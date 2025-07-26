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От замысла до экрана: как создавался фильм "Амаҿаҭыԥ"
От замысла до экрана: как создавался фильм "Амаҿаҭыԥ"
Sputnik Абхазия
Премьера фильма по рассказу абхазского писателя Бориса Гургулиа состоялась в Сухуме в рамках вечера памяти, приуроченного к 90-летию со дня рождения автора. 26.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-26T15:25+0300
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Картина получила название "Амаҿаҭыԥ" (Отпечаток ладони) и стала совместной работой режиссера Мадины Аргун и продюсера, второго режиссера Илоны Хварцкия.В интервью радио Sputnik авторы рассказали, как родилась идея экранизации, почему именно этот рассказ был выбран для постановки, какие творческие открытия произошли на съемочной площадке и насколько актуально звучит сюжет спустя 50 лет после его написания. "Сюжет оказался настолько глубоким, что фильм получился насыщенным, с большой драматической основой. Огромную роль сыграла игра актеров — они наполнили каждую сцену смыслами", — отметила продюсер, второй режиссер фильма Илона Хварцкия.По словам создателей, работа над короткометражкой стала не только профессиональным вызовом, но и настоящим творческим путешествием.
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абхазия, новости, борис гургулия, мультимедиа, видео
абхазия, новости, борис гургулия, мультимедиа, видео
От замысла до экрана: как создавался фильм "Амаҿаҭыԥ"
Премьера фильма по рассказу абхазского писателя Бориса Гургулиа состоялась в Сухуме в рамках вечера памяти, приуроченного к 90-летию со дня рождения автора.
Картина получила название "Амаҿаҭыԥ" (Отпечаток ладони) и стала совместной работой режиссера Мадины Аргун и продюсера, второго режиссера Илоны Хварцкия.
В интервью радио Sputnik авторы рассказали, как родилась идея экранизации, почему именно этот рассказ был выбран для постановки, какие творческие открытия произошли на съемочной площадке и насколько актуально звучит сюжет спустя 50 лет после его написания.
"Сюжет оказался настолько глубоким, что фильм получился насыщенным, с большой драматической основой. Огромную роль сыграла игра актеров — они наполнили каждую сцену смыслами", — отметила продюсер, второй режиссер фильма Илона Хварцкия.
По словам создателей, работа над короткометражкой стала не только профессиональным вызовом, но и настоящим творческим путешествием.