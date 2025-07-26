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Поздний сезон, нелегалы и конкуренты: что происходит в туротрасли Абхазии
Поздний сезон, нелегалы и конкуренты: что происходит в туротрасли Абхазии
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В эфире радио Sputnik министр туризма Астамур Логуа подвел промежуточные итоги и рассказал, какая работа ведется в ведомстве и как решается вопрос с... 26.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-26T10:00+0300
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Туристический сезон в Абхазии в 2025 году стартовал немного позже, чем обычно. По мнению министра туризма, это связано с рядом причин - погодные условия, сложная военно-политическая ситуация в России, а также низкий курс доллара и связанный с ним дешевый отдых в Турции и Таиланде. "Я считаю, что здесь много факторов. И, к нашему сожалению, сезон стартовал, можно сказать, в начале июля", - отметил Логуа.Подробнее смотрите в видео Sputnik
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Поздний сезон, нелегалы и конкуренты: что происходит в туротрасли Абхазии
10:00 26.07.2025 (обновлено: 10:55 26.07.2025)
В эфире радио Sputnik министр туризма Астамур Логуа подвел промежуточные итоги и рассказал, какая работа ведется в ведомстве и как решается вопрос с иностранными экскурсоводами.
Туристический сезон в Абхазии в 2025 году стартовал немного позже, чем обычно. По мнению министра туризма, это связано с рядом причин - погодные условия, сложная военно-политическая ситуация в России, а также низкий курс доллара и связанный с ним дешевый отдых в Турции и Таиланде.
"Я считаю, что здесь много факторов. И, к нашему сожалению, сезон стартовал, можно сказать, в начале июля", - отметил Логуа.
Подробнее смотрите в видео Sputnik