатом Народного Собрания от округа был Адгур Харазия, подозреваемый в стрельбе, в результате которой один депутат был убит, еще один - ранен. 26.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-26T08:00+0300

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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Начались повторные парламентские выборы по избирательному округу №26. Шесть избирательных участков открылись ровно в 08:00. В округе около 4 тысяч избирателей, четверть из них должна принять участие в выборах, чтобы их признали состоявшимся. Если Джопуа будет избран, он станет депутатом Народного Собрания до окончания полномочий VII созыва — марта 2027 года. Депутатом от округа № 26 был Адгур Харазия, подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. 21 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий. 14 июня сотрудниками МВД и СГБ Адгур Харазия был задержан.

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